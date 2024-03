Po odličnem začetku katastrofa Slovencev

Po tesni zmagi proti Braziliji v četrtek je bila slovenska izbrana vrsta tokrat večji del srečanja proti domačinom nemočna. Ključni mož pri Špancih je bil s kar 19 obrambami v vratih Gonzalo Perez de Vargas, Garciandia pa je na drugi strani dosegel šest zadetkov. Španci si sicer kljub drugi prepričljivi zmagi, včeraj so z 39:27 premagali Bahrajn, še niso dokončno uvrstili na olimpijske igre. A je to pred nedeljo bolj ali manj formalnost, saj jim pot lahko preprečil zgolj visok poraz proti Braziliji. Slovenija kljub porazu ohranja možnosti za uvrstitev na olimpijske igre. A po visokem porazu več nima čisto vseh nitih v svojih rokah, načrte bi ji lahko v nedeljo kljub zmagi proti Bahrajnu prekrižala zmaga Brazilije. Ta je danes s 25:24 premagala Bahrajn, ki je v lovu na prvi dve mesti na turnirju že izločen.

V slovenskem taboru so pred tekmo nekaj skrbi povzročale poškodbe. Proti Brazilcem sta tekmo predčasno končala desna zunanja igralca Jure Dolenec in Nejc Cehte. Dolenec na tekmi proti Španiji ni bil v kadru, medtem ko je Cehte stisnil zobe, tekmo pa po trhe izključitvah končal celo predčasno. V Španijo je Zorman vpoklical dodatna rokometaša, Tima Cokana in Mitjo Janca. Cokan je danes tudi dobil mesto v ekipi.

Borut Mačkovšek je dosegel prva dva zadetka Slovenije. Foto: RZS

Odličen začetek, a klavrno nadaljevanje

Slovenci so srečanje odprli zelo poletno, kot prvi se je na rezultatsko lestvico vpisal Borut Mačkovšek, ki je dosegel prva dva slovenska zadetka za vodstvo z 2:0. Po treh minutah so prvi gol dosegli tudi Španci, vendar so Slovenci nadaljevali v visokem ritmu, na začetku pete minute so po uspešno izvedenem protinapadu Tilna Kodrina povedli s 4:1. A sledil je ogromen padec v igri Slovenije, Španci so nato po nekaj napakah Slovencev hitro odgovorili, in od zaostanka s 3:6 z delnim izidom 4:0 tudi z igralcem več na igrišču v enajsti minuti prvič na tekmi povedli (7:6). Ekipi sta nato dosegali zadetek za zadetkom, a je bilo v slovenski igri prisotnih vse več napak, kar so Španci s pridom izkoriščali in v 18. minuti prvič na tekmi povedli s +2 (11:9).

Pomagala ni niti minuta odmora na zahtevo Uroša Zormana, ob tem se je za nameček v vratih Španije ogrel še Perez de Vargas, ki je kot po tekočem traku zaustavljal poskuse Slovenije. Dobrih osem minut pred koncem je po novem lahkem zadetku prednost Španije narasla na 15:10. Mrk Slovencev v napadu je slabe štiri minute pred koncem prvega polčasa po osmih minutah brez gola vendarle prekinil Aleks Vlah, ki je zadel za 11:17. Španci so nato še naprej leteli po igrišču in po prvih 30 minutah vodili z 20:13.

Slovenci razen uvodnih nekaj minut niso imeli odgovora na špansko igro. Foto: RZS

Uvod v drugi polčas ni prinesel želene spremembe v igri Slovenije, Španci pa so na drugi strani ekspresno pobegnili na kar devet zadetkov prednosti. Tudi v nadaljevanju so bili Španci razred zase, minuto pred koncem pa je zaostanek Slovenije prvič na obračunu znašal deset zadetkov (21:31). Toliko je znašala tudi končna razlika, Španci so se veselili visoke zmage z 32:22 in še svoje trinajste zmage na 15. medsebojni tekmi. V slovenski izbrani vrsti je bil na koncu najbolj učinkovit Dean Bombač s petimi zadetki.

