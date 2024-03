Pestro bo. V olimpijski vasi 300.000 kondomov, a brez šampanjca.

Šele v Parizu bodo športniki v olimpijski vasi namreč spet zaživeli normalno, saj je bilo bivanje na zadnjih igrah v Tokiu in nato na zimskih igrah v Pekingu zaradi pandemije koronavirusa zelo omejeno in so bili stiki prepovedani.

Foto: Guliverimage

Malce Francozi zaostajajo z romantiko. Kozarčka slovitega šampanjca ali druge penine v olimpijski vasi ne bo. Tam bo sicer tudi bar, a brez alkoholnih pijač, a nedvomno se mladi znajo znajti tudi brez alkoholne pijače.

Olimpijska vas je bila zgrajena konec februarja, zdaj poteka le še opremljanje prostorov za več kot 14.000 športnikov, ki bodo tukaj bivali med igrami.

Igre v Parizu bodo na sporedu med 26. julijem in 11. avgustom letos.