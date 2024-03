Marca v Sloveniji Sagan, Tratnik prva izbira za kronometer na OI

Sezona mednarodnih dirk na domačih tleh se bo začela s štirimi enodnevnimi preizkušnjami med 17. in 24. marcem, vrhunec kolesarskega leta pa bo med 12. in 16. junijem z etapno dirko po Sloveniji, ki spada v drugi najvišji rang Mednarodne kolesarske zveze Uci. O dirki po Sloveniji bodo organizatorji podrobneje spregovorili 27. marca, ko bodo predstavili traso jubilejne 30. izdaje domače pentlje, zdaj pa je domača kolesarska zveza pozornost usmerila marčevskim enodnevnim preizkušnjam.

Marca bo v Sloveniji dirkal Peter Sagan

Na zadnjih dveh preizkušnjah uvodnega marčevskega tedna bo predvidoma nastopil tudi eden od zvezdnikov cestnega kolesarstva, Slovak Peter Sagan. Ta bo v dresu ekipe Pierre Baguette nadaljeval priprave za nastop na olimpijskih igrah v Parizu, kjer pa bo dirkal v gorskem kolesarstvu. Njegov nastop na slovenskih enodnevnih dirkah bo prava paša za oči in bo pritegnil še več pozornosti javnosti, je prepričana KZS, a dirke so bistvene tudi za mlade slovenske kolesarje.

Med 17. in 24. marcem se bodo zvrstile štiri, začenši z nedeljsko VN Slovenske Istre. Nato sledi nova preizkušnja pod okriljem kluba mebloJogi, VN Brda-Collio, ki bo na sporedu v torek, 19. marca. Dva dni pozneje bo na vrsti VN Goriške in Vipavske doline, za konec prvega dela slovenskih dirk pa še deveta VN Adrie Mobil v Novem mestu. Letos bodo še VN Gorenjske, in sicer 19. maja, pri kateri ima KZS za zdaj nekaj težav, a obljublja, da dirka bo, po junijski slovenski pentlji bo za konec prvega septembra na vrsti še VN Kranja. Ta poteka vse od leta 1996, a bo tokrat zamaknjena za mesec in pol.

Martin Hvastija o začetku domače kolesarske sezone:

Martin Hvastija Foto: Nebojša Tejić/STA "To so razvojne dirke, na katerih so nekoč nastopali naši šampioni in se tu kalili, zato tudi organiziramo te dirke. Deset let že KZS organizira te dirke. Nastal je kar lep šopek dirk, štiri v tem uvodnem obdobju sezone," je spregovoril Martin Hvastija, športni direktor KZS, in dodal, da so dirke pomembne predvsem za mlade slovenske kolesarje, ki si želijo v poklicno kolesarstvo.

S tem se je strinjal tudi selektor reprezentance Uroš Murn: "Že dve leti sem opozarjal, da imamo zelo močno generacijo mladincev. Prvi so že prišli iz mladincev k članom. V slovenskih ekipah odlično delajo z mladimi, ki imajo velik potencial. Če je bilo zdaj nekaj luknje do teh v svetovni seriji, je vmes zdaj Gal Glivar, za naprej pa mislim, da ne bi smeli imeti skrbi, da slovenskih kolesarjev ne bi imeli v ekipah svetovne serije."

Uroš Murn Foto: Nebojša Tejić/STA Za sezono 2024 je Murn izpostavil olimpijske igre in svetovno prvenstvo, na katerih se nadeja, da bodo nastopili vsi najboljši slovenski kolesarji. V vožnji na čas bo na OI po vsej verjetnosti priložnost dobil Jan Tratnik, saj zaradi utrujenosti in motivacije po dirki po Franciji za Tadeja Pogačarja in Primoža Rogliča ta prihaja prekmalu za ustrezne priprave.

Uroš Murn o izboru potnikov na olimpijske igre v Parizu:

Na SP v Švici slovenska kolesarska reprezentanca cilja na najvišja mesta. "Trasa je lahko zahtevna ali ne, ampak naredijo jo tekmovalci. Ko je bila objavljena trasa, je jasno, da odgovarja Tadeju in Primožu, ki sta potrdila nastop. Če bo šlo po načrtih, gremo v Zürich z vsemi iz svetovne serije. Vemo, kaj je cilj na SP. Trasa je pisana na kožo našim reprezentantom s 4.400 višinskimi metri," je dodal Murn.