Posebno sporočilo Slovenca, ki je oral ledino

"Olimpijske igre so nekaj posebnega. Tudi če si igral na svetovnih ali evropskih prvenstvih, so olimpijske igre povsem drug svet. To je druga pesem," je po uvrstitvi slovenske rokometne reprezentance v Pariz svoje spomine strnil nekdanji slovenski rokometaš Roman Pungartnik, ki je z reprezentanco leta 2000 v Sidneyju prebil olimpijski led. Za Sportal je spregovoril tudi o predstavah Slovenije na preteklem olimpijskem kvalifikacijskem turnirju.

Ko je španska rokometna izbrana vrsta na nedeljski drugi in hkrati zadnji tekmi kvalifikacij za olimpijske igre v Granollersu minuto pred koncem povedla z 28:26, se je v slovenskem taboru že začelo veliko slavje ob uvrstitvi v Pariz. Slovenci so se še četrtič v zgodovini uvrstili na najprestižnejši športni dogodek na svetu in bodo tako ena izmed dvanajstih reprezentanc, ki se bo poleti borila za olimpijski prestiž.

Čeprav slovenska izbrana vrsta s svojimi predstavami ni prepričala tako kot na januarskem evropskem prvenstvu, pa je na koncu izpolnila svoj glavni cilj in se zavihtela v Pariz. Pred 24 leti je posebnost igranja na olimpijskih igrah okusil tudi Roman Pungartnik, ko je s slovensko izbrano vrsto prebil led in z reprezentanco nastopil v Sidneyju. "Olimpijske igre so nekaj posebnega. Tudi če si igral na svetovnih in evropskih prvenstvih, so olimpijske igre povsem drug svet. To je druga pesem. Mogoče bo v Parizu nekoliko drugače, ker bodo športniki bolj raztreseni tudi po drugih krajih, rokomet se bo igral tudi v Lillu, zato morda ne bo takšnega občutka, kot smo ga imeli npr. mi v Sidneyju, kjer smo bili vsi združeni v olimpijski vasi in smo dnevno srečevali superzvezdnike svetovnega športa. Olimpijske igre so sanje vsakega športnika, vesel sem, da so naši fantje izkoristili ponujeno priložnost. Našim rokometašem lahko sporočim, da ko si enkrat del nečesa takšnega, lahko res uživaš, to so res neverjetni spomini za vse življenje," je slovenskim reprezentantom sporočil Pungartnik.

Izstopal polom proti Španiji

Nekdanji slovenski rokometaš je kljub vsaj na trenutke neprepričljivi igri Slovencev pozdravil dosežek reprezentance. Ta je najprej po drami z golom Domna Novaka v zadnjih sekundi za gol premagala Brazilijo (27:26), zatem jo je ob popolnem kolapsu s kar 32:22 nadigrala Španija, za konec pa je Slovenija premagala še Bahrajn (32:26) in ob pomoči Špancev dvignila vozovnico za Francijo.

"Ta kvalifikacijski turnir se je za vse reprezentance, ne samo za našo, odvijal v nekoliko napačnem času, saj so rokometaši na vrhuncu klubskih sezon, tako da so morali ekspresno hitro znova preklopiti na reprezentančno raven, kar ni enostavno. Na koncu se je pokazalo, da si je Slovenija zaslužila uvrstitev na olimpijske igre. Igra ni bila blesteča, a dovolj, da so fantje dosegli zastavljeni cilj. Pomembno je tudi, da ta cilj ni terjal prevelikih žrtev – z izjemo zvina gležnja Jureta Dolenca. To je res lep uspeh slovenskega rokometa in novo priznanje, da bo Slovenija že četrtič nastopila na olimpijskem rokometnem turnirju," je dejal Pungartnik, ki je tudi po visokem porazu Slovenije proti Španiji in katastrofi na igrišču ostal optimist in verjel v slovenski uspeh.

