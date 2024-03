Tadej Pogačar še enkrat pometel s konkurenco

Pogačar s simultanko v dežju in mrazu do etapne zmage in majice vodilnega

Sportal Pogačar s simultanko v dežju in mrazu do etapne zmage in majice vodilnega

Dirka po Kataloniji, potek 3. etape:

👑 La segona corona de @TamauPogi a la #VoltaCatalunya103!



🏔️¡Tadej Pogačar sume y sigue en @port_aine!



🏆Pogačar @TeamEmiratesUAE strikes again at Port Ainé! pic.twitter.com/8Rssqgk9DW — Volta a Catalunya (@VoltaCatalunya) March 20, 2024

Cilj: Tadej Pogačar je še na drugi etapi zapored pometel s konkurenco in se še utrdil v skupnem vodstvu Dirke po Kataloniji. Španec Mikel Landa (Soudal - Quick Step) je v cilj tretje etape prišel 48 sekund za Slovencem.

2,5 km do cilja - Pogačar ima zdaj 41 sekund prednosti pred Lando, ta pa se je otresel Kussa in Harperja. Skupinica z Aleksandrom Vlasovom zaostaja že več kot minuto.

3,8 km do cilja - Pogačar ima že 33 sekund prednosti, Landi in Kussu se je pridružil še Chris Harper (Jayco AlUla).

5 km do cilja - Pogačar ima že 25 sekund prednosti pred Lando in Kussom ter 45 pred skupino z Bernalom, Vlasovom, Uijtdebroeksom, Hirtom, Poelsom, Martinezom, Masom, Higuito, Harperjem ...

6,6 km do cilja - Pogačar si je hitro privozil nekaj deset metrov prednosti, Landi se je pridružil še Sepp Kuss (Visma | Lease a Bike), preostali favoriti ne morejo slediti.

El moment en què @TamauPogi ha tornat a dinamitar la cursa 🧨



💥No mercy by Tadej Pogačar @TeamEmiratesUAE at @port_aine!#VoltaCatalunya103 🚴‍♂️ pic.twitter.com/NtqGBW8qMT — Volta a Catalunya (@VoltaCatalunya) March 20, 2024

7,4 km do cilja - Napadel je Španec Mikel Landa (Souda - Quick Step), odgovoril mu je Tadej Pogačar in se odpeljal v vodstvo.

8 km do cilja - V ospredju je ostala le še skupina favoritov, Pogačar ima ob sebi še Joaa Almeido. Za zdaj še ni bilo nobenih skokov in napadov, Soudal - Quick Step še naprej diktira hud tempo.

13 km do cilja - Tempo na čelu vse manjše glavnine diktira kolesar moštva Soudal - QuickStep. Pogačar s kolegoma iz UAE Emirates kolesari takoj za njim.

18 km do cilja - Kolesarji so že na zaključnem vzponu tretje etape, iz glavnine so takoj pričeli odpadati težji kolesarji.

30 km do cilja – Kolesarji se bližajo zaključnemu vzponu dneva, Port Ainé (ekstra kategorija, 18,4 km s 6,7-odstotnim povprečnim naklonom).

Izidi gorskega cilja, Port de Canto:

1. Tejada 26 točk

2. Kruijswijk 20

3. Walter 16

4. Rodriguez 14

5. Sivakov 12

6. Almeida 10

44 km do cilja - kolesarji so prišli na vrh vzpona na Port de Canto. Glavnina še vedno vozi skupaj, je pa kolona ob narekovanju ritma kolesarjev Visma | Lease a Bike in UAE Emirates veliko bolj razpotegnjena. Prvi je gorski cilj prečkal Harold Tejada (Astana Qazaqstan Team).

58 km do cilja - kolesarji se vzpenjajo na Port de Canto (25,5km, 4,2%). Ritem narekujejo kolesarji ekipe Visma | Lease a Bike.

64 km do cilja - glavnina je ujela vse ubežnike, kot zadnji je s solo skokom poskusil Harold Tejada (Astana Qazaqstan Team), a je glavnina njegov poskus hitro izničila.



72,5 km do cilja - kolesarji so prečkali leteči cilj. Kot prvi ga je prečkal Hugh Carthy (EF Education - Easypost; 3 točke, 3 bonifikacijske sekunde), drugi je bil Ethan Hayter (Ineos Grenadiers; 2 točki, -2 sekundi), tretji pa Mauri Vansevenant (Soudal Quick-Step; 1 točk, -1 sekunda).

🏁73km. Etapa 3⃣



💚🤍El pilot del líder controla l'escapada



⏱️+ 1' 30" for the break



💻LIVE: https://t.co/ZOB5peFPpj#VoltaCatalunya103 pic.twitter.com/gGzbj4oOKQ — Volta a Catalunya (@VoltaCatalunya) March 20, 2024

98 km do cilja - Razlika med ubežniki in glavnino se je nekoliko povečala. Ta znaša minuto in štiri sekunde.

117 km do cilja - Vreme je danes kolesarjem veliko bolj naklonjeno, saj se temperature giblje okrog 20 stopinj Celzija. Skupina desetih ubežnikov ima slabo minuto prednosti pred glavnino.





134 km do cilja - Po prvem v vzponu je v begu enajst kolesarjev. Med njimi ni našega Tadeja Pogačarja. Ubežniki imajo pred glavnino pol minute prednosti. Pred kolesarji je dolg spust. Prvi je na vrh prišel Harold Tejada, drugi je bil Juan Pedro Lopez, tretji pa Hugh Carthy.

🚩Km 25. Etapa 3⃣



💥Molta lluita per l'escapada camí del Port de Toses!



⛰️We're heading to the first climb of the day with no breakaway!



💻LIVE: https://t.co/ZOB5peFPpj#VoltaCatalunya103 🚴‍♂️ pic.twitter.com/JapF6rkGny — Volta a Catalunya (@VoltaCatalunya) March 20, 2024

Kolesarji se vzpenjajo na prvi klanecPort de Toses, ki je dolg 3,7 kilometra. Priča smo kar nekaj napadov iz glavnine.- Glavnina je ujela oba ubežnika, tako da kolesarijo skupaj.- Kolesarji so tretjo etapo začeli v Sant Joan de les Abadesses. Bauke Mollema (Lidl-Trek) je napadel že takoj na začetku. Kmalu za tem mu je sledil Florian Lipowitz (Bora-Hansgrohe).