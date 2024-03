Vendarle zmaga za Rogličevo Boro

Results powered by FirstCycling.com

Dirka Pariz-Nica, 7. etapa

Cilj: Rus Aleksndr Vlasov (BORA - hansgrohe) je zmagovalec sedme etape 82. Drike Pariz - Nica, njegov moštveni kolega Primož Riglič je v cilj prišel na tretjem mestu tik za Belgijcem Remcom Evenepoelom (Soudal - Quick Step).

1,9 km do cilja - Vlasov ima 14 sekund prednosti, v ozadju je za novo selekcijo z napadom poskrbel Evenepoel, McNulty je zaostal, tudi Bernal, Evenepoela se držijo Roglič, Jorgensson, Buitrago in Skjelmose.

2,8 km do cilja - Vlasov ima 13 sekund prednosti pred zasledovalci.

3,9 km do cilja - Z Evenepoelom je ostala peščica favoritov, tudi Roglič, protinapad pa je sprožil Rus Aleksandr Vlasov (BORA - hangrohe). Američan Brandon McNulty uspešno brani rumeno majico in se vozi v skupini favoritov.

4,3 km do cilja - Remco Evenepoel je sprožil napad.

7 km do cilja - Egan Bernal (Ineos Grenadiers) je pobral šest bonifikacijskih sekund v Utellu, Remco je šel za njim, pa je Kolumbijec zdržal, pred Evenepoelom je leteči cilj prečkal tudi njegov moštveni kolega Ilan van Wilder.

Izidi letečega cilja, Utelle:

1. Bernal 10 točk/6 sekund

2. Van Wilder 6/4

3. Evenepoel 4/2

11 km do cilja - Soudal je s tempom močno razredčil glavnino, v ospredju je zdaj le še večja skupina favoritov, tudi Roglič se s kolegoma Vlasovom in Sobrerom še dobro drži. Sedem kilometrov pred ciljem bo še leteči cilj, na katerem so spet na voljo tudi bonifikacijske sekunde.

14 km do cilja - Jacobsenovega bega je konec, na vrsti so favoriti, Evenepoelov Soudal - Quick Step je že prevzel vajeti.

15 km do cilja - Kolesarji so začeli zadnji vzpon na Madone d'Utelle (I. kategorija, 15,1 km, 5,7 % povprečnega naklona), v glavnini je tempo najprej navil Mads Pedersen (Lidl - Trek), zdaj so se na čelo postavili člani Ineosa. Primoža Rogliča in njegove Bore ni v ospredju. Jacobsen bo vsak čas ujet.

22 km do cilja - Glavnina je spet skupaj, kolesarji se bližajo zaključnemu klancu dneva.

27 km do cilja - Na čelo glavnine se je postavila Evenepoelova ekipa Soudal - Quck Step in navijal tempo ter poskrbela, da se je glavnina raztfrgala na dva dela. Vodilni Jacobs še vztraja v vodstvu, ima pa le še 24 sekund prednosti.

36 km do cilja: v begu je zdaj osamljen le še Johan Jacobs (Movistar), ki je za sabo pustil Benjamina Thomasa (Cofidis). Glavnina z Rogličem za vodilnim kolesarjem zaostaja 30 sekund.

45 km do cilja: Še slabih 30 kilometrov in spopadli se bodo s 15,1 kilometra dolgim vzponom na Madone d'Utelle, ki ima povprečno naklonino 5,7 odstotka - označen je kot I. kategorija. Benjamin Thomas (Cofidis), Johan Jacobs (Movistar) vztrajata v begu, a glavnina je njuno prednost znižala na 45 sekund. Soudal-QuickStep varno ob Remcu Evenepoelu, ki je za vodilnim McNultyjem pred etapo zaostajal 1:03. Razmere so še naprej zelo zahtevne, dež spremljajo tudi posamezne snežinke.

51 km do cilja: Kolesarji so na polovici skrajšane etape. V begu vztrajata Thomas in Jacobs, glavnina, na čelu katere so kolesarji Soudal-QuickStep in Visma-Lease a Bike, zaostaja še dobro minuto.

56 km do cilja: do konca etape še dobrih 50 kilometrov, še naprej močno dežuje, ceste so spolzke, v begu vztrajata Thomas in Jacobs s slabo minuto in pol prednosti pred glavnino, v kateri je tudi trenutno vodilni na dirki Brandon McNulty. Njegov moštveni kolega Finn Fisher-Black, ki bi mu lahko pomagal v zaključnem vzponu, ima težave in je zaostal za glavnino.

Remco Evenepoel kolesari v glavnini, ki ima 80 kilometrov pred ciljem dobro minuto zaostanka. 70 km do cilja: tudi Leemreize je obupal in znova kolesari v glavnini, pred katero imata ubežnika Thomas in Jacobs 1:20 prednosti.

80 km do cilja: V begu ostajata Benjamin Thomas (Cofidis), Johan Jacobs (Movistar), Leemreize jima poskuša slediti, medtem ko so se Dujardin, Van Moer in Tusveld "vrnilI" v glavnino. Na čelu te so kolesarji Ineos Grenadiers, ki poskušajo zmanjšati zaostanek za ubežniki. Ta je 1:10.

Tusveld je moral menjati kolo, na njegovo srečo je v drugi ubežni skupini njegov moštveni kolega Leemreize. Kolesarje spremljata dež in mraz.

90 km do cilja: Kot prvi je z vzponom na Côte de Gattières opravil Benjamin Thomas in pobral pet točk, a vodilnega v "gorskem seštevku" Mathieuja Burgaudeauja (TotalEnergies). Tusveld ima težave s kolesom, tako da sta v begu Thomas in Jacobs.

Trije kolesarji - Benjamin Thomas (Cofidis), Johan Jacobs (Movistar) in Martijn Tusveld (DSM-Firmenich PostNL) - so pobegnili iz glavnine in poskušajo s pobegom. Poskuša jim slediti trojica Sandy Dujardin (TotalEnergies), Brent Van Moer (Lotto Dstny), Gijs Leemreize (DSM).

Kolesarje spremlja deževno in mrzlo vreme.

100 km do cilja: V skrajšani 7. etapi bodo opravili zgolj z dvema vzponoma. 15 kilometrov po začetku jih čaka vzpon Côte de Gattières (4,6 km, 4,7 %), 15 kilometrov pred ciljem pa vzpon La Madone d'Utelle (15,1 km, 5,7 %).

104 km do cilja: V rumeni majici vodilnega je etapo začel Brandon McNulty, ki ima pred najbližjim zasledovalcem Matteom Jorgensonom 23 sekund prednosti. Primož Roglič na 11. mestu zaostaja minuto in 44 sekund.

Pred začetkom: Kolesarji so ob 12.10 začeli skrajšano kraljevsko etapo, na kateri bodo zaradi slabih vremenskih razmer morali prevoziti le 104 kilometre. Uvodnih 89 kilometrov je nespremenjenih, bamesto z zaključnim vzponom na Auron, ki ga je pobelil sneg, pa se bodo za konec spopadli s 15,1 kilometra dolgim vzponom na Madone d'Utelle, ki ima povprečno naklonino 5,7 odstotka - označen je kot I. kategorija.

Sedma etapa je zaradi neugodne vremenske napovedi skrajšana.