Slovenci so v Granollersu zabeležili dve zmagi in poraz. Foto: RZS

"Videlo se je, da Špancem ta turnir po katastrofi na evropskem prvenstvu pomeni res veliko. Bili so res motivirani, nastopili so v najmočnejši zasedbi. Glede na to, da je ekipa že v zrelih letih, bodo te olimpijske igre verjetno za Špance tudi neki zaključek te izjemne generacije. Zato je normalno, da so vse tri tekmo zagrabili smrtno resno. Po drugi strani je bila Slovenija po tisti dramatični zmagi nad Brazilijo videti nekoliko izpraznjena. Prvih pet, deset minut je bilo na primerni ravni, preostalo pa res za pozabo, Španci so pokazali vso svojo kakovost in izkušnje. To je bil kolaps celotne slovenske ekipe, na igrišču praktično ni bilo posameznika, ki bi lahko to spremenil. Pomembno je, da to za naše na koncu ni bilo usodo in da so Španci tudi na tisti zadnji tekmi pokazali, da mislijo smrtno resno, in so naredili tisto, kar se je od njih pričakovalo. Iz tega poraza in tudi drugih napak se Slovenija lahko in mora marsikaj naučiti za nadaljevanje, a hkrati se lahko iskreno in ponosno veseli uspeha uvrstitve na olimpijske igre," je prepričan nekdanji rokometaš.

Reprezentance, ki bodo nastopile na OI (12): Argentina, Danska, Egipt, Francija, Hrvaška, Japonska, Madžarska, Nemčija, Norveška, Slovenija, Španija, Švedska.

Pozdravil je vrnitev Blaža Janca, ki je januarsko evropsko prvenstvo izpustil zaradi poškodbe. Foto: RZS

Po solidnih predstavah na evropskem prvenstvu, kjer so osvojili šesto mesto, so mnogi pričakovali, da se bo Slovenija v Pariz zavihtela veliko lažje od videnega in da bo še nadgradila predstave iz Nemčije, a se to na koncu ni uresničilo. Da bo naloga vse prej kot enostavna, so sicer že pred odhodom v Granollers v en glas opozarjali tudi v slovenskem taboru na čelu s selektorjem Zormanom.

"Mogoče je bil to za reprezentanco res napačen trenutek, a kot sem že rekel, izpolnili so svoj cilj. Na evropskem prvenstvu so fantje nastopili dokaj neobremenjeno, dosegli so dober rezultat, zagotovo pa jim bo zdaj težje, ker se pričakuje, da bodo te predstave še stopnjevali in dvigovali, pritisk je večji. Na tem je treba graditi, hkrati pa morajo v reprezentanci ugotoviti, zakaj se pojavljajo takšni padci v igri. Dela je tako za strokovno vodstvo kot igralce še dovolj. Ne bi pa iz tistega poraza proti Španiji delal tragedije, na preostalih dveh tekmah so Slovenci zmagali, kar je bilo najpomembneje. Tudi na tej odločilni z Bahrajnom so po slabšem začetku nato pokazali in dokazali, da so vsaj za dva razreda boljši nasprotnik, sploh ko fantje dajo svoj maksimum. Ekipa z izjemo Marguča je bila praktično popolna, veseli vrnitev Blaža Janca, ki je znova pokazal, za kako odličnega igralca gre," je dodal Pungartnik.

Slovenska izbrana vrsta bo tako po Sidneyju 2000, ko je osvojila osmo mesto, po Atenah 2004, ko je bila enajsta, in po šestem mestu v Riu de Janeiru leta 2016 še četrtič okusila slast igranja pod petimi krogi. "Tekmovanje na OI je nekoliko specifično, ker nastopa samo dvanajst reprezentanc. Prepričan sem, da lahko tudi letos dosežejo dober rezultat. Seveda bodo tudi tu v ospredju evropske reprezentance, z malce sreče pa se lahko tako kot na vsakem tekmovanju tudi tukaj stvari odvijejo v kakšno presenetljivo smer. Daleč od tega, da bi imel kakšne pobožne želje, da bi Slovenija lahko prišla do konca, a če daš na vsaki tekmi svoj maksimum, potem si že opravil svoje, tudi če je potem nasprotnik boljši od tebe, si na koncu na ta račun nimaš kaj očitati. Res si želim, da se Slovenija pokaže v svoji najboljši luči," je še sklenil Pungartnik.

