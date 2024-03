Šprinterji obračunali med sabo, Pogačar tik za njimi

Kolesarji so na dirki po Kataloniji dirkali na razgibani peti etapi od Altafulle do Viladecansa (167,3 km) z dvema kategoriziranima vzponoma (2.300 višinskih metrov), a se na njima ni zgodilo nič posebnega. Po spustu z zadnjega in zadnjih 14 položnih kilometrih, ki so dirkali 53 km/h je odločil ciljni šprint. Zmagal je Francoz Axel Laurance (Alpecin - Deceuninck). Za mladeniča, ki bo čez nekaj dni dopolnil 23 let, je to prva zmaga na dirkah svetovne serije. Drugi je bil četrtkov zmagovalec Nizozemec Marijn van den Berg (EF Education - EasyPost). Tadej Pogačar (UAE) ostaja v majici vodilnega.

Kolesarji so morali premagati dva kategorizirana vzpona, zadnjega so prek vrha prečkali 30 kilometrov pred ciljem, kar je omogočilo nekaterim sprinterjem, da so se pred koncem vrnili v glavnino. Najboljši sprinterji so nato na cesti v Viladecansu, ki se je malce dvigala, tudi obračunali za zmago, nekoliko zaprt pa je ob desni strani cestišča ostal Tadej Pogačar. Nekoliko jezen je etapo končal zunaj najboljše deseterice. V boju za zmago je imel največ moči Axel Laurance, ki je bil za tretjo zmago v karieri, prvo v svetovni seriji, hitrejši od četrtkovega zmagovalca Nizozemca Marijna van den Berga (EF Education-EasyPost) in Francoza Bryana Coquarda (Cofidis).

V seštevku zaradi ne ravno najtežje trase ni prišlo do sprememb. Pogačar ima dve etapi pred koncem še naprej 2:27 minute naskoka pred Špancem Mikelom Lando (Soudal-Quick Step) in 2:55 pred Rusom Aleksandrom Vlasovom (Bora-hansgrohe).

Dirka po Kataloniji, 5. etapa:



1. Axel Laurnce (Alpecin - Deceuninck)

2. Marijn van den Berg (EF Education - EasyPost)

3. Bryan Coquard (Cofidis)

4. Orluis Aular (Caja Rural - Seguros RGA)

5. Stephen Williams (Israel - Premier Tech)

6. Patrick Konrad (Lidl - Trek)

7. Dorian Godon (Decathlon AG2r La Mondiale)

8. Pau Miquel (Kern Pharma)

9. Fernando Barcelo (Caja Rural - Seguros RGA)

10. Frank van den Broek (dsm-firmenich PostNL)



Dirka po Kataloniji, skupni seštevek po peti etapi:



1. Tadej Pogačar (UEA Emirates)

2. Mikel Landa (Soudal Quick-Step) +2:27

3. Aleksandr Vlasov (BORA - hansgrohe) +2:55

4. Lenny Martinez (Groupama - FDJ) +3:21

5. Chris Harper (Yayco AlUla) +3:22

6. Enric Mas (MOvistar) +3:24

7. Sepp Kuss (Visma |Lease a Bike) +3:31

8. Wout Poels (Bahrajn - Victorious) +3:31

9. Egan Bernal (INEOS Grenadiers) +3:50

10. Joao Almeida (UAE Emirates) +3:52

V soboto bo na sporedu zahtevna predzadnja etapa od Berge do Queralta (154,7 km). Zaključek etape bo potekal navkreber, zadnji klanec bo dolg 6 km s povprečnim naklonom 7,2 %. Že pred tem pa bodo morali tekmovalci premagati štiri kategorizirane vzpone, vključno z enim izven kategorije na Coll de Pradell (14,6 km/7,1 %) 61 km pred ciljem. Skupaj kolesarje čaka 4085 višinskih metrov.

Kako se je razpletala 5. etapa dirke po Kataloniji (Altafulla–Viladecans, 167,3 km)



CILJ! Ciljni šprint! Kako tesno je bilo. Odloča fotofiniš. Zmagal je 23-letni Francoz Axel Laurance (Alpecin - Deceuninck). Drugi je bil četrtkov zmagovalec Nizozemec Marijn van den Berg (EF Education - EasyPost). Tadej Pogačar (UAE) torej ostaja v majici vodilnega. Sledita še zadnji dve etapi.



