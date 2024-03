"Videl sem, kaj se dogaja pred menoj, a se nisem mogel premakniti. Wout (van Aert, op. p.) se je s kolesom dotaknil zadnjega kolesa moštvenega kolega, izgubil ravnotežje in trčil v mojega sotekmovalca Alexa Kirscha. Oba sta se znašla na tleh in glede na to, da sem vozil tik za Kirschem, se padcu nisem mogel izogniti. Z glavo sem poletel čez krmilo in grdo padel na levo ramo," je svoj pogled na nesrečo opisal Jasper Stuyven, kolesar ekipe Lidl-Trek.

Here is a full video from the motorbike of the today’s crash at Dwars Door Vlaanderen if anybody wants to analyze it. #DDV24



Injury list:

🇧🇪 Van Aert: broken collarbone & broken ribs

🇧🇪 Stuyven: broken collarbone & deep cuts

🇩🇰 Pedersen: only scratches

🇫🇷 Turgis: light wounds pic.twitter.com/PYPRnddTeA — Lukáš Ronald Lukács (@lucasaganronald) March 27, 2024

Takoj se je zavedel, da gre za resno poškodbo. "Čeprav še nikoli nisem imel zlomljene ključnice, sem takoj vedel, da je zlomljena. Gre za hud zlom, zdravniki v bolnišnici Ronse in dr. Claes pravijo, da je operacija neizogibna."

"Škoda, da nisem mogel pokazati svoje vrhunske pripravljenosti na dveh največjih dirkah te pomladi (Dirki po Flandriji in dirki Pariz–Roubaix, op. p.). Smolo sem imel že v nedeljo na dirki Gent–Wevelgem, le v Harelbekeju sem z drugim mestom dokazal, da sem v formi."

Stuyven je razkril še, da bo van Aert operiran že ponoči (poseg so opravili v bolnišnici Herentals), takoj za njim pa bo na operacijski mizi še sam. "Morda lahko zjutraj skupaj spijeva kavo v najini bolniški sobi," se je pošalil.

Na dirki skozi Flandrijo je nastopil tudi Jan Tratnik, a je zaradi posledic padca na nedeljski dirki (bolečine v kolenu) odstopil že po 80 kilometrih. Več za zdaj ni znanega.

V včerajšnjem padcu na dirki skozi Flandrijo, kjer je zmagal Američan Matteo Jorgenson (Visma | Lease a Bike), sta bila udeležena tudi Biniam Girmay, eritrejski specialist za klasike, in Laurenz Rex (oba Intermarché - Wanty), a sta jo odnesla brez resnih poškodb. Tudi Mads Pedersen (Lidl-Trek) je imel srečo v nesreči, saj se je rešil le z odrgninami in modricami.

Van Aert najverjetneje tudi brez Gira

Iz ekipe Visma | Lease a Bike so že sporočili, da bo van Aert zaradi obsežnosti poškodb (poleg zlomljene ključnice ima sedem počenih reber in prsnico) zagotovo izpustil nedeljsko Flandrijo in Dirko Paris–Roubaix teden dni pozneje ter dirko Amstel Gold Race (14. 4.), pod vprašajem pa je tudi njegov nastop na Dirki po Italiji, ki se začne 4. maja.

Update Wout van Aert:



Unfortunately, Wout van Aert suffered several fractures in the crash at Dwars door Vlaanderen today.



A broken collarbone and several broken ribs were diagnosed in hospital. It is unclear how long his recovery will take. He will definitely miss the Tour… — Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) March 27, 2024

