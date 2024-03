Kdo ne bo mogel pomagati reprezentanci za olimpijske kvalifikacije?

Oba slovenska reprezentanta, ki sta bila del izbrane vrste na zadnjem evropskem prvenstvu v Nemčiji, sta sodelovanje morala odpovedati zaradi poškodbe. Gašper Marguč, izvrstni desnokrilni rokometaš madžarskega Veszprema, je z igrišč že nekaj časa odsoten zaradi težav s stopalom, medtem ko ima vratar Stuttgarta Miljan Vujović težave s prepono.

Uroš Zorman Foto: Reuters

Koga je dodatno vpoklical Uroš Zorman?

Selektor Uroš Zorman je na priprave v Barcelono, kjer se bo reprezentanca zbrala to nedeljo, dodatno vpoklical vratarja nemškega Lemga Urha Kastelica. Poleg njega so na seznamu vabljenih igralcev ostali krilni igralci Tilen Kodrin, Tadej Mazej, Staš Slatinek Jovičić, Blaž Janc in Domen Novak, zunanji igralci Borut Mačkovšek, Peter Šiško, Aleks Vlah, Dean Bombač, Miha Zarabec, Jure Dolenec in Nejc Cehte, krožni napadalci Blaž Blagotinšek, Matej Gaber, Kristjan Horžen in Matic Suholežnik ter vratarja Klemen Ferlin in Urban Lesjak.

Za eno izmed dveh vstopnic na poletne olimpijske igre v Parizu se bo slovenska reprezentanca potegovala v konkurenci Brazilije, Španije in Bahrajna. Z južnoameriškimi predstavniki se bo pomerila na uvodni tekmi v četrtek, 14. marca, ob 21. uri. Dan pozneje bo ob enakem času sledil dvoboj s Španijo, Bahrajn pa ji bo nasproti stal v nedeljo, 17. marca, ob 15.15. Pravice za prenose kvalifikacijskega turnirja je pridobil Planet TV. Prvi dve tekmi slovenske reprezentance bosta tako v prenosu na Planet 2, tretja pa na Planet TV.

Vstopnice so še na voljo

Vstopnice za kvalifikacijski turnir so še vedno v prodaji. Organizatorji ponujajo tako dnevne (ogled dveh tekem) kot tudi vstopnice za celoten turnir (vseh šest tekem). Prve so na voljo po ceni med deset in 25 evrov, medtem ko se cena drugih giblje med 22 in 55 evrov. Nakup je možen preko spleta.

Slovenski rokometaši so na olimpijskih igrah doslej nastopili trikrat. Premierno so bili del športnega veledogodka leta 2000 v avstralskem Sydneyju in tekmovanje sklenili na osmem mestu. Štiri leta pozneje so bili v Atenah 11., najvišje pa so se zavihteli leta 2016 v Riu de Janeiru v Braziliji, ko so bili šesti. Rokomet je prva kolektivna športna panoga, ki je zastopala barve Slovenije na poletnih olimpijskih igrah.

