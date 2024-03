Priložnost, ki jo je Slovenija zelo dolgo čakala

Slovenski rokometaši bodo drevi odigrali prvo od treh tekem kvalifikacijskega turnirja za nastop na olimpijskih igrah v Parizu. Zasedba, ki jo vodi Uroš Zorman, se bo za uvod v španskem Granollersu ob 21. uri pomerila z Brazilijo, zatem jo v petek ob enaki uri čaka obračun s Španci, v nedeljo pa še z Bahrajnom. "Smo optimisti in si želimo nastop na olimpijskih igrah. Po vsem prikazanem si to tudi zaslužimo," je prepričan slovenski selektor Uroš Zorman.

Za slovenske rokometaše je danes napočil prvi od treh dnevov D oziroma prvi od treh finalov, kot so jih pred odhodom v Španijo poimenovali v slovenski izbrani vrsti. Slovenci imajo vsaj na papirju velike možnosti, da bodo poleti pakirali kovčke za odhod v Pariz, a se kljub temu v slovenskem taboru zavedajo, da vloga favorita ne pomeni nič, če je ne izkoristiš na parketu.

Slovenci bodo lovili svoj četrti nastop pod olimpijskimi krogi, leta 2000 so bili osmi, osem let kasneje enajsti, leta 2016 pa so v Riu posegli po šestem mestu. V zadnjih kvalifikacijah se jim je pred točno tremi leti pošteno zalomilo, potem ko so takrat še pod vodstvom Ljubomirja Vranješa povsem pogoreli najprej z Nemčijo in nato še s Švedsko ter so bili s tem primorani pozabiti olimpijske sanje. Zatem so slovenski rokometaši vstopili v nov cikel, pod vodstvom Uroša Zormana so počasi vrnili kult, ki ga predstavlja igranje za reprezentanco, zdaj pa jih čaka najpomembnejši zrelostni izpit v tem obdobju.

Uroša Zormana čaka najpomembnejši izpit na slovenski klopi do zdaj. Foto: Reuters

Slovenija bo pot na olimpijske igre iskala na prvem izmed treh turnirjev. Španija se je na isti turnir uvrstila kot najboljša reprezentanca svetovnega prvenstva 2023, ki ji ni pripadlo neposredno mesto v Parizu, medtem ko sta ekipi Brazilije in Bahrajna, predstavnici tretjega in četrtega najvišje uvrščenega kontinenta – Azije in Južne Amerike – na istem mundialu. Obe sta na kvalifikacijah oziroma prvenstvih svojih celin osvojili drugi mesti.

Slovenija močnejša še za Janca in Gabra

Slovenci bodo v primerjavi z januarskim evropskim prvenstvom močnejši še za Blaža Janca in Mateja Gabra, ki sta v tem času okrevala po poškodbah, bodo pa tokrat brez Gašperja Marguča, a kljub temu cilj ostaja jasen – uvrstitev na eno izmed prvih dveh mest na turnirju, ki vodita v Pariz. "Gaber in Janc sta res dodani vrednosti, drugače ne bi bila tukaj, kakovost ni sporna. Lahko pa je to zanka, saj se z njunim prihodom ne smemo zaslepiti. Vsi se moramo zavedati, da skupina ni lahka, da ne gre za lahke nasprotnike. Tu je veliko pasti. Ves čas moramo biti osredotočeni nase, na našo disciplino in igro," je pred začetkom turnirja dejal slovenski selektor Zorman.

V primerjavi z januarskim prvenstvom bo Slovenija močnejša tudi za Blaža Janca. Foto: Reuters

"Odkar sem selektor, smo na vsaki akciji storili korak naprej. Smo optimisti in želimo si nastop na olimpijskih igrah. Po vsem prikazanem si to tudi zaslužimo. Tudi na papirju smo med favoriti, da se prebijemo iz te skupine. Toda papir ne pove vsega. To bomo morali dokazati na igrišču," je še dodal prvi mož izbrane vrste.

Najprej Brazilci

Prvi nasprotnik slovenske izbrane vrste bo danes ob 21. uri Brazilija. Z Brazilci so se slovenski rokometaši do zdaj srečali štirikrat, nazadnje na olimpijskih igrah leta 2016 v Riu de Janeiru, ko so bili boljši z 31:28. "Poznamo jih, vsi igrajo v Evropi. Nikakor to ni naivna ekipa, kar nekaj jih igra v najboljših klubih. Vseeno so južnoameriška ekipa in kljub pripravi nanje ne moreš vedeti, kaj lahko od njih pričakuješ. Zato se bomo med dvobojem skušali kar najbolje prilagoditi na različne scenarije. Zagotovo je to prvi finale in upam, da to tekmo dobimo. Verjamem, da je kakovost na naši strani. Mogoče je celo dobro, da je to prva tekma in bo utrujenost manjša, saj nas nato čakajo tri tekme v štirih dneh," je pred srečanjem s prvim nasprotnikom v Španiji dejal kapetan izbrane vrste Jure Dolenec.

Jure Dolenec Foto: Guliverimage

Kot so sporočili iz RZS, je slovenska izbrana vrsta priprave na tri izjemno pomembne preizkuse v celoti opravila v Španiji, in sicer v predmestju Barcelone, ki je streljaj od Granollersa. Tja se je preselila v sredinem zgodnjem popoldnevu, zvečer pa je zatem v dvorani Palau d'Esports de Granollers, prizorišču kvalifikacijskih bojev, opravila še zadnji rokometni trening. "Če zdaj kdo ni motiviran, potem nikoli ne bo. Seveda naraščata živčnost in pritisk, a za takšne tekme igramo. Nastop na olimpijskih igrah predstavlja lepe trenutke v karieri in seveda moramo narediti vse, da bodo spomini nanje lepi. Nihče ne beži od tega, da smo si ustvarili dobro priložnost," je še dodal Dolenec.

Kvalifikacije za OI 2024: Četrtek, 14. marec:

21.00 Slovenija – Brazilija Petek, 15. marec:

21.00 Španija – Slovenija Nedelja, 17. marec:

15.15 Slovenija – Bahrajn

