Primož Roglič bo tik pred Tourom predstavil pomembno novost

Proizvajalec energijskih pijač Red Bull je konec lanskega leta prevzel 51-odstotni večinski delež v podjetju Ralpha Denka, subjekta, ki stoji za kolesarsko ekipo BORA - hansgrohe, katere član je od 1. januarja letos tudi slovenski kolesarski as Primož Roglič. Kot kaže, bo kmalu viden tudi na zunanji podobi ekipe.

Anton Palzer, član ekipe BORA-hansgrohe, že zdaj nosi čelado z logotipom Red Bulla. Foto: Guliverimage

Po poročanju specializiranega kolesarskega portala Cyclingnews in italijanskega športnega časnika La Gazetta dello Sport bo Red Bull v kratkem postal tudi imenski sponzor nemške kolesarske ekipe BORA - hansgrohe. Glede na to, da pravila Mednarodne kolesarske zveze (UCI) v imenu kolesarske ekipe dopuščajo tri naslovne sponzorje, bosta tudi BORA in Hansgrohe ohranila svoje mesto v imenu ekipe. Oba naj bi se že strinjala z novo pridobitvijo tako v imenu ekipe kot na kolesarskih dresih.

Novo ime ekipe in barvno kombinacijo dresov, ki bo temeljila na blagovni znamki Red Bulla, bodo predstavili pred začetkom Dirke po Franciji, Roglič in preostali člani ekipe pa bodo nove drese in kolesa (proizvajalec koles Specialized naj bi si želel ponuditi nova rdeča kolesa, s katerimi bi se vrnili k prvotnim barvam in blagovnim znamkam podjetja) premierno predstavili na letošnjem Touru. Tudi italijanska znamka Sportful, ki izdeluje drese za ekipo BORA - hansgrohe, naj bi že aktivno oblikovala nov dizajn.

Preberite še: