"Pogačar in Vingegaard? Kar smo videli, je precej slabo za ostale." #video

Ob pogledu na osrednji kolesarski vrhunec sezone, ki je kljub olimpijskim igram znameniti Tour de France, in na moč nog, ki so jo kolesarji pokazali na uvodu letošnjega leta, sta izvrstno pripravljenost pokazala največja favorita za rumeno majico Jonas Vingegaard in Tadej Pogačar. Slovenski strokovnjak Martin Hvastija se je dotaknil njune superiornosti in hkrati dal vedeti, da pričakuje, da se jima bosta v boju za laskavo lovoriko priključila tudi Primož Roglič in Remco Evenepoel.

Zmaga na italijanski klasiki Strade Bianche, tretje mesto na spomeniku Milano–Sanremo in odločno utiranje poti proti skupni zmagi na prvi večetapni preizkušnji v sezoni – Dirki po Kataloniji, ki bo v teku do nedelje – je rezultatska bilanca slovenskega šampiona Tadeja Pogačarja ob vstopu v tekmovalno leto 2024.

Njegov največji tekmec, če gledamo z vidika Dirke po Franciji, Jonas Vingegaard je prav tako silovito vstopil v letošnje leto in dal jasen signal, da želi še tretjič zapored osvojiti Tour de France. Za njim sta že dve večetapni dirki in obe je gladko dobil. Najprej je pokoril tekmece na španski preizkušnji O Gran Camino, nato pa še na Dirki od Tirenskega do Jadranskega morja.

Martin Hvastija o trenutni premoči Pogačarja in Vingegaarda:

"Glede na to, kar smo videli, Tadej in Jonas odstopata"

Čeprav bosta osrednja favorita za zmago na Touru, pa bo na francoskih tleh letos prisotnih še kar nekaj kolesarjev, ki bodo računali na visoko uvrstitev. V prvi vrsti Primož Roglič in Remco Evenepoel, ki denimo nista razvila takšne moči na Dirki Pariz–Nica. Slovenski šampion je osvojil šele deseto mesto, mlajši Belgijec je bil na koncu drugi, medtem ko je glavno nagrado vzel član Visma | Lease a Bike Matteo Jorgenson.

Hvastija verjame, da bo za Tour de France nared tudi Primož Roglič. Foto: Guliverimage

Za Rogliča je bila to prva dirka po lanski Dirki po Lombardiji in prva z novo ekipo, kar lahko štejemo za olajševalno okoliščino, medtem ko se je Evenepoel letos že preizkusil, potem ko je osvojil večetapno Dirko po Algarveju.

"Glede na to, kar smo videli, Tadej in Jonas odstopata, kar je precej slabo za ostale. Kot vse kaže, sta v zadnjih treh, štirih letih dobila status superšampionov. Težko jima vsi sledijo. Verjamem, da bosta do Toura nared tudi Primož Roglič in Remco Evenepoel, da bo vse skupaj vsaj nekoliko bolj izenačeno. Za zdaj pa kaže na dvoboj teh dveh," je jasen strokovnjak za kolesarstvo Martin Hvastija.

Giro – Tour? "Če kdo to lahko ponovi, je to Tadej Pogačar."

Za prav posebno pot se je v letu 2024 odločil Pogačar. Maja bo najprej nastopil na Giru, od konca junija naprej pa bo vrtel pedala še na slovitem Touru, kar je velik zalogaj. Zlasti če želiš osvojiti oba grand toura. O tem, kako gleda na Pogijev dvojček, je Hvastija povedal: "Od Marca Pantanija naprej ni nikomur uspelo zmagati na obeh dirkah v istem letu. Če kdo to lahko ponovi, je to Tadej Pogačar. Mislim, da je letos Giro namenoma narejen tako, da je to mogoče. Nekoliko lažje trase so, nekaj manj višinskih vzponov, manj utrujajoč je, manj je transferjev. Dejansko so ga uspeli privabiti. Ali mu bo uspelo ali ne, ne vemo. Zadnjih 30 let nimamo izkušenj s tem. Najprej Giro, nato Tour de France."

Tadej Pogačar bo letos nastopil tako na Giru kakor tudi na Dirki po Franciji. Foto: LaPresse

Za slovensko kolesarsko reprezentanco sta osrednja vrhunca olimpijske igre v Parizu in septembrsko svetovno prvenstvo v Zürichu, od katerih si naša izbrana vrsta obeta veliko. Cilj je medalja, v Švici pa celo osvojiti zgodovinsko mavrično majico, ki pripada najboljšemu kolesarju med vsemi.

Veliko priložnosti v Parizu in Zürichu, cilji visokoleteči

"Če bi rekel, da cilj ni medalja, bi lagal. Cilj je na svetovnem prvenstvu in olimpijskih igrah. Res pa so olimpijske igre lažje kot v Tokiu. Trasa je namreč lažja. Še bolj je omejena količina kolesarjev. Nastopijo lahko štirje na državo in samo 90 skupno na 280 kilometrov dolgi dirki. Od tega bo 60 vrhunskih kolesarjev, ostali bodo 'eksoti'. Dirka bo nepredvidljiva. Lahko se odloči že zelo zgodaj. Kdorkoli od naših bo nastopil, bo imel možnost, ker je trasa takšna, da omogoča najrazličnejše razplete. Na koncu se gre le trikrat čez Montmartre (en kilometer/6,5-odstotni naklon). Cilj je nato na ravnini po krajšem vzponu. Lahko so možni vsi razpleti. Tudi s šprintom manjše skupine, kjer bi lahko dirkal tudi Luka Mezgec. Lahko pride do individualnih zaključkov, ki bi bili po godu Janu Tratniku in Mateju Mohoriču. Dirka v vsakem primeru ne bo lahka. Prav tako bo dovolj težka za Tadeja Pogačarja in morda Primoža Rogliča. Selektor Uroš Murn ima kar lepe skrbi. Svetovno prvenstvo je prav tako eden od velikih ciljev. Že na glas izrečeno za Tadeja. Trasa odgovarja tudi Primožu, ki ga dve leti ni bilo na prvenstvih. Tokrat je obljubil. Seveda, do takrat je še daleč, kakšne stvari se lahko zgodijo tekom sezone. Upam, da bodo konec septembra vsi tam."