Zadnji km! V ospredju glavnine je tudi Pogačar.



6 km do cilja: Visok ritem glavnine v zadnjih kilometrih. Zadnjih 30 minut vozijo s povprečno hitrostjo 53 km/h.



16 km do cilja: Okoli 75 kolesarjev je v glavnini, ki drvi proti cilju. Očitno bo odločal ciljni šprint tako kot na četrtkovi četrti etapi.



28 km do cilja: Na spustu sta ubežnika popustila in glavnina je zdaj spet enotna. Po 14 km spusta nato sledi še 14 položnih kilometrov do cilja. Pogačar je očitno lepo prednost v skupnem seštevku ubranil.



30 km do cilja: Rodriguez in Steinhaiser sta prišla na vrh vzpona 15 sekund (220 metrov) pred glavnino.



32 km do cilja: V begu sta samo še Oscar Rodriguez in Georg Steinhauser, glavnina se je raztegnila, kolesarji v ospredju (tudi Tadej Pogačar) za ubežnikoma zaostajajo samo še 22 sekund.



37 km do cilja: Ubežniki so začeli z vzponom na Alt de la Creu d'Aragall (6,4 km in povprečni naklon 5,9%). Glavnina s Pogačarjem zaostaja slabo minuto.



48 km do cilja: Glavnina je dvignila ritem in se približala na minuto in 48 sekund zaostanka. Še krajši spust do morda odločilnega klanca na etapi.



60 km do cilja: Ubežniki so prednost povišali na dve minuti 35.



70 km do cilja: Peterica ubežnikov si je na spustu pridirkala minuto in 50 sekund prednosti pred glavnino. Še 34 km do vzpona na Alt de la Creu d'Aragall (6,4 km in povprečni naklon 5,9%).



80 km do cilja: Končno je en pobeg le uspel. Oscar Rodriguez, Jacopo Mosca, Enzo Paleni, Georg Steinhauser in Juul-Jensen Christopher.



90 km do cilja: Kolesarji so osvojili prvi kategorizirani vzpon, glavnina je ostala enotna. Nato so premagali še nekaj višinskih metrov, ko sta z napadom poskusila Steven Kruijswijk (Visma | Lease a Bike) in Alex Baudin (Decathlon AG2R), a za zdaj neuspešno. Naslednjih 50 kilometrov se nadaljuje razgibana etapa nadaljuje, bo pa več spusta. Drugi kategorizirani vzpon se začne 37 km pred ciljem.

Tadej Pogačar dominira na dirki po Kataloniji:

Tadej Pogačar na dirki po Kataloniji uživa v vseh pogledih. Ne samo da suvereno vodi v skupnem seštevku dirke – po štirih etapah in dveh etapnih zmagah pred drugouvrščenim Mikelom Lando vodi skoraj dve minuti in pol –, uživa tudi v navijaškem vzdušju. Vsak dan se na predstavitvi ekip pred etapo zbere ogromno ljudi, številni so tam prav zato, da pridobijo avtogram ali fotografijo najboljšega kolesarja na svetu, srečneži pa so deležni še česa več. Po družbenih omrežjih je včeraj zaokrožil videoposnetek trenutka, v katerem Pogačar enemu od navijačev, ki je imel na plakatu izpisano željo po njegovih sončnih očalih, podari prav očala.

Pogačar je enemu od navijačev podaril sončna očala:

One of the nicest guys in pro cycling 🤗



Tadej Pogačar brought spare glasses for this fan at Volta a Catalunya 😎



🎥 @TeamEmiratesUAE

_______________________

🇪🇸 #VoltaCatalunya103

Sicer pa slovenskega šampiona in druščino, vključno s še enim Slovencem, Domnom Novakom, danes čaka razgibana etapa od Altafulle do Viladecansa (167,3 km). Etapa ima dva kategorizirana vzpona. Prvi, vzpon na Coll de Les Ventoses, je na 65. kilometru. Dolg je 7,8 kilometra in ima 4,4-odstotni povprečni naklon. Drugi vzpon na Alt de la Creu d'Aragall bodo kolesarji prečkali 30 kilometrov (6,4 km, 5,9-odstotni povprečni naklon) pred ciljem in skupno premagali 2.300 višinskih metrov. Profil etape bi lahko dobro izkoristili ubežniki.

Profil pete etape dirke po Kataloniji:

Foto: A. S. O.

