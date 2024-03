Ta teden v boj za Pariz, nato v boben za kvalifikacije za EP 2026

Slovenska moška rokometna reprezentanca, ki jo v tem tednu čakajo kvalifikacije za olimpijske igre poleti v Parizu (prenosi vseh treh tekem Slovenije bodo na Planet TV), bo kmalu dobila tudi tekmece, s katerimi se bo potegovala za nastop na naslednjem evropskem prvenstvu. To bodo januarja 2026 gostile Danska, Švedska in Norveška. Slovenci so uvrščeni v prvi kakovostni boben.

Slovenski rokometaši bodo v žreb, ki bo na sporedu 21. marca ob 16.30 v Köbenhavnu na Danskem, vstopili kot eni izmed osmih nosilcev. Uvrščeni so v prvi kakovostni boben, kar pomeni, da se v kvalifikacijah ne bodo mogli srečati z Nemčijo, Španijo, Madžarsko, Hrvaško, Islandijo, Portugalsko ali Nizozemsko.

V drugi kakovostni boben so pri Evropski rokometni zvezi (EHF) uvrstili Avstrijo, Črno goro, Srbijo, Poljsko, Češko, Severno Makedonijo, Ferske otoke in Grčijo, tretjega sestavljajo Bosna in Hercegovina, Slovaška, Belgija, Švica, Romunija, Litva, Ukrajina in Italija, četrtega pa Finska, Izrael, Estonija, Gruzija, Turčija, Luksemburg, Kosovo in Latvija.

Bobni pred žrebom kvalifikacij za EP 2026:



Boben 1: Nemčija, Španija, Madžarska, Hrvaška, Islandija, Portugalska, Slovenija in Nizozemska;

Boben 2: Avstrija, Črna gora, Srbija, Poljska, Češka, Severna Makedonija, Ferski otoki in Grčija;

Boben 3: Bosna in Hercegovina, Slovaška, Belgija, Švica, Romunija, Litva, Ukrajina in Italija;

Boben 4: Finska, Izrael, Estonija, Gruzija, Turčija, Luksemburg, Kosovo in Latvija.

V osem kvalifikacijskih skupin bo iz vsakega bobna izžrebana ena reprezentanca, četverica pa se bo merila v dvokrožnem sistemu s tekmami doma in v gosteh. Prvi tekmi kvalifikacij bosta na sporedu novembra, drugi ciklus bo marca 2025, tretji pa maja 2025. Na EP bo nastopilo 24 reprezentanc. Poleg treh gostiteljic je na prvenstvo kot branilka naslova tja neposredno uvrščena tudi Francija. Iz kvalifikacij bodo na sklepni turnir napredovali najboljši izbrani vrsti vsake skupine ter dodatno še štiri najboljše tretjeuvrščene reprezentance.

Foto: Reuters Slovenska reprezentanca se je sicer v nedeljo zbrala v Barceloni, kjer bo opravila priprave na kvalifikacijski turnir za nastop na poletnih igrah v Parizu. V četrtek jo ob 21. uri čaka dvoboj z Brazilijo, dan za tem ob enakem času srečanje z gostitelji Španci, v nedeljo pa bo ob 15.15 na sporedu še tekma z Bahrajnom.

Po končanih kvalifikacijah za OI v začetku maja slovenske rokometaše čakata še kvalifikacijski tekmi za nastop na januarskem svetovnem prvenstvu. S Švico se bodo 9. maja merili v Kopru, povratna tekma sledi 11. ali 12. maja v gosteh. Na mundial, ki ga bodo gostile Hrvaška, Danska in Norveška, bodo napredovali zmagovalci seštevka obeh tekem.