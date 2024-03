Rogliču ubežniki ušli na spustu, rumena majica ima novega lastnika

Zmagovalec šeste etape kolesarske dirke Pariz–Nica je Mattias Skjelmose (Lidl - Trek), ki je bil v podaljšanjem ciljnem šprintu močnejši od Brandona McNultyja (UAE Emirates), ki je oblekel rumeno majico, in Mattea Jorgensona (Visma | Lease a bike). Ubežna trojica si je na zadnjem vzponu priborila dobrih deset sekund prednosti pred Primožem Rogličem (BORA - hansgrohe) in preostalimi favoriti za skupno zmago in jo nato na 20-kilometrskem spustu povečala že na minuto. Na koncu je bil Remco Evenepoel (Soudal - Quick Step) v cilju kot četrti z 52 sekundami zaostanka, Primož Roglič pa na devetem mestu s 53.

Štiriintridesetletni Primož Roglič (BORA - hansgrohe) je poskusil takoj po prvem od dveh prečkanj ciljne črte v La Colle-sur-Loupu, kjer se je pred zadnjim krogom začel strm vzpon (1,8 km/10,1 %). Večje prednosti si ni privozil, tekmeci pa so ga hitro ujeli. Nato je poskusil Američan Matteo Jorgenson (Visma | Lease a Bike), Roglič pa kot večina drugih ni imel moči, da bi mu sledil.

Pozneje sta se Jorgensonu priključila še njegov rojak Brandon McNulty (UAE Emirates) in Mattias Skjelmose (Lidl-Trek). Dobro so sodelovali in si pred skupino z Remcom Evenepoelom (Soudal-Quick Step) in Rogličem na spustu nabrali skoraj minuto naskoka. V zadnjih 300 metrih je največ moči imel Skjelmose, ki je ugnal McNultyja na drugem in Jorgensona na tretjem mestu. Belgijec Evenepoel je v ozadju preostalim v zasledovalni skupini odščipnil eno sekundo. Etapa se je ponesrečila Kolumbijcu Santiagu Buitragu (Bahrain-Victorious), ki je po padcu na enem od spustov zaostal in izgubil drugo mesto v skupnem seštevku.

Takole se je Mattias Skjelmose v cilju veselil zmage na šesti etapi dirke Pariz–Nica. Foto: Guliverimage

Dirka Pariz–Nica, 6. etapa:



1. Mattias Skjelmose (Lidl - Trek)

2. Brandon mcNulty (UAE Emirates) +0,00

3. Matteo Jorgenseon (Visma | Lease a Bike) +0,00

4. Remco Evenepoel (Soudal - Quick Step) +0,52

5. Harold Tejada (Astana) +0,53

6. Aurelien Paret-Peintre (Decathlon AG2R Le Mandiale) +0,53

7. Felix Gall (Decathlon AG2R Le Mandiale) +0,53

8. Wilco Kelderman (Visma | Lease a Bike) +0,53

9. Primož Roglič (BORA - hansgrohe) +0,53

10. Egan Bernal (INEOS Grenariers) +0,53

Pred zadnjima dvema etapama prve letošnje dirke za Primoža Rogliča je slovenski kolesarski as na skupnem 11. mestu. Zaostaja minuto in 44 sekund za Brandonom McNultyjem. Matteo Jorgenson na drugem mestu zaostaja 23 sekund. Mattias Skjelmose, ki v končno zmago ne verjame, pravi, da so drugi močnejši, na četrtem mestu zaostaja 54 sekund. Remco Evenepoel, ki pa odkrito cilja na rumeno majico v nedeljo, ima na petem mestu minuto in tri sekunde zaostanka.

V soboto bo na sporedu spremenjena predzadnja etapa. Organizatorji dirke so morali zaradi močnega sneženja spremeniti sedmo etapo, ki bo namesto prvotnih 173 dolga 104 kilometre. Prvih 89 kilometrov bo nespremenjenih, za konec pa sledi 15-kilometrski vzpon na Madone d'Utelle (5,7 %).

V ŽIVO: Pariz–Nica, 6. etapa, 198,2 km (Sisteron – La Colle-sur-Loup)



CILJ. Kot četrti skozi cilj Evenepoel (52 sekund zaostanka), ki je vzel nekaj metrov Rogliču, ki je črto prečkal na devetem mestu.



CILJ! Šesto etapo je dobil Skjelmose. McNulty si je priboril rumeno majico. Favoriti dirke prihajajo proti cilju.



Zadnji km: Skjelmose z dolgim finišem za etapno zmago!



4 km do cilja: Zadnji položni kilometri do cilja, zdaj je že jasno, da bo rumeno majico prevzel McNulty. Do zdaj vodilni Plapp in favoriti za skupno zmago Evenepoel, Bernal in Roglič bodo proti njemu izgubili okoli minute.



8 km do cilja: Prvi trije poganjajo na polno in prednost pred Rogličem in preostalimi zasledovalci je narasla na 50 sekund.



14 km do cilja: Ritem ubežne trojice je boljši, prednost je narasla na 36 sekund.



21 km do cilja: Jorgensen, Skjelmose in McNulty, ki se bori za prevzem rumene majice, je prva trojica na vrhu zadnjega klanca (za bonifikacijske točke). Večji del preostanka etape gre navzdol. Roglič in zasledovalci so na vrh prišli s 16 sekundami zaostanka. Primož je zdaj tisti, ki na spustu diktira tempo.



22 km do cilja: V ospredju je na zadnjem klancu trojica McNulty, Jorgenson in Skjelmose, zasledovalci so 11 sekund zadaj, Roglič in Evenepoel na čelu te skupine.



26 km do cilja: Roglič je popustil, naprej je šel Matteo Jorgenson, ki ima 12 sekund prednosti pred naslednjima dvema kolesarjema (Jay Vine, Mattias Skjelmose), Remco Evenepoel, Primož Roglič in preostali zaostajajo še 16 sekund več.



30 km do cilja: Prvi napad Primoža Rogliča! Že na začetku zadnjega klanca. Sledi mu McNulty, a tudi drugi še niso izgubili veliko.



41 km do cilja: Nills Politt (UAE Emirates) vleče na čelu glavnine.



59 km do cilja: Ubežniki so ujeti. Etapa se bo zdaj šele zares začela razpletati.



62 km do cilja: Ubežniki so samo še 23 sekund pred glavnino.



78 km do cilja: Prednost deseterice ubežnikov pred glavnino je še naprej dobra minuta.



82 km do cilja: Kolesarji že na spustu, nato jih čaka četrti vzpon Col de Gourdon, dolg 6,3 kilometra, s 4,3 % naklona.



90 km do cilja: V begu še vedno deseterica: Burgaudeau (TotalEnergies), Scaroni (Astana Qazaqstan), Armirail (Decathlon AG2R La Mondiale), Zimmerman (Intermarché-Wanty), Storer (Tudor), Leemreize (DSM-Firmenich PostNL), Pedersen (Lidl-Trek), Beullens (Lotto-Dstny), Pithie (Groupama-FDJ), Haller (Bora-Hansgrohe). Prednost pred glavnino je dobra minuta.



98 km do cilja: Kolesarji lahko nekoliko zadihajo. Novo konkretnejše vzpenjanje jih čaka 59 kilometrov pred ciljem, ko se bodo spopadli s 6,3-kilometrskim vzponom s 4,3 % naklona (Col de Gourdon).



102 km do cilja: Burgaudeau kot prvi prek tretjega vzpona Blanchette, za njim pa Scaroni. V begu še vedno deseterica, a glavnina je zaostanek z dveh minut znižala na 40 sekund.



110 km do cilja: Kot prvi je na vrhu drugega vzpona dneva Col des Leques (6,6 km/5 %) Burgaudeau, ki je odnesel pet točk, Scaroniju so pripadle tri. Sledi kratek spust, nato pa že nov vzpon, tokrat III. kategorije, in sicer se bodo vzpeli na Cote de la Blachette (2,9 km/5,5 %).

Foto: Guliverimage



112 km do cilja: prednost ubežnikov – osmerici sta se pridružila še Laurence Pithie (Groupama-FDJ) in Marco Haller (Bora-Hansgrohe) – pred glavnino, v kateri tempo narekujeta Omar Fraile in Jonathan Castroviejo (Ineos), je narasla na dve minuti.



112 km do cilja: prednost ubežnikov – osmerici sta se pridružila še Laurence Pithie (Groupama-FDJ) in Marco Haller (Bora-Hansgrohe) – pred glavnino, v kateri tempo narekujeta Omar Fraile in Jonathan Castroviejo (Ineos), je narasla na dve minuti.

🏔️ Le cadre est encore magnifique aujourd’hui 😍



🏔️ The scenery is stunning amidst the mountains today! 😍#ParisNice pic.twitter.com/Vzj8YbcBHn — Paris-Nice (@ParisNice) March 8, 2024



126 km do cilja: Scaroni je na vrhu vzpona ugnal Burgaudeauja. Po spustu kaj kmalu sledi nov vzpon, tokrat na Col de Leuns (6,8 km/4,7 %). V begu so ob Scaroniju in Burgaudeauju še Armirail, Zimmerman, Storer, Leemreize, Mads Pedersen (Lidl-Trek) in Cedric Beullens (Lotto-Dstny)



128 km do cilja: Šesterica v begu: Cristian Scaroni (Astana Qazaqstan), Ryan Gibbons (Lidl-Trek), Victor Campenaerts (Lotto-Dstny), Pierre Latour (TotalEneries), Alexis Gougeard (Cofidis) in Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies) se bližajo vrhu Col des Leques (6,6 km/5 %). Zimski prizori s 6. etape. Foto: Guliverimage



141 km do cilja: Nov pobeg. Po 59 kilometrih od začetka dirke so pobegnili Johan Jacobs (Movistar), Josh Tarling (Ineos Grenadiers), Thibaut Guernalec (Arkéa-B&B Hotels), Cristian Scaroni (Astana Qazaqstan), Mads Pedersen (Lidl-Trek), Dušan Rajović (Bahrain Victorious), a tudi ta pobeg ni bil uspešen.



