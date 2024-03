Tadej Pogačar je na drugi etapi dirke po Kataloniji dosegel 65. profesionalno zmago. In oblekel majico vodilnega na dirki. In to na kakšen način! S simultanko na ciljnem vzponu na Vallter na nadmorski višini 2.135 metrov. V mrazu in dežju je napadel že več kot šest kilometrov pred ciljem in nihče mu ni mogel slediti. Mikel Landa in Aleksandr Vlasov sta kot drugi in tretji v cilj prišla z minuto in 22 sekundami zaostanka.

Druga etapa dirke po Kataloniji je bila dolga 186,5 kilometra. Ubežniki so imeli tudi že sedem minut prednosti, a je glavnina zadnjega ujela že na začetku ciljnega vzpona. To je bil 11-kilometrski klanec na Vallter na 2.135 metrov nadmorske višine. Jasno je bilo, da bo napadel Tadej Pogačar, in njegova ekipa UAE Emirates je že na vznožju klanca navila močan tempo. Glavnina se je raztegnila, prvi so začeli odpadati. Zaradi dežja in megle prvo polovico vzpona nismo imeli televizijske slike in ni bilo povsem jasno, kaj se dogaja, prišle so le vesti, da je Pogačar napadel. In to že več kot šest kilometrov pred ciljem. Nihče mu ni mogel slediti.

In prednost je iz kilometra v kilometer le povečeval. Dosegel je svojo 65. zmago in ciljno črto prečkal kar minuto in 22 sekund pred Mikelom Lando (Soudal Quick-Step) in Aleksandrom Vlasovim (Bora - hansgrohe). Lenny Martinez (Groupama - FDJ) je na petem mestu zaostal že minuto in 41 sekund, sedmi in osmi Egan Bernal (INEOS Grenadiers) in Enric Mas (Movistar) pa že minuto 47 oziroma 49 sekund. Drugi Slovenec na dirki Domen Novak (UAE Emirates) je končal na 168. mestu s 23:49 minute zaostanka.

Dirka po Kataloniji, 2. etapa:



1. Tadej Pogačar (UEA Emirates)

2. Mikel Landa (Soudal Quick-Step) +1:23

3. Aleksandr Vlasov (BORA - hansgrohe) +1:24

4. Joao Almeida (UAE Emirates) +1:38

5. Lenny Martinez (Groupama - FDJ) +1:42

6. Chris Harper (Jayco AlUla) +1:44

7. Egan Bernal (INEOS Grenadiers) +1:47

8. Enric Mas (Movistar) +1:49

9. Wous Poels (Bahrain - Victorious) +2:03

10. Manuel Jose Diaz (Burgos - BH) +2:03

...

168. Domen Novak (UAE Emirates) +23:49

Pogačar je s tem prevzel tudi vodstvo v skupni razvrstitvi dirke po Kataloniji. Ima minuto in 35 sekund prednosti pred Lando. V majici vodilnega na tej dirki sta že bila dva Slovenca: lani Primož Roglič in pred desetimi leti Luka Mezgec. Ob Pogačarju, Rogliču in Mezgecu pa sta etapno zmago v Kataloniji dosegla še Jani Brajkovič (2012) in Matej Mugerli (2006).

"Na začetku je bilo vreme še poletno, potem pa smo videli črne oblake. Upali smo, da bomo klanec dočakali brez dežja. A ni bilo tako. Razmere so bile zelo težke. Klanec je bil zahteven. Pa še nadmorska višina. Vesel sem, da sem zmagal," je Pogačar povedal v prvi izjavi. V sredo njega in tekmece čaka tretja etapa, ki bo potekala od Sant Joan de les Abadessesa do Port Ainee in bo dolga 176,7 km.

