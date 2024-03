"To bi bilo zelo negativno presenečenje"

Pred slovenskimi rokometaši je nov vrhunec letošnjega koledarskega leta. Potem ko so na januarskem evropskem prvenstvu osvojili šesto mesto, so v svojih izjavah in mislih potihoma pogosto pogledovali proti marcu in boju za Pariz. Slovenci so se po razkritju vseh kart in razpletu tekmovanj do kvalifikacij zavihteli prek lanskega svetovnega prvenstva, žreb skupin pa jim je v Granollersu namenil, vsaj na papirju, ugodno skupino.

Slovenci se bodo za uvod v četrtek ob 21. uri pomerili z Brazilijo, 24 ur zatem jih čaka obračun s Španijo, v nedeljo pa še z Bahrajnom. V Pariz se bosta uvrstili dve najboljši ekipi iz turnirja. "Glede na to, da je ekipa skorajda popolna, saj je poškodovan le Gašper Marguč, so pričakovanja res visoka. Ekipo sta v primerjavi z zadnjim evropskim prvenstvom okrepila še Blaž Janc in Matej Gaber, tako da je reprezentanca optimalna. Na turnirju bodo zanimiva imena, menim, da ima Slovenija vse potrebno za uspeh – izkušnje, moč, rutino, znanje. Pričakujem uvrstitev v Pariz, to je velika priložnost, ki jo je treba unovčiti. Prednost ekipe je tudi ta, da se fantje med sabo res dobro poznajo. Vem, da je cilj jasen. Ne bi me presenetilo niti to, da bi Slovenija dobila vse te tri tekme. Če našim ne bi uspelo, bi bilo to zame, iskreno, zelo negativno presenečenje, a kot do zdaj že dobro vemo, je lahko govoriti, potem pa je treba svoje pokazati tudi na parketu. Zagotovo si vse reprezentance želijo v Pariz," je opozoril slovenski strateg Branko Tamše.

Rokometni trener in strokovnjak Branko Tamše je prepričan, da se bo slovenska izbrana vrsta uvrstila na olimpijske igre. Foto: Reuters

Prva tekma bo podala vse odgovore

Ta je prepričan, da bo praktično vse odgovore podala že prva tekma z Brazilijo. "Tako kot na vseh prvenstvih in turnirjih bo tudi tu zelo pomembna že prva tekma. Verjetno je Brazilija za širšo javnost eksotična, a je daleč od tega. Imajo kopico kakovostnih igralcev, a Slovenija ima po mojem mnenju veliko več kakovosti, pričakujem, da bodo to fantje pokazali tudi na parketu. Če se bo to zgodilo, potem ni skrbi za rezultat," je prepričan Tamše.

Zatem Slovenijo, ki bo lovila svoj četrti nastop na olimpijskih igrah, prvi po letu 2016, čaka obračun z gostiteljico Španijo, ki je na evropskem prvenstvu doživela pravi polom, potem ko se je poslovila že po prvem delu prvenstva. Španci so se v glavni del tekmovanja uvrstili na vseh zadnjih enajstih evropskih prvenstvih, odkar je bil predstavljen novi format leta 2002. Na zadnjih petih prvenstvih so vselej posegli po medalji, kar šestkrat zapored so igrali v polfinalih, tokrat pa bodo prvenstvo končali na 13. mestu, najslabši izid, ki so ga kadarkoli zabeležili, in sploh prvi izven najboljše deseterice.

Španci so se na evropskem prvenstvu grdo opekli. Foto: Guliverimage

"Španci so pot na zadnjem prvenstvu končali tako, kot so jo začeli. Na prvi tekmi je Hrvaška proti njim prikazala eno boljših predstav v svoji zgodovini. Tudi po tem prvenstvu strateg Jordi Ribera še naprej v prvi vrsti računa na izkušene, preverjene igralce z nekaj mlajšimi, a gonilna sila so starejši in izkušeni igralci. Njihov sistem je bil do zadnjega prvenstva uspešen in jim je prinašal medalje, a kot sem že večkrat rekel, meni njihov sistem in igra nista všeč. Zdi se mi, da je vse skupaj že preživeto oziroma da gre rokomet v drugo smer. To se je na zadnjem prvenstvu tudi pokazalo, a hkrati je treba opozoriti, da je to tekmovanje zdaj že zgodovina in je v mislih vseh le ta turnir, nikakor pa ne gre zaradi tega zanemariti kakovosti, ki jo ima španska izbrana vrsta. Če bo Slovenija dobila obračun z Brazilijo, mislim, da gre lahko v srečanje s Španijo povsem neobremenjena in ima, čeprav na tujem terenu, velike možnosti za uspeh," je optimističen rokometni strokovnjak.

Kvalifikacije za OI 2024: Četrtek, 14. marec:

21.00 Slovenija - Brazilija Petek, 15. marec:

21.00 Španija - Slovenija Nedelja, 17. marec:

15.15 Slovenija - Bahrajn

Jasno opozorilo

Čeprav na papirju Slovenijo čaka dokaj enostavna naloga, pa je tako kot slovenski selektor Uroš Zorman tudi Tamše opozoril, da bo treba premoč pokazati na parketu, sicer se lahko vsakdo kaj hitro opeče. "Nekih avtsajderjev v rokometnem svetu, sploh pa na takšnih turnirjih, ni več. To smo videli tudi na evropskem prvenstvu in to so med drugim dokazali Ferski otoki. Je pa treba poudariti, da bo Bahrajn na tem turnirju nastopil v precej spremenjeni zasedbi, saj je njihova reprezentanca na zadnjem prvenstvu napadla sodnika oziroma je izbruhnil velik pretep. Kopica igralcev zato manjka, ker imajo prepoved igranja, tako da je njihova ekipa močno osiromašena, zato jih ne vidim v boju za olimpijsko vozovnico. Če bodo dokazali nasprotno, pa bo to zame veliko presenečenje," je prepričan Tamše.

Se bodo Slovenci v nedeljo veselili? Foto: Reuters

Slovenci bodo tokrat v primerjavi z zadnjimi tekmovanji v vlogi favorita, kar je zaradi pritiska, ki ga tovrstna vloga prinaša, za marsikoga lahko prej težava kot prednost. "Večina igralcev je navajena na pritisk, vlogo favorita, pogosto je tako v klubih in tudi v preteklosti v reprezentanci. Pred zadnjim prvenstvom se nekako ni vedelo, kje stoji ta reprezentanca, pa se je na koncu izteklo zelo dobro. Že kvalifikacije in to, kar prinašajo, bo za fante velik magnet in motivacija. Vsi športniki živijo za to, da bi enkrat nastopili na olimpijskih igrah, in verjamem, da je želja pri fantih ogromna. Edino, kar bi se lahko zgodilo, a verjamem, da se ne bo, je to, da bi fantje pregoreli v preveliki želji. Prepričan sem, da se bo vse izšlo po načrtih, in tudi sam bom močno držal pesti, da se to zgodi," je dodal Tamše.

