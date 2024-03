Roglič dal vedeti, da si mora dati čas

Krstna dirka Primoža Rogliča v dresu BORE - hansgrohe se ni razpletla, kot je stroka pričakovala, saj je za zmagovalcem Matteom Jorgensonom (Visma | Lease a Bike) na koncu zaostal za nekoliko več kot pet minut in pol. A si s tem ne beli glave in poudarja, da vse jemlje kot proces na poti do Dirke po Franciji.

"To je bil moj prvi nastop in očitno potrebujem tekmovalni ritem," je po koncu Dirke Pariz–Nica uvodoma dejal Primož Roglič, ki mu ni uspelo sodelovati v boju za skupno zmago na svojem prvem nastopu za ekipo BORA - hansgrohe. Na dirki, ki jo je leta 2022 že osvojil.

Tokrat v svojem repertoarju ni imel junaških podvigov, kot smo jih bili v preteklosti vajeni. Zadnji dan je imel še nekaj več težav in si prikolesaril še nekoliko več zaostanka, na koncu pa za zmagovalcem Matteom Jorgensonom (Visma | Lease a Bike) zaostal za 5:33, kar je zadostovalo za skupno deseto mesto.

"Kot sem rekel, to je popolnoma novo okolje, nova ekipa in tudi moje življenje se dejansko ne spremeni, če ne zmagam na Pariz–Nici. Tako da si moram dati čas," razmišlja Roglič: "Želim si dati čas za vse procese in ne pritiskati."

Pred začetkom dirke se je pričakoval boj med Primožem in Remcom za skupno zmago, na koncu pa je bil najboljši Američan Matteo Jorgenson (Visma | Lease a Bike). Foto: Guliverimage

Pred dirko je bil Roglič eden od glavnih favoritov za zmago poleg Remca Evenepoela. Na koncu je skupno zmago odnesel Jorgenson iz ekipe Visma | Lease a Bike, Remco se je moral zadovoljiti z drugim mestom in nedeljsko etapno zmago. "To je bil moj prvi nastop in očitno potrebujem tekmovalni ritem. Mislim, da je dobra osnova za nadaljnjo gradnjo."

"Zagotovo lahko rečemo, da sem prišel na Pariz–Nico z mislijo na zmago, sicer ne bi prišel, vendar nam to ni uspelo. Kot drugo sem želel narediti dober blok intenzivnosti in to sem dosegel. Ostal sem srečen, končal sem v enem kosu," je sklenil Roglič.