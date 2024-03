Pogačar po drami za las ostal brez etapne zmage #video

Tadej Pogačar je sezono odprl kot zadnji izmed velike četverice zvezdnikov, ki se bodo poleti spopadli na francoskem Touru. V tekmovalno leto 2024 je vstopil 2. marca z epsko zmago na italijanski neoklasiki Strade Bianche, to soboto pa je na prvem spomeniku sezone, Dirki Milano–Sanremo, osvojil tretje mesto. Zdaj je napočil čas še za njegovo prvo večetapno dirko sezone, na kateri bo preizkusil formo za majski Giro. Pogačar je bil že na prvi, 173,9 km dolgi, etapi v igri za zmago, a ga je na koncu za nekaj centimetrov premagal Nicholas Schultz (Israel – Premer Tech).

Pogačar si je pridobil še osem bonifikacijskih sekund, Schultz pa deset in bo tako torkovo drugo etapo začel kot vodilni, z dvema sekundama prednosti pred Pogačarjem. Avstralec, ki je prišel do prve zmage v svetovni seriji kolesarstva WorldTour, je manj kot kilometer pred ciljem preizkušnje presenetil z napadom in nato v ciljnem vzponu zadržal prednost pred Pogačarjem, ki je z napadom začel nekoliko kasneje.

V torek bo na sporedu druga etapa od Mataroja do Vallterja, dolga 186,5 km. Začela se bo ob 11.55.

Dirka po Kataloniji, 1. etapa

V zaključku je skočil Nicholas Schultz (Israel – Premer Tech), ki je izkoristil trenutek v glavnini in se odpeljal naprej. V zaključku, ki se je končal z zelo kratkim vzponom, se je v lov podal Tadej Pogačar, ki pa je na koncu za las ostal brez zmage na drugem mestu. Tretje mesto je osvojil Britanec Stephen Williams (Israel - Premier Tech).

Prvi trije so v cilj prikolesarili v istem času, četrtouvrščeni Francoz Dorian Godon (Decathlon AG2R) pa je zaostal za dve sekundi, kot tudi preostali kolesarji v tej manjši skupini na čelu dirke.

"Vedel sem, da bo Tadej napadel. Od trenutka, ko sem napadel, sem vedel, da moram iti na vse nič. Potem se mi je bližal z izjemno hitrostjo, a mi je na koncu uspelo, skušal sem biti osredotočen na svoje delo in se ne ozirati na dogajanje v glavnini," je po etapni zmagi dejal Schultz.

5 km do cilja - glavnina še vedno vozi tesno skupaj, hud ritem še naprej narekuje Joao Almeida (UAE Team Emirates).

13 km do cilja - kolesarji so še na spustu, ritem so več čas diktirali kolesarji UAE Emirates, na čelu je Marc Soler. Tam sta tudi Joao Almeida in Tadej Pogačar.

19,3 km do cilja - V ospredje se je na spustu postavil Tadej Pogačar, v ospredju ostaja tudi njegov moštveni kolega Marc Soler, pa tudi zmagovalec Vuelte Sepp Kuss. Pred kolesarji je nato še zadnji vzpon etape.

30,6 km do cilja - kolesarji so prečkali še zadnji leteči cilj na Llagosteri. Prvi ga je prečkal Egan Bernal (3 točke in 3 bonifikacijske sekunde), drugi je bil Tadej Pogačar (2 točki, -2 sekundi), tretji pa Laurens de Plus (1 točka, -1 sekunda)

32 km do cilja - glavnina je ujela ubežno skupino

40 km do cilja - prednost ubežne skupine, v kateri so še štirje kolesarje (Simone Petilii, Kenny Elissonde, Alex Baudin in Adne Holer) se je stopila na vsega 15 sekund. Še naprej imajo v glavnini nadzor nad dogajanjem kolesarji UAE Emirates.

🚴‍♂️ L'equip @TeamEmiratesUAE lidera el pilot al primer pas per la meta de @Guixols (a 51,9 km de l'arribada 🏁)



60 km do cilja - v begu je še naprej peterica kolesarjev - Simone Petilii, Kenny Elissonde, Alex Baudin, Adne Holer in Mikel Bizkarra, ki imajo 50 sekund prednosti pred glavnino, v kateri je tudi Pogačar. V zasledovalni skupini ritem narekuje ekipa UAE Emirates.

111 km do cilja - Na čelu glavnine je ekipe UAE Emirates, ki narekuje nekoliko hitrejši ritem. V svojih vrstah ima Tadeja Pogačarja, ki bi lahko danes prišel do etapne zmage, saj se trasa zaključni z rahlo vožnjo navkreber. Ubežniki imajo 1:20 naskoka. Resnejši klanec bo sledil dosti blizu zaključka dneva. Alt de Sant Grau bo gorski cilj II. kategorije v dolžini 8,1 kilometra in s 4-odstotno povprečno naklonino.

130 km do cilja - Kolesarji so opravili z gorskim ciljem II. kategorije (Alt dels Àngels, 5.5 km/5.8%). V ospredju je še vedno peterica ubežnikov.

155 km do cilja – Simone Petilii, Kenny Elissonde, Alex Baudin, Adne Holer in Mikel Bizkarra so se podali v beg in imajo 20 sekund prednosti.

174 km do cilja - Na las podoben lanskemu uvodu v dirko bo tudi letošnji, le da bo prva etapa slabih deset kilometrov daljša. Na 173,9 kilometra dolgi trasi kolesarje čakajo trije kategorizirani vzponi, en tretje in dva druge kategorije, skupno pa dobrih 2.270 višinskih metrov. "Pričakujem zanimiv zaključek," je pred etapo povedal Tadej Pogačar, prvi favorit dirke.

12.45 – Pozdravljeni, danes je čas za 1. etapo Dirke po Kataloniji, na kateri se veliko pričakuje od Tadeja Pogačarja (UAE Emirates). Lani jo je osvojil Primož Roglič.