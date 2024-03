Belgijsko klasiko dobil Van der Poel, Mohorič 15.

Nizozemski kolesarski as Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) je zmagovalec enodnevne belgijske klasike E3 Saxo. Po lanskem drugem mestu je tokrat 207,6 km dolgo traso v Harelbekeju končal kot prvi s prednostjo 1:31 minute. Nastopil je tudi Matej Mohorič (Bahrain-Victorious) in končal na 15. mestu.

Za 29-letnega svetovnega prvaka Mathieuja van der Poela je bila to 47. zmaga v karieri in prva letos, potem ko je sezono začel šele pretekli konec tedna na Milano-Sanremu. Tokrat je napadel na zahtevnem tlakovanem klancu na Paterberg 44 km pred koncem in ravno v trenutku, ko je lanski zmagovalec in njegov glavni tekmec, Belgijec Wout Van Aert (Visma-Lease a Bike), padel.

Van der Poel si je nato na slovitem klancu Oude Kwaremont hitro nabral okoli 30 sekund naskoka, iz ozadja pa se je nato na drugo mesto prebil Van Aert in nekaj časa lovil tekmeca. Prišel je na okoli deset sekund zaostanka, nato pa mu je zmanjkalo moči. V šprintu za drugo mesto ga je nato prehitel še rojak Jasper Stuyven (Lidl-Trek), ki je zaostal 1:31 minute. Van Aert je ciljno črto prečkal kot tretji z zaostankom 1:34 minute.

E3 Saxo, Harelbeke (207,6 km):



1. Mathieu van der Poel (Alpecin - Deceuninck) 4:39:49

2. Jasper Stuyven (Lidl - Trek) +1:31

3. Wout Van Aert (Visma | Lease a Bike) +1:34

4. Tim Wellens (UAE Emirates) +1:48

5. Matteo Jorgenson (Visma | Lease a Bike) +1:50

6. Jhonnatan Narvaez (INEOS Grenadiers) +1:52

7. Nils Politt (UAE Emirates) +2:48

8. Toms Skujinš (Lidl - Trek) isti čas

9. Vincenzo Albanese (Arkea - B&B Hotels)

10. Alex Kirsch (Lidl - Trek)

...

15. Matej Mohorič (Bahrain Victorious) +2:54

33. Jan Tratnik (Visma | Lease a Bike) +4:15

Matej Mohorič je bil v najtežjem delu dirke vseskozi ob najboljših, a ni posegel v boj za stopničke ali deseterico. Na koncu je ciljno črto prečkal v četrti skupini uvrščenih na 15. mestu z zaostankom nekaj manj od treh minut. Od Slovencev je bil na štartu tudi Jan Tratnik (Visma | Lease a Bike), ki je opravljal delo za svoja kapetana v ekipi, Van Aerta in Američana Mattea Jorgensona. Dirko je končal na 33. mestu z zaostankom 4:15 minute.