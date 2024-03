Bauhausu sprint tretje etape, Philipsen na tleh

Kolesarska ekipa Bahrain-Victriosus po tretji etapi dirke od Tirenskega do Jadranskega morja v sezoni nima več le slovenskih zmagovalcev. Potem ko sta ji letos zmagi že priborila Matej Mohorič in Matevž Govekar, je to v najdaljši etapi italijanske dirke uspelo še Nemcu Philu Bauhausu, ki je ekipi v skupinskem sprintu priboril 135. zmago od obstoja.

V zaključku 225 kilometrov dolge etape, razgibane etape s startom v Volteri in ciljem v Gualdu Tadinu je bil boljši od Italijana Jonathana Milana (Lidl-Trek) in Francoza Kevina Vauquelina (Arkea-B&B Hotels).

Omenjenim kolesarjem se je uspelo izogniti padcu v tehnično zahtevnem sprintu, katerega žrtev je bil tudi prvi sprinterski favorit Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck), sploh pa je presenečenje, da je večina najboljših sprinterjev preživela vse klance na trasi, še posebno zadnjega, ki je bil dolg tri kilometre.

Zaključek etape s padcem Philipsena:

🔻 A tricky final KM that sees Jasper Philipsen crash alongside a few other riders, and a 5⭐ train by @BHRVictorious for its German sprinter



👀The Ultimo Kilometro ⤵️



🔱 #TirrenoAdriatico | @Livigno pic.twitter.com/j1DGGFeoiN — Tirreno Adriatico (@TirrenAdriatico) March 6, 2024

"Če sem iskren, po ogledu profila nisem pričakoval, da se bom boril za zmago, mislil sem, da bo etapa pretežka. A že včeraj pri večerji so mi moštveni kolegi dejali, da verjamejo vame in da lahko zmagam. Trpel sem, a so mi pomagali in me pripeljali v dober položaj za sprint. V njem sem imel prave noge, dober položaj in nekaj sreče," je po zmagi dejal Bauhaus.

V skupnem seštevku do večjih sprememb ni bilo, še naprej vodi zmagovalec kronometra Španec Juan Ayuso (UAE Emirates).

