Sprememba v slovenskem taboru pred novim "finalom"

Po četrtkovi infarktni zmagi, potem ko je najprej vrata zaklenil Klemen Ferlin, Domen Novak pa v zadnjih sekundah zadel za zmago Slovenije nad Brazilijo, je pred slovenskimi rokometaši na olimpijskem kvalifikacijskem turnirju v Granollersu nova preizkušnja. Slovenci se bodo danes ob 21. uri pomerili z gostiteljico Španijo, ki je na prvi tekmi turnirja v četrtek z 39:27 odpihnila Bahrajn. Morebitna zmaga Slovenije na tekmi proti domačinom v petek bi tako lahko že predstavljala odločilni korak k uvrstitvi na olimpijski turnir. Pred tem srečanjem selektorju Urošu Zormanu skrbi povzročajo poškodbe. Proti Brazilcem sta tekmo predčasno končala desna zunanja igralca Jure Dolenec in Nejc Cehte, oba pa danes ne bosta nared za srečanje. Dolenec ima težave z zvinom gležnja, Cehte pa je prejel udarec v oko. V Španijo je zato Zorman vpoklical dodatna rokometaša, Tima Cokana in Mitjo Janca.

Živ spomin na zadnji EP

Španija je na zadnjem januarskem evropskem prvenstvu doživela pravi polom, potem ko se je poslovila že po prvem delu prvenstva. Španci so se v glavni del tekmovanja uvrstili na vseh zadnjih enajstih evropskih prvenstvih, odkar je bil leta 2002 predstavljen novi format. Na zadnjih petih prvenstvih so vselej posegli po medalji, kar šestkrat zapored so igrali v polfinalih, tokrat pa bodo prvenstvo končali na 13. mestu, najslabši izid, ki so ga kadarkoli zabeležili, in sploh prvi izven najboljše deseterice. A izkušena zasedba Jordija Ribere je zdaj odločena popraviti vtis in se v velikem slogu povzpeti med potnike v Pariz.

"To je narava tovrstnih turnirjev, ko lahko dan za dnem pričakuješ težke preizkušnje. Prepričan sem, da bomo lažje igrali proti Špancem, kot smo danes proti Brazilcem," je po četrtkovi zmagi dejal Miha Zarabec, ki ga po prvi zmagi manj kot 24 ur kasneje čaka že nova tekma. "Poškodbe nas nikakor ne obidejo, vrstijo se ena za drugo. A ni kaj, treba je iti naprej. Petek je nov dan, ki prinaša novo tekmo. Še enkrat se bo treba 'stepsti' s tekmeci," pa je dejal selektor Uroš Zorman.

Na zadnjih OI bronasti

Španci so edini polfinalisti olimpijskih iger izpred treh let, ki bodo skušali novi nastop potrditi v kvalifikacijah. Na igrah v Tokiu so na koncu osvojili bron. Španci so se v kvalifikacije zavihteli s tretjim mestom na lanskem svetovnem prvenstvu. Slovenci so se s Španci nazadnje pomerili na lanskem svetovnem prvenstvu, ko je Španija na odločilni tekmi drugega dela slavila z 31:26 in končala slovenske sanje o morebitni uvrstitvi v četrtfinale. Slovenci so bili takrat po dobrih 40 minutah tekme v dobrem položaju, v 37. minuti so po golu Blagotinška zadnjič na dvoboju povedli z 19:18, nato pa so na igrišču zagospodarili rokometaši s Pirenejskega polotoka. Slovenci so na štirinajstih tekmah s Španijo dosegli le eno zmago in neodločen izid ter doživeli dvanajst porazov. "Vesel sem, da je ekipa vseh 60 minut prve tekme igrala zelo resno. Prva srečanja na takšnih turnirjih so vedno težka, zdaj nas čaka nova izjemno pomembna tekma proti zelo kakovostni Sloveniji. Vemo, kaj je naš cilj," je po prvi zmagi na turnirju v četrtek dejal strateg Španije Ribera.

Slovenijo po obračunu s Španijo čaka zatem še nedeljski obračun z Bahrajnom (15.15), v Pariz pa bosta potovali dve najboljši ekipi turnirja. Na olimpijske igre so že uvrščene Francija (gostiteljica), Danska (svetovna prvakinja), Japonska (zmagovalka azijskih kvalifikacij), Argentina (južnoameriška prvakinja), Švedska (najvišje uvrščena reprezentanca evropskega prvenstva brez mesta na olimpijskih igrah) in Egipt (afriški prvak).