Dirka po Kataloniji, po drugi etapi:



1. Tadej Pogačar (UEA Emirates)

2. Mikel Landa (Soudal Quick-Step) +1:35

3. Aleksandr Vlasov (BORA - hansgrohe) +1:38

4. Joao Almeida (UAE Emirates) +1:56

5. Lenny Martinez (Groupama - FDJ) +2:01

6. Chris Harper (Jayco AlUla) +2:02

7. Egan Bernal (INEOS Grenadiers) +2:02

8. Enric Mas (Movistar) +2:07

9. Sepp Kuss (Visma | Lease a Bike) +2:21

10. Manuel Jose Diat (Burgos - BH) +2:21

Kako se je razpletala druga etapa dirke po Kataloniji, Mataro–Vallter (186,5 km):



CILJ! Kakšna simultanka Tadeja Pogačarja v dežju in mrazu, etapna zmaga na 2.100 metrih! Landa in Vlasov sta na drugem in tretjem mestu skozi cilj prišla z zaostankom minute in 22 sekund.



Zadnji kilometer: Pogačar naj bi imel že minuto in pol prednosti.



Še 1,5 km: Pogačar je že 47 sekund pred tekmeci, ki napadajo drug drugega in si ne pomagajo, da bi ujeli slovenskega asa.



Še 3 km: Simultanka Pogačarja na strmem ciljnem vzponu. Ima že 35 sekund prednosti pred Lando, Martinezom in Vlasovim, Almeida, Bernal in Harper zaostajajo še nekaj sekund več.



Še 5 km: Pogačar ima že dobrih deset sekund prednosti pred skupino z osmimi kolesarji (Almeida, Landa Bernal, Martinez, Vlasov, Harper, Tejeda, Uijtdebroeks).



Še 6,5 km: Pogačar je napadel! Za njim gresta samo Almeida in Landa, preostali so že zaostali za nekaj sekund. Zaradi slabega vremena (dež, megla) kamere dogajanju ne morejo slediti, tako da podrobnosti o napadu niso jasne. 💥 @TamauPogi es llança a l'atac a @Vallter2000!



Pogačar @TeamEmiratesUAE on the move in the final climb!#VoltaCatalunya103 🚴‍♂️ pic.twitter.com/aq0FT9WSvv — Volta a Catalunya (@VoltaCatalunya) March 19, 2024

Še 7,5 km: UAE narekuje močan tempo, glavnina se razteguje, prvi kolesarji odpadajo. Zadnji ubežnik Janssens je ujet.



Še 9 km: V glavnini je padel Matthew Riccitello. Še dobre pol minute prednosti za ubežnika. Klanec ima na posameznih odsekih tudi od devet- do desetodstoten naklon.



Še 11 km: Vodilni Janssens je začel ciljni vzpon. Ima samo še dobro minuto prednosti pred glavnino, iz katere naj bi napadel Pogačar.



Še 16 km: Vse močneje dežuje. Zdaj vodi Janssens, deset sekund pred Fernandezom, glavnina še naprej zaostaja dve minuti. Še pet km do ciljnega vzpona na Vallter.



Še 25 km: V glavnini je že na čelu UAE. Pričakujemo napad Pogačarja na zaključnem vzponu (11 km pri povprečnem naklonu 7,4 odstotka).



Še 33 km: Dva ubežnika je glavnina že ujela, očitno bo tudi preostale. Prva dva imata samo še dve minuti prednosti. Kmalu se bo cesta začela postavljati pokonci, najbolj strmih pa bo zadnjih deset km.



Še 40 km: Tempo narekuje Fernandez, ki je nazadnje zmagal pred letom in 172 dnevi. Za nekaj sekund je ušel Janssensu, glavnina zaostaja dve minuti in 20 sekund.



50 km do cilja: Ubežna skupina se je razbila, v ospredju sta ostala Jimmy Janssens in Samuel Fernandez, ki imata tri minute prednosti pred glavnino s Tadejem Pogačarjem. V cilju etape trenutno dežuje.



