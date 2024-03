Slovenci po veliki drami na olimpijskih igrah v Parizu!

Slovenska rokometna reprezentanca se je uvrstila na poletne olimpijske igre v Parizu, potem ko je na olimpijskem kvalifikacijskem turnirju osvojila drugo mesto za Španijo. Izbranci Uroša Zormana so v nedeljo premagali Bahrajn z 32:26, na pomoč pa jim je priskočila tudi gostiteljica Španija, ki je po pravi drami za vsega dva gola (28:26) preskočila Brazilijo, ki bi ob morebitni zmagi lahko zagrenila življenja slovenskim rokometašem – nekaj trenutkov pred koncem dvoboja je bilo namreč še 26:26. Za Slovenijo bo to četrti nastop na največjem tekmovanju.

Nedelja, 17. marec:

Neposredni prenos tekme Španija : Brazilija

Slovenci so si z visokim porazom proti Špancem (22:32) v petek otežili pot do Pariza. O svoji usodi zdaj ne odločajo več sami, saj bi zmaga Brazilije proti Španiji razblinila upe čete Uroša Zormana, ki je svoje nedeljsko delo opravila z odliko in brez večjih težav premagala Bahrajn.

Slovenci so na tretji kvalifikacijski tekmi popravili vtis po visokem porazu proti Španiji v petek. Po hladnem začetku tekme, ko je Bahrajn vodil s 3:0, so prišli v vodstvo po šestih minutah in ga zatem več niso izpustili iz rok.

Razlika ob polčasu je bila pet golov. V drugem polčasu so po počasnem startu sicer tekmecem dovolili, da so zaostanek zmanjšali na tri, a nato v zadnjih 15 minutah znova prevzeli pobudo. Prvi strelec Slovenije je bil Aleks Vlah z osmimi zadetki, Klemen Ferlin je v vratih zaustavil 12 strelov.

"Danes smo igrali, ne bom rekel perfektno tekmo, ampak kontrolirano in rutinirano. Na začetku smo imeli nekaj težav. Na splošno na turnirju nismo bili povsem pravi. Proti Braziliji smo bili v krču, proti Španiji nas je doletel šok. Proti Bahrajnu smo imeli v podzavesti, da se lahko vse zgodi. Fante bi pohvalil za dobro igro, imeli so nadzor od pete minute naprej," je po tekmi razmišljal Zorman, ki verjame v uvrstitev Slovenije na olimpijske igre.

Foto: RZS

Vozovnico za olimpijske igre v Parizu sta si zagotovila Španija in Slovenija. Gostiteljica z Iberskega polotoka je v nedeljo preskočila še Brazilijo in tako pomagala Sloveniji, da bo nastopila še na četrtih olimpijskih igrah. Španski rokometaši so na zadnji tekmi olimpijskih kvalifikacij v Granollersu premagali Brazilijo z 28:26 (14:14).

Slovenija je za napredovanje kot druga na turnirju potrebovala zmago ali remi Španije oziroma izjemno visoko zmago Brazilije. Domačini pa se kot favoriti niso izneverili polni dvorani navijačev, pa tudi Slovencem ne, na poti do sicer precej tesne zmage proti fizično čvrstim tekmecem. Odločilna gola so dosegli v predzadnji minuti, potem ko je bil rezultat poravnan pri 26:26. Prvi strelec domače vrste je bil Ferran Sole, pomembno delo v španskih vratih pa je opravil Rodrigo Corrales.

V dvorani se je tako lahko začelo slavje domačinov in tudi slovenske reprezentance, ki je proti koncu tekme v polni zasedbi prišla v dvorano in pospremila zaključek tekme s tribune.

Slovenija : Bahrajn 32:26 (17:12) Slovenija: Blagotinšek, B. Janc 5, M. Janc, Dolenec, Cehte 4, Slatinek Jovičić 3, Kodrin 2, Gaber 1, Zarabec, Ferlin, Horžen 3, Bombač 1, Mačkovšek 5, Novak, Vlah 8 (3), Kastelic

Bahrajn: Eid 5 (5), Alfardan 1, Alsamahidži 2, Isa, Kambar, Redha 2, Fadhul 3, Ali 2, Husejn Abdulah 1, M. Alzajmur 2, A. Alzajmur, Ali 1, Ahmed, Mohamed 4, Kamis 1, Alsajad 2

Sedemmetrovke: Slovenija 4 (3), Bahrajn 7 (5)

Izključitve: Slovenija 10, Bahrajn 6 minut

Rdeči karton: Mačkovšek (57.)

Kvalifikacije za olimpijske igre, 3. krog:

Nedelja, 17. marec:

Lestvica: