Obtožba Lefeverja: "Roglič plačal denar, da je zapustil Jumbo-Vismo"

Prestop Primoža Rogliča k BORA - hansgrohe je bil nedvomno ena glavnih zgodb zime in hkrati najdražji prehod kolesarja iz ene v drugo ekipo v zadnjem prestopnem roku. Patrick Lefevere, šef ekipe Soudal Quick-Step, za katero kolesari Remco Evenepoel, trdi, da ve, da je slovenski kolesar sam plačal, da zapusti ekipo, in tudi koliko je plačal.

"To je bila res čudna zgodba. Primož Roglič je plačal denar, da zapusti Jumbo-Vismo. Poznam znesek," je Patrick Lefevere dejal v podcastu Stamcafé Koers: "In malo kasneje Cian Uijtdebroeks želi zapustiti BORA-hansgrohe, vendar ima določen dogovor, ki mu ne omogoča odhoda. Kar naenkrat je bilo to dovoljeno." Na vprašanje moderatorja podcasta, ali je šlo potem za denar, je odgovoril: "Vedno gre za to."

Belgijec je vselej neposreden v svojih izjavah in velikokrat kontroverzen, vendar je takšna izjava presenetila.

Naj se spomnimo besed šefa ekipe BORA – hansgrohe Ralpha Denka, ki je ob Primoževem prestopu dejal, da so sami plačali za prihod slovenskega kolesarja iz prihrankov, ki so jih imeli na računu. Roglič je imel še eno leto pogodbe z zdajšnjo ekipo Visma | Lease a Bike – nekdanji Jumbo-Visma -, poročalo pa se je, da je bila klavzula v višini 3 milijone evrov, ki pa ni potrjena.

Ko je konec januarja Red-Bull odkupil 51-odstotni delež BORE – Hansgrohe, se je prav tako govorilo, da je avstrijsko podjetje plačalo znesek za Rogliča.

Kako je dejansko bilo, vedo le v taboru BORE – hansgrohe, izjavo Levefereja pa lahko jemljemo tudi kot provokacijo in preusmerjanje pozornosti drugam.