Neuradno, a obetavno: Giro naj bi leta 2025 spet obiskal Slovenijo

Če se bodo napovedi uresničile, bo to odlična novica za slovenske ljubitelje kolesarstva, ki so vedno v velikem številu pozdravili kolesarje na rožnati pentlji. Najprej v covidnem letu 2021 v Goriških brdih, predlani na Kolovratu in lani na Svetih Višarjah pri Trbižu, kjer so pripravili nepozaben spektakel, ki ga je z zmago v etapi in skupni razvrstitvi kronal Primož Roglič.

Po poročanju Primorskih novic je informacije o gostovanju Gira v Trstu (leta 2014 je tam v zadnji etapi Gira zmagal Luka Mezgec) in Furlaniji - Julijski krajini posredoval tržaški župan Roberto Dipiazza. Po podatkih tržaškega časnika Il Piccolo, ki ga povzemajo Primorske novice, naj bi se Giro leta 2025 začel v Trstu z vožnjo na čas, Furlanija - Julijska krajina pa naj bi gostila še dve etapi, ena od njiju naj bi vodila skozi Novo Gorico. Šlo naj bi za čezmejno etapo s ciljem na Trgu Evrope/Transalpini, FJK pa naj bi za dirko prispevala sedem milijonov evrov.

Giro letos Slovenije ne bo obiskal, bo pa start 19. etape (24. maj) v Morteglianu (146 km zahodno od Ljubljane) in ciljem na Sappadi oz. Plodnu, v neposredni bližini Slovenije. Svoj nastop na slovitem Giru sta že napovedala prvi kolesar sveta Tadej Pogačar (UAE Emirates) in Jan Tratnik (Visma | Lease a Bike).

Trasa 19. etape letošnjega Gira, ki bo najbližje Sloveniji:

