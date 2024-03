Kolesarji danes končujejo 82. Dirko Pariz–Nica, čaka jih še zadnja, 109,5 kilometra dolga osma etapa s startom in ciljem v Nici. Bitka za končno zmago je še povsem odprta, saj ima nosilec rumene majice, Američan Brandon McNulty (UAE Emirates), vsega štiri sekunde prednosti pred rojakom Matteom Jorgensonom (Visma | Lease a Bike), prav daleč pa nista niti Danec Mattias Skjelmose (Lidl – Trek) in Belgijec Remco Evenepoel (Soudal – QuickStep). Pa Primož Roglič? "Tako daleč zadaj sem, da niti ne vem, kdo vodi," je na vprašanje, če še ima možnosti za skupno zmago, odgovoril Zasavec, član moštva BORA - hansgrohe.

A Roglič na svoji prvi dirki sezone in prvi v dresu nemške ekipe BORA - hansgrohe ne čuti pritiska, da mora na vsak način zmagati. Prav tako na letošnji dirki proti soncu, na kateri je slavil leta 2022, še ni našel prave tekmovalne forme. "Nisem še imel pravih nog za resen napad na zmago," je dejal po včerajšnji sedmi etapi, v kateri je zasedel tretje mesto, zmagal pa je njegov moštveni kolega Aleksandr Vlasov. Šalam navkljub še ni bil pripravljen potrditi, da je dirka odločena. "Odločena bo v cilju zadnje etape v Nici. Do takrat je boj odprt," pravi 34-letni Zasavec.

V svoj koledar dirk je dodal še dve enodnevni prestižni klasiki – Valonsko puščico in belgijski spomenik Liege–Bastogne–Liege, ki ga je osvojil leta 2020. "Moram nabrati kar največ tekmovalnih kilometrov," je obrazložil odločitev. No, danes njega in njegove tekmece čaka še slabih 110 tekmovalnih kilometrov. V zadnji etapi dirke kolesarje čaka slabih 2.300 višinskih metrov in pet kategoriziranih vzponov.

Foto: A. S. O.

Že od starta bo šlo navzgor, prvi kategoriziran klanec pa bo Cote de Levens (II. kategorija, 6,1 km vzpona pri 4,9-odstotnem povprečnem naklonu). Po krajšem spustu sledi nov izziv, Cote de Chateauneuf (II. kategorija, 5,4 km, 4,6 %), pa nato Cote de Berre-les-Alpes (II. kategorija, 6,3 km, 6 %) in za zaključek še dva vzpona prve kategorije. Najprej Cote de Peille (6,6 km, 6,9 %) in nazadnje Col des Quatre-Chemins (3,6 km, 8,8 %). Na najstrmejših delih zadnjega vzpona naklonina celo presega 15 odstotkov. Med obema gorskima ciljema prve kategorije bo še leteči cilj na krajšem nekategoriziranem klancu Col d'Eze, ki pa ima kar 13-odstotno naklonino.

Po zadnjem vzponu sledi spust nazaj proti Azurni obali, zadnja kilometra bosta ravninska. Zadnja etapa 82. Dirke Pariz–Nica se bo začela ob 12.05, kolesarje pa v cilju pričakujejo med 14.40 in 15. uro.

Drugi Slovenec na dirki Luka Mezgec (Jayco AlUla) je včeraj odstopil.

Izidi 7. etape in skupni vrstni red:

