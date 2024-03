Napočil je čas za favorite. Kako močan je Primož Roglič?

Na 82. Dirki Pariz–Nica je v četrti etapi napočil čas za favorite. Na 183 kilometra dolgi trasi jih čaka sedem kategoriziranih klancev, še posebej zahteven bo zaključek, ki so ga prireditelji dirke začinili s klancem prve kategorije. Tudi cilj etape bo danes gorski. Pričakujemo lahko dvoboj med Primožem Rogličem in Remcom Evenepoelom, ki sta na letošnjo dirko proti soncu prišla kot glavna favorita za zmago.

Kolesarje danes v 183 kilometrih čaka sedem gorskih ciljev, šest druge in eden prve kategorije. Vmes pa je še kopica nekategoriziranih klancev, skupno več kot 3.300 višinskih metrov.

Na 33. kilometru etape bodo dosegli Cote du Mont-Saint-Vincent (2,9 kilometra dolg klanec s 6,3-odstotnim povprečnim naklonom in maksimalnim 13 %), na 88. Col de Boubon (4,4 km, 6 %), na 104. Col de Vauxrenard (3,2 km, 6,7 %, max. 13 %), na 127. Col de Durbize (2,2 km, 9,4 %, max. 15 %), na 144. pa prvič Mont Brouilly (3 km, 7,7 %, max. 13 %). Po spustu s tega jih čaka najtežji klanec dneva, Col du Fut d'Avenas – Les Chappes (5,1 km, 7,3 %, max. 15 %), pa za zaključek še en vzpon na Mont Broulilly.

Kolesarski svet pričakuje dvoboj med Rogličem in Evenepoelom, a imajo svoje načrte tudi v drugih ekipah. V dobrem položaju sta denimo aduta britanskega Ineosa, Egan Bernal in Carlos Rodriguez, ki zasedata deseto in enajsto mesto v skupnem seštevku. Roglič je šele 28. "Za boj z Rogličem in Evenepoelom je dobro imeti več kart v igri. Zagotovo bomo morali nekaj poskusiti," je včeraj napovedal Kolumbijec Bernal, ki po povratku po hudi poškodbi iz leta 2022 spet kaže prebliske stare forme.

Etapa se bo začela ob 12. uri, v cilju kolesarje pričakujejo med 16.20 in 16.50.

Izidi 3. etape in skupni vrstni red:

