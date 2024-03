"Glavno je, da dobro delujemo kot enota in smo pripravljeni na naslednje dni," je bil po četrti etapi Dirke Pariz–Nica, v kateri je zasedel sedmo mesto in največjemu tekmecu za skupno zmago Remcu Evenepoelu prepustil še nekaj sekund, z ekipnim delom moštva BORA - hansgrohe zadovoljen slovenski as Primož Roglič. BORA je v drugi polovici 183-kilometrske razgibane etape s sedmimi kategoriziranimi klanci prevzela nadzor nad dirko, na zaključnem vzponu je ob Rogliču ostal še Rus Aleksandr Vlasov, a danes Zasavec ni vključil tistega značilnega turbo pogona in je v cilj prikolesaril na videz precej ležerno.

Četrti dan letošnje dirke proti soncu še ni prinesel pravega ognjemeta med favoriti, nihče iz elitne skupine si na razgibani trasi ni pridirkal kakšne res omembe vredne prednosti, nekaj boja je bilo zgolj za sekunde, v tem pa je bil še najagresivnejši prav Remco Evenepoel. Kapetan moštva Soudal - Quick Step je Rogliča premagal v sprintu na letečem cilju, skočil pa je tudi povsem v zaključku etape, a ga je tam v sprintu za končno tretje mesto premagal Danec Matthias Skjelmose (Lidl-Trek).

Roglič izzval protinapad Buitraga

Roglič je malce agresivneje nastopil le na predzadnjem in najtežjem klancu dneva Col du Fut d’Avenas dobrih 20 kilometrov pred ciljem, pa takrat izzval protinapad Kolumbijca Santiaga Buitraga, ki se je nato pripeljal do etapne zmage. "Ko sem videl, da Roglič povzdiguje tempo, sem se odločil, da poskusim. In sem, imel sem dobre noge, potem pa sva s Pappom dobro sodelovala v begu. Izjemno vesel sem zmage na francoskih tleh, to je nekaj posebnega, niti približno pa je nisem pričakoval," se je v cilju veselil 24-letni član moštva Bahrain Victorious.

Favoriti se niso odzvali na beg Buitraga in Avstralca Luke Plappa (Jayco AlUla), slednji je nato z drugim mestom v etapi prevzel tudi skupno vodstvo na dirki. Roglič, Evenepoel, Egan Bernal (Ineos Grenadiers), Matteo Jorgenson (Visma | Lease a Bike), pa Brandon McNulty in Joao Almeida (UAE Emirates) so bolj ali manj pazili drug na drugega, še najkrajšo pa so na koncu potegnili prav pri UAE Emirates z izgubo rumene majice.

Remco tokrat puščice usmeril proti UAE Emirates

Remco Evenepoel se je po etapi obregnil ob taktiko Emiratov, ki so branili rumeno majico Brandona McNultyja. "Bilo je malo čudno, da so spustili Buitraga in Plappa, sploh ker so imeli v skupnem seštevku štiri svoje med najboljšimi. Morda bi lahko poslali koga v lov, tako pa je bilo precej nesrečno za celotno skupino, da sta tako nevarna kolesarja ostala spredaj," je obžaloval mladi Belgijec in priznal, da je na koncu sprintal za drugo mesto, saj je pozabil na Plappa. "Upal sem na še nekaj bonifikacijskih sekund, ampak je, kar je. Težko bo nadoknaditi zaostanek v zadnjih dneh dirke."

Remco Evenepoel je na letečem cilju premagal Rogliča, po etapi pa se je spraševal o "čudni" taktiki moštva UAE Emirates. Foto: Guliverimage

Evenepoel za rumeno majico zaostaja 30 sekund, Roglič že debelo minuto in deset sekund. V četrtek in petek sta profila etap bržčas prelahka za kakšne premike na lestvici, v soboto pa je priložnost, da Roglič in Evenepoel pokažeta mišice, ko je na sporedu zadnja etapa s ciljem v klanec. Slovenski šampion za zdaj še ni pokazal resnih namenov, da bi napadel skupno zmago, že pred dirko je izpostavljal, da mora na svoji prvi preizkušnji v novi ekipi predvsem vzpostaviti kemijo z moštvenimi kolegi.

Roglič zadovoljen z delom ekipe

Tudi danes je v cilj prikolesaril na videz zelo ležerno, ob tem pa je treba poudariti, da se je kljub temu zlahka držal Evenepoela, ki mu je uspelo nekaj metrov prednosti dobiti šele čisto na koncu. "Danes je bil profil etape nekoliko težji, pa tudi precej hladno je bilo, moram reči," je v svojem slogu po etapi razlagal Roglič in dodal: "Fantje so motivirani in vzdušje v ekipi je dobro. Samozavestno smo krenili v dan in fantje so dobro vozili skupaj. Glavno je, da dobro delujemo kot enota in smo pripravljeni na naslednje dni. Vse je v nogah in tam moraš imeti moč."

Z navidezno ležernostjo je navijače, gledalce in predvsem tekmece Roglič v preteklosti že velikokrat zavedel in morda tudi za naslednje dni pripravlja kakšen presenetljiv napad. Jutri bomo nanj pozorni v peti etapi, 193,5 kilometra dolgi preizkušnji od Saint-Sauveur-de-Montaguta do Sisterona.

