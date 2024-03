Čustveni selektor s hripavim glasom: Danes se počutim zelo olimpijsko #video

Slovenski rokometaši so se na olimpijskem kvalifikacijskem turnirju v Granollersu še četrtič uvrstili na olimpijske igre . Selektor Uroš Zorman, ki bo tako olimpijski izziv po igranju z reprezentanco 2004 in 2016 zdaj izkusil še v trenerski vlogi, ob tem ni mogel skriti veselja.

"Danes se počutim zelo olimpijsko," je občutke po zmagi Španije nad Brazilijo strnil Ljubljančan. Njegov hripav glas je pričal o tem, da je Slovenija danes v predmestju Barcelone doživljala peklenske trenutke.

Po zmagi Španije nad Brazilijo pa so se sprostila čustva tako pri Zormanu kot tudi pri reprezentantih. "Če sem iskren, sem se na koncu kar malce zjokal," je dejal selektor.

Jokati od veselja ni mogel že po zmagi Slovenije nad Bahrajnom na popoldanski tekmi, saj je bila Slovenija po petkovem visokem porazu proti domačinom danes odvisna vsaj od španskega remija. "Danes smo se sestavili po tistem črnem dnevu s Španijo v petek in smo odigrali rutinirano tekmo. Ne bom rekel dobro ali pa vrhunsko, ampak rutinirano tekmo."

Selektorjev komentar po uvrstitvi Slovenije na OI:

S špansko zmago pa se je poplačal slovenski trud: "Fantom čestitam za ta turnir. Čeprav na koncu nismo bili pravi, ampak vseeno mislim, da smo si vse to zaslužili. V zadnjih dveh letih, dveh letih in pol, odkar smo skupaj, z dosežki na svetovnem prvenstvu (op. p. leta 2023 je bila Slovenija 10.) in evropskem prvenstvu (op. p. letos je bila Slovenija 6.) je to potrditev našega dela," je ocenil Zorman.

Številne poškodbe posledica dolge sezone

Slovenski reprezentanti so po njegovih besedah na turnir v Granollers prinesli tudi prtljago zelo kakovostne predstave na nedavnem prvenstvu stare celine v Nemčiji. Za dodaten izziv pa so znova poskrbele poškodbe. Moštvo je po zgolj šestih minutah uvodnega dvoboja proti Braziliji zaradi poškodbe gležnja ostalo brez kapetana Jureta Dolenca.

"Ni nam bilo lahko, dejstvo je, da smo imeli veliko težav že od prej, že od pred evropskim prvenstvom. Poškodbe so se kar nizale, tudi tu nam niso prizanesle in kakorkoli obračamo, nimamo takšnega igralskega bazena, da bi lahko brez posledic nadomeščali takšne igralce," je dejal selektor.

To je po velikem uspehu povedal Blaž Blagotinšek:

Po njegovem so se pri igralcih poznale tudi posledice dolge sezone. "Na turnir smo prišli zelo izčrpani in to se je tudi poznalo v naši igri. Ampak nismo 'jamrali', bili smo tiho in raje skušali na igrišču opraviti svoje. Ni šlo vse gladko, niti po načrtih, ampak uspelo nam je."

Uvrstitev je po njegovem velika potrditev za slovenski rokomet. V zadnjih letih ta na klubski sceni ne beleži več toliko odmevnih evropskih uspehov, kot pred desetimi, 15 ali 20 leti. "Vsi vemo, na čem temelji klubski rokomet, se pravi na gospodarstvu, na denarju in tu so začele zadeve padati. Upam, da ta naš uspeh pomeni, da se splača v rokomet vlagati," je ocenil.

Že četrti nastop rokometašev na olimpijskem turnirju po igrah leta 2000, 2004 in 2016 je označil za veliko reklamo za rokomet. "Verjamem, da je to velika vzpodbuda in verjamem tudi, da je za mlade to veliko vabilo."

To pa je povedal kapetan Jure Dolenec:

"Rokomet še vedno kotira zelo visoko med športi v Sloveniji"

Glede tega ga je dopolnil tudi Dolenec. "Dejstvo je, da bodo to že četrte olimpijske igre za slovenski rokomet. Mislim, da s tem samo dokazujemo, da rokomet še vedno kotira zelo visoko med športi v Sloveniji in upam, da bo to tudi pomagalo pri njegovi promociji. Ker včasih imam občutek, da je rokomet dejansko malo v težavah v Sloveniji," je dejal kapetan.

Slovenci so se na tekmi med Španijo in Brazilijo zbrali v dvorani in pospremili zaključek tekme s tribun. Špancem so po zmagi namenili odločen aplavz, tako Zorman kot Dolenec pa sta potrdila, da sta se jima tudi zahvalila. Španci namreč za napredovanje na olimpijske igre niso potrebovali zmage, temveč so se morali zgolj izogniti visokemu porazu.

"Verjel sem, da bodo odigrali na polno. Po koncu sem objel bivše soigralce iz Barcelone in sedanjega soigralca pri Limogesu Angela Fernandeza ter se mu tudi zahvalil. Mi je odgovoril, da mi bo še povedal, kaj sem mu dolžan," je v smehu dodal Dolenec.

