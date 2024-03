Zlata vredna zmaga Slovenije po veliki drami! Kaj so povedali junaki? #video

Slovenska moška rokometna reprezentanca je v prvem krogu olimpijskega kvalifikacijskega turnirja v Španiji premagala Brazilijo (27:26) in vknjižila dragoceno zmago, s katero se je močno približala velikemu cilju, nastopu na letošnjih olimpijskih igrah v Franciji. Zmagoviti zadetek je le nekaj sekund pred koncem dosegel Domen Novak. To je bila prva od treh odločilnih tekem v skupini, v kateri nastopata še Španija in Bahrajn. Na igre se uvrstita najboljši reprezentanci. Španci so na drugi tekmi proti predstavniku Azije upravičili vlogo favorita in zmagali z 39:27.

Kaj je po tekmi povedal strelec zmagovitega zadetka Domen Novak?

Blaž Janc je bil s sedmimi zadetki prvi strelec Slovenije. Pri Brazilcih je največ golov dosegel Hugo Bryan Monte (pet). Foto: RZS Slovenska izbrana vrsta je prvega od treh izzivov na poti do četrtega nastopa na olimpijskih igrah po Sydneyju 2000, Atenah 2004 in Riu de Janeiru 2016 končala z načrtovano zmago, a je bila pot do nje še kako trnova.

Slovenija : Brazilija 27:26 (13:12) Palau d'Esports Granollers, gledalcev: 500, sodnika: Belkhiri, Hamidi (oba Alžirija). Slovenija: Blagotinšek 2, Janc 7, Dolenec, Cehte 1, Slatinek Jovičić, Kodrin 3, Gaber, Zarabec 2, Ferlin, Horžen, Bombač 3, Mačkovšek 4, Novak 1, Vlah 4 (2), Lesjak, Suholežnik. Brazilija: da Silva 4, Torriani 1, Abrahao 2, Moraes, Petrus, Rosa, Torriani, Silva Santos, Dutra Ferreira, Langaro, Lima da Carvalho 2, Hackbarth 1, Oliveira 4, Monte da Silva 5, Rodrigues 4, Martins Nascimento, Dupoux 3. Sedemmetrovke: Slovenija 3 (2), Brazilija 0.

Izključitve: Slovenija 8, Brazilija 4 minut.

Rdeči karton: /.

Varovanci Uroša Zormana so se morali pošteno potruditi za zmago nad neugodno brazilsko izbrano vrsto. Da bo ta tekma povsem drugačna od tiste, v kateri je Španija zanesljivo premagala Bahrain (39:27), je nakazal že prvi polčas. Slovenija je odšla na počitek s tesno prednostjo enega zadetka, že v 6. minuti pa ostala brez kapetana Jureta Dolenca, ki si je poškodoval gleženj.

Prvi polčas se je končal s tesno prednostjo Slovenije, ki je v dvoboj vstopila s statusom favoritinje. Foto: RZS

Slovenski rokometaši so v drugem delu pridodali plin in povedli z 19:15. Nakazala je, da je morda našla recept za fizično obrambo nasprotnika. Zdelo se je že, da so pobegnili Brazilcem in bodo varno popeljali tekmo do pričakovane zmage, a je sledil neverjeten preobrat Brazilije. Z delnim rezultatom 6:0 je v zgolj šestih peklenskih minutah za Slovenijo povedla z 21:19. Brazilci so na krilih Huga Bryana Monteja v napadu izkoristili več slovenskih nepazljivosti in tudi prednost igralca več.

Slovenija se je naenkrat znašla v položaju ekipe, ki skuša še zadržati korak s tekmecem, Brazilci pa so ob že drugi dvominutni izključitvi na slovenski strani v 53. minuti in izidom 21:23 imeli vse niti v svojih rokah.

Kaj je po tekmi povedal najboljši strelec Slovenije Blaž Janc?

A predaje na slovenski strani ni bilo. Tilen Kodrin je znižal zaostanek z igralcem manj, po vrnitvi v polno postavo pa se je med dvema Brazilcema za izenačenje na 25:25 znašel prvi strelec Slovenije s sedmimi zadetki Blaž Janc.

Sledil je razburljiv zaključek srečanja z ogromnim vložkom, v katerem je Brazilija v zadnji minuti pri rezultatu 26:26 zapravila imenitno priložnost za novo vodstvo, a se je s prvovrstno obrambo izkazal Klemen Ferlin.

Slovenski navijači so si grizli nohte vse do zaključka srečanja. Foto: RZS

Zormanova četa je krenila v zadnji napad in le tri sekunde pred koncem po zaslugi Domna Novaka dočakala zmagoviti zadetek za 27:26, po katerem so si slovenski ljubitelji rokometa lahko pošteno oddahnili, saj si je rokometna reprezentanca na široko odprla vrata do nastopa na že četrtem olimpijskem turnirju v obdobju državne samostojnosti.

Kaj je po tekmi povedal selektor Slovenije Uroš Zorman?

Španci brez težav preskočili prvo oviro

Daniel Fernandez je bil z osmimi zadetki prvi strelec Španije. Foto: Guliverimage V Granollersu se je rokometni spored začel s pričakovano zmago domače Španije proti Bahrajnu (39:27). Čeprav se španski zasedbi v zadnjem obdobju kolca po nekdanjih zlatih letih, na EP v Nemčiji so izpadli že po prvem delu tekmovanja, v uvodnem dejanju domačega kvalifikacijskega turnirja niso kazali šibkosti.

Višji in močnejši domačini so proti Bahrajnu, ki je v Granollersu po suspenzu zaradi napada na sodnike v polfinalu januarskih azijskih iger brez petih standardnih članov reprezentance, hitro povedli s 4:0 in zajetno prednost držali celo tekmo.

Prvi strelec Špancev, ki so v 41. minuti prvič povedli z dvomestnim številom golov (26:16), je bil z osmimi zadetki Daniel Fernandez. Za Bahrajn je sedem zadetkov dosegel Ali Eid.

Slovenijo v petek čaka dvoboj z domačini (21.00), v nedeljo pa še z Bahrajnom (15.15). Z zmago nad Španijo bi si Zormanova četa že zagotovila olimpijsko vozovnico.

Hrvaška pod vodstvom Islandca ugnala Pajovičeve izbrance Aleš Pajovič bo moral, če bo hotel ostati v igri za nastop na olimpijske igre, z Avstrijo osvajati točke proti Nemčiji in Alžiriji. Foto: Reuters Poleg ''slovenskega'' v Španiji potekata po svetu še dva kvalifikacijska turnirja za nastop na olimpijskem turnirju v Franciji. V Nemčiji nastopajo poleg gostiteljev še Alžirija, Hrvaška in Avstrija. Nemci so z lahkoto odpravili Afričane s 41:29, na drugi tekmi, zgodovinski za hrvaški rokomet, saj je prvič vodil člansko moško izbrano vrsto tuj selektor, to je Islandec Dagur Sigurdson, pa je Hrvaška v obračunu slovenskih sosed ugnala Avstrijo s 35:29. Avstrija je pod vodstvom nekdanjega slovenskega asa Aleša Pajoviča že presenetila Hrvaško na letošnjem evropskem prvenstvu in osvojila točko. Tokrat se je prvi polčas končal s 16:16, v nadaljevanju pa je Hrvaška nadigrala Pajovičeve izbrance. V tretji skupini je Norveška v derbiju dneva premagala Portugalsko (32:29), v drugi tekmi pa je Madžarska nadigrala Tunizijo s 33:24.

