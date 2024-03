Pogačarjev in Rogličev da #video

Z vidika članskih kolesarskih reprezentanc bosta v letošnjem letu osrednja dogodka olimpijske igre v Parizu in svetovno prvenstvo v Zürichu. Selektor Uroš Murn z veseljem naznanja, da sta Tadej Pogačar in Primož Roglič že potrdila nastop v Švici, kjer bo Slovenija napadala mavrično majico. Olimpijske igre bodo bolj specifične iz dveh razlogov, saj bodo takoj po Dirki po Franciji, Slovenija pa bo lahko nastopila le s štirimi predstavniki. Vrata za nastop na kronometru sredi Pariza se odpirajo Janu Tratniku, ki je letos v odlični formi.

Čeprav majhna Slovenija, ki premore vsega sedem kolesarjev v ekipah World Tour, bo tako na olimpijskih igrah kakor tudi na svetovnem prvenstvu v središču pozornosti. Naši kolesarji bodo na posebnem radarju. Vendarle imamo v Tadeju Pogačarju in Primožu Rogliču zvezdnika svetovnega formata, na daljših razdaljah se odlično znajde Matej Mohorič, tu so še letos odlični Jan Tratnik, izkušeni Luka Mezgec, svojo moč pa imata tudi Domen Novak in Matevž Govekar.

Selektor Uroš Murn je vseh sedem kolesarjev razumljivo podal na širši seznam za nastop na dveh velikih tekmovanjih. Žal je prostora na cestni dirki na olimpijskih igrah le za štiri kolesarje, medtem ko bo na kronometru nastopil zgolj eden.

Za OI v Parizu zadnji hip

Zadnje olimpijske igre so se za slovenski tabor razpletle sanjsko. Pogi je na cestni preizkušnji osvojil bronasto medaljo, Rogla pa je zagospodaril na kronometru in si okoli vratu nadel zlato odličje. Trasa letošnjega kronometra ni takšna kot na Japonskem, zato bo po težkem Touru najverjetneje mesto v posamični vožnji dobil Tratnik.

"Vemo, da je do takrat kar nekaj časa. Fantje imajo cilje v svojih ekipah. Na širšem seznamu so vsi kolesarji iz ekip World Tour, torej sedem kolesarjev. Reprezentanco bomo določili zadnji trenutek. Pred tem je dirka Tour de France in vsi potencialni kandidati za nastop na olimpijskih igrah bodo nastopili na dirki vseh dirk. Ker se lahko do takrat še marsikaj zgodi, imamo še odprto glede mesta v reprezentanci. Kronometer je specifična disciplina, ki zahteva priprave, specifičen trening. Dirka je šest dni po Dirki po Franciji. Naša najboljša, ki se bosta osredotočila na Tour de France, in vemo, s kakšnimi cilji se podajata nanj, bosta zelo težko odpeljala kronometer. Zato je v načrtu, da ga vozi Tratnik. On bo šel sicer tudi na Tour, vendar bo v drugačni vlogi, zato se bo lahko bolj optimalno pripravil na kronometer."

Foto: paris2024.org

Selektor vidi prednost slovenske ekipe na OI

Trasa cestne dirke na igrah v Parizu bo dolga kar 273 kilometrov, slovenska stroka pa si jo bo pobližje ogledala čez dva tedna. Večjih vzponov ne bo imela, bo pa zelo razgibana in pisana na kožo enodnevnim napadalnim kolesarjem. Ker bodo imele reprezentance na voljo le številčno okrnjene zasedbe, selektor pričakuje odprt boj za odličja. Kot je bil v Tokiu, kjer se je do zlata odpeljal Ekvadorec Richard Carapaz.

Ko beseda nanese na taktiko na tako specifični dirki s tako malo razpoložljivimi silami, se je Murnu na obrazu narisal nasmešek: "Glede na izkušnje smo v prednosti. Imamo pametnega Mateja, imamo Jana, Primoža, Tadeja, ki lahko odpeljejo dolgo traso. Imamo izkušenega Luko, Domna, ki zna od štarta dobro dirkati. Vse imamo pokrito."

V preteklosti ni bilo samoumevno, da bodo selektorju na razpolago vsi najboljši, zdaj je drugače: "Fantje so dozoreli v tem športu. Zavedajo se, kaj lahko naredijo tako kot posamezniki kakor tudi kot ekipa."

V Zürich po medaljo oziroma mavrično majico

Prvi mož stroke članske reprezentance se je pogovarjal z vsemi s seznama, predvsem pa upa, da bodo vsi ostali zdravi ter izpolnili lastne cilje in cilje svojih ekip.

Na svetovnem prvenstvu bo Slovenija lahko nastopila z vsemi kolesarji iz World Toura. Kako zahtevna je 273,9 kilometra dolga preizkušnja, je dal vedeti Martin Hvastija, ki si je traso tako kot selektor Murn že ogledal pobližje: "Proga na svetovnem prvenstvu je težka. Načrtovanih je več kot štiri tisoč višinskih metrov. En del vozijo v liniji, nato se vozijo v krogih okoli Züricha. Proga je zahtevna. To vedo vsi, tudi naši najboljših kolesarji. Zavedajo se, da je to priložnost za Tadeja Pogačarja, Primoža Rogliča in preostale, ki bodo želeli nastopiti. Krog je sicer nekoliko lažji od pričakovanega, narisanega na papirju. Ko smo si ga ogledali v živo, smo videli štirikilometrski vzpon, ki je razbit na štiri dele. Ne gre za konstanten klanec, a je uvod zelo težak. Nato se malce poravna, sledijo dva kilometra dolg klanec in na koncu še dva krajša. Gre za težko svetovno prvenstvo."

Foto: La FlammeRouge

"Ko je bila trasa lani objavljena, se je hitro videlo, da odgovarja obema našima najboljšima – tako Tadeju kot Primožu. Oba sta že lani potrdila nastop. Če bo šlo vse po načrtih, bomo nastopili z vsemi kolesarji iz ekip World Tour. Vemo, po kaj gremo. To je cilj naše ekipe. Na papirju imamo zelo lepe možnosti za odličen rezultat," je dal selektor jasno vedeti, da sta naša osrednja matadorja potrdila udeležbo, in hkrati poudaril, da je želja medalja in jasno mavrična barva, ki je v članski konkurenci ni oblekel še noben slovenski kolesar.

Slovenija je v vsej zgodovini osvojila tri medalje na svetovnih prvenstvih. Andrej Hauptman je bil na cestni preizkušnji leta 2001 na Portugalskem bronast, Primož Roglič je bil v Bernu na Norveškem v posamični vožnji na čas srebrn, Tadej Pogačar pa je lani ponovil uspeh svojega športnega direktorja pri UAE Emirates in v Galsgowu osvojil bronasto medaljo.