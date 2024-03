Remco Evenepoel besen: To je bilo podlo

Tik pred Evenepoelovim Soudal - Quick Stepom se je na 27-kilometrsko progo podala ameriška ekipa Lidl - Trek, katere član je tudi 34-letni Belgijec Tim Declerq, še lani Evenepoelov moštveni kolega. Ta je na vzponu pred merjenjem vmesnega časa zaostal za kolegi in se le počasi vozil proti cilju, očitno pa je bil ob tem nepazljiv in je celo nekoliko oviral brzeči vlak Soudala.

Evenepoel ni prepričan, da je bilo to povsem nenamerno. "Pred nami se je znašel v zelo tehničnem ovinku in se nam ni umaknil. Najlepša hvala, to je bilo podlo. Tim je res nekdanji kolega, ampak česa takšnega preprosto ne narediš. Je bilo nalašč? Upam, da ne, ni pa nemogoče," je novinarjem takoj po etapi jezno razlagal 24-letni aktualni svetovni prvak v vožnji na čas, ki danes ni smel nositi mavrične majice.

Kasneje se je malce ohladil, bolje premislil in prek družbenih omrežij sporočil: "Nisem hotel obtoževati Tima, bil je le nesrečen dogodek na dirki."

Mixed feelings today.🌪️🚀



Incredible work from the team resulting in a good time for the GC but disappointed that we could not finish it off because of the unlucky weather conditions.🐺💙



I didn't mean to blame @Tim_Declercq, it was just an unfortunate event in the race. pic.twitter.com/3i78F9ChAU — Remco Evenepoel (@EvenepoelRemco) March 5, 2024

Vreme jo je zagodlo favoritoma

Nejevoljen pa je bil tudi zaradi vremena, ki se je poslabšalo tik preden so se na progo podale najboljše ekipe. Kolesarjem moštva UAE Emirates je v cilj še uspelo priti po povsem suhi cesti, kasneje je ploha otežila kolesarjenje njihovim tekmecem, tudi veter se je obrnil. Na polovici proge so bili Evenepoel in druščina najhitrejši, imeli so štiri sekunde prednosti pred BORO - hansgrohe Primoža Rogliča in 20 pred UAE Emirates.

🏁 Piégée par la pluie, l'équipe @soudalquickstep en termine avec seulement le 4ème temps provisoire, 22'' derrière @TeamEmiratesUAE ⏱



🏁 Under the rain, @soudalquickstep finishes with only the 4th fastest time, 22'' behind @TeamEmiratesUAE ⏱#ParisNice pic.twitter.com/AwBvFH0bdL — Paris-Nice (@ParisNice) March 5, 2024

Do cilja so proti UAE-ju izgubili več kot 40 sekund, še slabše pa se je v drugi polovici kronometra, ko je šla trasa ves čas navzdol, odrezali Rogličevi, ki so zasedli šele 11. mesto. "Kako je mogoče izgubljati čas v vožnji navzdol? Preprosto, začelo je deževati in veter se je obrnil. V zadnjem kilometru je bilo nekaj tehničnih ovinkov, v katerih si na mokri cesti izgubljal od štiri do pet sekund. Za nas se ni izšlo dobro, smo pa v prvem delu dirke, ko smo deklasirali vse, dobili potrditev, da je naša ekipa super močna," je še razlagal Evenepoel.

V skupnem seštevku ima 18 sekund zaostanka za vodilnim Američanom Brandonom McNultyjem (UAE Emirates), lahko pa je zadovoljen, da si je privozil 36 sekund prednosti pred Primožem Rogličem. Jutri kolesarje na Dirki Pariz–Nica že čaka prva resnejša gorska etapa s sedmimi gorskimi cilji.