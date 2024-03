Sprinterji, favoriti, ubežniki …? Vse je mogoče.

Na Dirki Pariz–Nica je na vrsti dan, ko se lahko zgodi vse ali nič. Na 193,5 kilometra dolgi peti etapi od Saint-Sauveur-de-Montaguta do Sisterona so štirje kategorizirani klanci, a vsi zgolj tretje kategorije, kar pomeni, da ne bodo prehud zalogaj tudi za nekatere sprinterje. Razgiban teren bi utegnil ustrezati t. i. puncheurjem, specialistom za enodnevne dirke, utegnil bi premamiti kakšnega od favoritov za skupni seštevek, zagotovo bo zanimiv za ubežnike. Začetek bo ob 11.55.

Kolesarje danes na 82. izvedbi Dirke Pariz–Nica sicer čakajo štirje kategorizirani klanci, po vrsti Col de la Sausse (III. kategorija, 2,7 kilometra, 5,2 odstotka), Col de Peyruergue (5,4 kilometra, 4,9 odstotka), Cote de la Rochette-Du-Buis (2,4 kilometra, 5,4 odstotka) in Col de la Pigiere (2,6 kilometra, pet odstotkov), a so vsi le tretje kategorije in zato premalo zahtevni, da bi naredili kakšno resnejšo selekcijo. Kolesarje skupno čaka nekaj manj kot 2.300 višinskih metrov.

Foto: A.S.O.

Ob hudem tempu bi utegnili na klancih odpasti le tisti pravi sprinterji, vsi ostali pa so kandidati za boj za zmago. Kakšnih večjih premikov v skupnem seštevku pa vendarle ne gre pričakovati, ekipa Jayco AlUla Luke Mezgeca bo bržčas kontrolirala dogajanje in branila rumeno majico, ki jo nosi Lucas Plapp, Primož Roglič, Remco Evenepoel, Egan Bernal in ostali hribolazci pa bodo najbrž tudi budno pazili drug na drugega in morda varčevali z močmi za veliko napornejši finale dirke.

Zaključek današnje etape bo zanimiv, devet kilometrov pred ciljem bo po dolgem spustu krajša enokilometrska rampa s šestodstotnim naklonom, na kateri lahko pride do zadnje selekcije, nato pa hiter vstop s spustom v Sisteron, kjer bodo kolesarji naredili en krog.

Četrtek je lahko tudi dan za pobeg, bo pa pri tem morda odločilni dejavnik veter. Napovedan je dokaj močan piš z juga, kar bi utegnilo zmanjšati željo po bežanju, saj bodo ves dan kolesarili v veter.

Etapa se bo začela ob 11.55, v cilju kolesarje pričakujejo med 16.15 in 16.45.

Izidi četrte etape in skupni vrstni red:

Results powered by FirstCycling.com