54 km do cilja: V begu je šest kolesarjev, polovica je Špancev. Jimmy Janssens (Alpecin-Deceuninck), Kevin Colleoni (Intermarché-Wanty), Samuel Fernández (Caja Rural-Seguros RGA), Alex Jaime (Kern Pharma), Jambaljamts Sainbayar (Burgos-BH) in Xabier Isasa (Euskaltel-Euskadi) imajo dve minuti in pol prednosti. Glavnina je zaostanek zmanjšala za dve minuti.



Foto: A. S. O.



70 km do cilja: V glavnini tempo narekujeta ekipi Israel-Premier Tech, ki ima v lasti majico vodilnega, in ekipa UAE Team Emirates, ki jo danes vodi želja po etapni zmagi in prevzemu skupnega vodstva. Prednost ubežnikov še naprej kopni, zdaj ima skupina šestih kolesarjev manj kot štiri minute prednosti pred glavnino. Karavana se bliža drugemu letečemu cilju pri Olotu, vse bližje pa je tudi ciljni klanec do smučarskega središča Vallter 2000. 📷L'alta muntanya 🏔️tornarà a ser protagonista a la #VoltaCatalunya103 ‼️



I arribarà aviat, ja que la 2⃣etapa ja tindrà una arribada en altura a un cim de l'entitat de @Vallter2000



👇Ens seguiu el fil per saber més de l'estació i la seva relació amb la Volta? pic.twitter.com/xOTu2QbqSB — Volta a Catalunya (@VoltaCatalunya) March 5, 2024 85 km do cilja: Položaj na čelu dirke ostaja nespremenjen, šest kolesarjev še vedno vztraja v begu, a njihova prednost počasi kopni. Iz skoraj šestih minut se je v zadnjih 15 kilometrih zreducirala na štiri minute in pol. Leteči cilj pri Gironi in tri bonifikacijske sekunde je dobil Španec Xabier Isasa (Euskaltel - Euskadi).



115 km do cilja: Kolesarji se približujejo letečemu cilju v Gironi. V begu je skupina šestih, polovica je Špancev. Po 20 kilometrih vožnje sta poskusila pobegniti prvi favorit Tadej Pogačar in njegov pomočnik Domen Novak, a ju je glavnina, ki ji očitno ni do šale, hitro ujela. Na omrežju X so hitro zaokrožile informacije, da se je Pogačarju mudilo tja, kamor gre še cesar peš. Spomnimo, njegov moštveni kolega Jai Vine je zaradi želodčnih težav moral odstopiti.



Napoved druge etape

Druga etapa dirke po Kataloniji se bo začela v mestu Mataro ob Sredozemskem morju in končala po dobrih 186 kilometrih v osrčju Pirenejev, v smučarskem središču Vallter2000/Setcases 2.135 metrov nad morjem. Kolesarje do cilja čaka dobrih 11 kilometrov grizenja navkreber pri povprečnem naklonu 7,4 odstotka. Še prej, po 140 kilometrih vožnje, karavano čaka še vzpon 1. kategorije Coll de Coubet (9,6 km, 5,2-odstotni povprečni naklon).

Tadej Pogačar pred drugo etapo Dirke po Kataloniji:

Tadej Pogačar, ki ga na dirki spremlja močna zasedba ekipe UAE Emirates, vključno z rojakom Domnom Novakom, bo prvič v letošnji sezoni stestiral noge na pravem klancu. Kot je namignil v ponedeljek, mu je svoje cilje zaupal tudi madžarski državni prvak Valter Attila iz ekipe Team Visma | Lease a Bike, ki je dejal, da namerava zmagati, saj ciljni klanec nosi njegovo ime. Lani je v etapi, ki se je končala na Vallterju2000, zmagal Italijan Giulio Ciccone (Lidl-Trek).

Pogačar je na štartu druge etape povedal, da si želi narediti razliko v primerjavi s tekmeci, žal pa delil tudi novico o odstopu moštvenega kolega Jaia Vaina. Avstralca po informacijah zdravniške službe ekipe UAE mučijo želodčne težave.