148 km do cilja: Kvartet Laurence Pithie (Groupama-FDJ), Rémi Cavagna (Movistar), Mads Pedersen (Lidl-Trek) in Anthon Charmig (Astana) je poskušal s pobegom dirke, a ga je glavnina ujela.



164 km do cilja: Trasa dirke se rahlo vzpenja, kolesarje čez 30 km čaka prvi vzpon dneva. Zmagovalec dveh etap Olav Kooij ne zmore slediti.



170 km do cilja: na šesto etapo, na kateri morajo premagati 198,2 kilometra, se je podalo 139 kolesarjev, trije niso štartali –Nils Eekhoff in Tobias Andreesen (DSM-Firmenich PostNL duo) ter SIlvan Dillier (Alpecin-Deceuninck's). Za zdaj še brez resnih pobegov. Povprečna hitrost je trenutno 43 km/h. Foto: Guliverimage

Foto: A. S. O.

Pozdravljeni! Dirka Pariz–Nica, na kateri nastopata dva slovenska kolesarja (Primož Roglič in Luka Mezgec), se danes nadaljuje s šesto etapo, ki prinaša zahteven teren. Šprinterji so svoje opravili in v zaključnih treh dneh ne bodo imeli več možnosti, da bi prišli do etapne zmage. 6. etapa se je začela ob 11.50.

Kaj prinaša 6. etapa?

Priložnost se usmerja v kolesarje, ki jih zanima skupna zmaga. Tudi v našega Primoža Rogliča, ki je na 15. mestu z zaostankom 1:10 za rumeno majico. Medtem za osrednjimi konkurenti za končni uspeh zaostaja za okoli 40 sekund. Zato se v kolesarskem svetu sprašujejo, ali lahko v petkovem dnevu naredi kaj konkretnejšega, ker nato v soboto čaka kolesarje še težji teren z zaključnim strmim vzponom.

Pestro po začetnem ogrevanju

199-kilometrska petkova trasa, ki se bo začela v Sisteronu, predstavlja zahtevno nalogo, začenši pri 500 metrih nadmorske višine. Od tod se bodo 70 kilometrov počasi vzpenjali na višino 1200 metrov. Čeprav začetni teren ponuja nekaj lažjega dihanja, se bodo prav tu kolesarji dobro ogreli za vzpone, ki jih čakajo v nadaljevanju trase.

Kot prvi bo prišel na vrsto Col des Leques (6,6 km/5 %), po spustu bo sledil nov preizkus pod imenom Col de Leuns (6,8 km/4,7 %). Po krajšem spustu z obeh gorskih ciljev II. kategorije bo sledil vzpon na Cote de la Blachette (2,9 km/5,5 %), ki ima predznak III. kategorije.

Kolesarji bodo po 92. prevoženem kilometru lahko nekoliko zadihali, novo konkretnejše vzpenjanje pa bo predstavljal 6,3-kilometrski vzpon s 4,3 % naklona (Col de Gourdon), za katerim je nato še 59 kilometrov do cilja. Vrhunec dneva čaka kolesarje na Côte de la Côte-sur-Loup. Klanec je zelo zahteven, pa čeprav le v dolžini 1,8 kilometra. Povprečni naklon namreč znaša 10 odstotkov, največji pa kar 19 odstotkov.

Pred zaključnim spustom bo vroče na asfaltu

A vzpenjanja še ne bo konec. Kolesarji bodo morali narediti še dobrih 100 višinskih metrov, da bodo prišli na leteči cilj, kjer se bodo delile tudi bonifikacijske sekunde, ki so v boju za skupno zmago lahko pomembne. Po doseženem 177. kilometru bo sledila praktično le še vožnja navzdol do cilja v La Colle-sur-Loup.

Foto: Guliverimage

Za Rogliča, znanega po svojih sposobnostih na zahtevnem terenu, 6. etapa predstavlja priložnost, da pokaže, kako močne noge ima. Trenutno na 15. mestu v skupni razvrstitvi se Roglič sooča z zahtevnim izzivom, kako nadoknaditi zaostanek z največjimi izzivalci, ki ga bodo imeli danes zagotovo na posebnem radarju.

Zanimivo bo videti, kaj bo pripravil zelo aktivni na dirki Remco Evenepoel, ki na petem mestu za 30 sekund zaostaja za vodilno majico. Drugi favoriti, kot sta Santiago Buitrago (Bahrain Victorious, 13 sekund zaostanka) in Matteo Jorgenson (Visma | Lease a Bike, 52 sekund zaostanka), bi prav tako lahko izkoristili zahteven teren. Posebno pozornost si zasluži član ekipe UAE Emirates Joao Almeida, ki zaseda 4. mesto z zaostankom 29 sekund za vodilnim Avstralcem Lucasom Pappom (Jajco AlUla), ki bi se lahko prav danes poslovil od rumene majice vodilnega.