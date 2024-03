Po grdem padcu slovenskega kolesarja: "Sprva je bil v zelo slabem stanju"

Metem ko je Mads Pedersen (Lidl-Trek) v nedeljo proslavljal veliko zmago na enodnevni belgijski klasiki Gent–Wevelgem, pa je bilo stanje precej drugačno pri slovenskem kolesarju Janu Tratniku (Visma | Lease a Bike), ki je grdo padel že v prvi polovici trase, približno 160 kilometrov pred ciljem. 34-letni slovenski kolesar je padel na glavo, na srečo pa jo je odnesel brez težjih posledic. "Nikoli ni lepo pasti, a na srečo sem jo odnesel brez brez večjih poškodb. Samo veliko modric in bolečin. Rešila me je čelada," je v nedeljo zvečer sporočil Tratnik, o njegovem stanju pa je po dirki spregovoril tudi športni direktor Visma | Lease a Bike Maarten Wynants.

It’s never nice to hit the ground, but luckily no major injuries. Just a lot of bruises and pain🤕 Helmet saved me. #GW24 #teamvismaleaseabike pic.twitter.com/E1tnOpltCD