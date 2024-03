Ciljni šprint Nizozemcu, Pogačar mirno ubranil majico vodilnega

Na dirki po Kataloniji je bila na sporedu 169-kilometrska etapa od Sorta do Lleide, ki je imela le en kategoriziran klanec in še ta druge kategorije. Na najbolj mirni etapi do zdaj je tako odločal ciljni šprint glavnine. Dobil ga je Nizozemec Marijn van der Berg (EF Education - EasyPost). To je njegova četrta zmaga v profesionalnem kolesarstvu. Tadej Pogačar (UAE Emirates) je torej na mirni etapi zlahka ubranil majico vodilnega, ki si jo je prislužil z etapnima zmagama v torek in sredo.

Kolesarji so morali premagati le en kategoriziran vzpon, ki se je začel po 60. kilometru etape in ni vplival na končni razplet. Pričakovano je prišlo do šprinta glavnine, potem ko so ekipe sprinterjev ujele zadnja dva od skupno treh ubežnikov 30 kilometrov pred ciljem, ves čas pa na varni razdalji držale tudi enega od kasnejših ubežnikov. Pričakovano so v Lleidi med sabo obračunali maloštevilni šprinterji na dirki, med katerimi je imel največ moči 24-letni Marijn van den Berg (EF Education - EasyPost). Za četrto zmago v karieri je ugnal Belgijca Arneja Marita (Intermarche-Wanty) in Latvijca Emilsa Liepinša (DSM-firmenich PostNL). Tadej Pogačar (UAE Emirates) je ciljno črto prečkal kot 25. v času glavnine, njegov rojak in moštveni kolega Domen Novak je etapo končal v ozadju.

Dirka po Kataloniji, 4. etapa:



1. Marijn van den Berg (EF Education - EasyPost)

2. Arne Marit (Intermarche - Wanty)

3. Emils Liepinš (Team dsm-firmenich PostNL)

4. Bryan Coquard (Cofidis)

5. Axel Laurance (Alpecin - Deceuninck)

6. Cyril Barthe (Groupama - FCJ)

7. Ethan Hayter (Decathlon AG2R La Mondiale)

9. Orluis Aular (Caja Rurl - Seguros RGA)

10. Jacopo Mosca (Lidl - Trek)

...

25. Tadej Pogačar (UAE Emirates)

Pogačar ima po štirih od sedmih etap 2:27 minute naskoka pred Špancem Mikelom Lando (Soudal-Quick Step) ter 2:55 pred Rusom Aleksandrom Vlasovom (Bora-hansgrohe). Petindvajsetletniku s Klanca pri Komendi, ki je dobil drugo in tretjo etapo, se tako obeta prva zmaga na večdnevnih dirkah po lanski dirki Pariz - Nica.

Dirka po Kataloniji, skupni seštevek po četrti etapi:



1. Tadej Pogačar (UEA Emirates)

2. Mikel Landa (Soudal Quick-Step) +2:27

3. Aleksandr Vlasov (BORA - hansgrohe) +2:55

4. Lenny Martinez (Groupama - FDJ) +3:21

5. Chris Harper (Yayco AlUla) +3:22

6. Enric Mas (MOvistar) +3:27

7. Wout Poels (Bahrajn - Victorious) +3:31

8. Sepp Kuss (Visma |Lease a Bike) +3:32

9. Egan Bernal (INEOS Grenadiers) +3:50

10. Joao Almeida (UAE Emirates) +3:52

V petek bo na dirki po Kataloniji na sporedu razgibana peta etapa od Altafulle do Viladecansa (167,3 km). Kolesarje čakata dva kategorizirana vzpona, zadnjega na Alt de la Creu d'Aragall bodo prečkali 30 km pred ciljem in skupno premagali 2.300 višinskih metrov.

Kako se je razpletala četrta etapa (Sort–Lleida, 169 km):



CILJ. Kako tesen ciljni šprint glavnine! Pet, morda šest kolesarjev v razmaku nekaj centimetrov. Zmagal je Nizozemec Marijn van der Berg (EF Education - EasyPost). Njegova četrta zmaga v profesionalnem kolesarstvu. Tadej Pogačar je torej na mirni etapi zlahka ubranil majico vodilnega, ki si jo je prislužil s suverenima etapnima zmagama v torek in sredo. 🏆 Marijn Van den Berg, guanyador de la quarta etapa de la #VoltaCatalunya103 a Lleida.



🚴‍♂️¡Van den Berg @EFprocycling, ganador en @paerialleida!



💥 @Marijn_Berg wins! pic.twitter.com/JRlPVnYz8V — Volta a Catalunya (@VoltaCatalunya) March 21, 2024

Zadnja dva kilometra.



10 km do cilja: Luis Angel Mate narekuje močan tempo nekaj sekund pred glavnino. V tej pa poteka pravo prerivanje za čim boljši položaj na samem čelu za ciljni šprint.



20 km do cilja: Ujet je bil še zadnji ubežnik. Pričakujemo ciljni šprint.



34 km do cilja: Ubežnika sta dokončno popustila, imata samo še 20 sekund prednosti.



48 km do cilja: De Gendt in Andersen sta slabi dve minuti pred glavnino, kar pomeni približno 1,5 km.



60 km do cilja: Po spustu z edinega gorskega cilja na etapi je v skupini ubežnikov napadel Thomas de Gendt, sledil mu je Idar Andersen. Zdaj imata 25 sekund prednosti pred Urkom Berradejem, glavnina pa za njima zaostaja dve minuti in pol.



95 km do cilja: Kolesarji so opravili z vzponom druge kategorije in so se začeli spuščati v dolino. Razlika med ubežniki in glavnino se je povečala in znaša tri minute in pol. 🏁 72,5 km. Etapa4⃣



⛰️ Port d'Àger (cat. 2⃣) @iryo_eu

1⃣ @DeGendtThomas (@lotto_dstny), 5pts

2⃣ Idar Andersen (@UnoXteam), 3pts

3⃣ @Urkich (@EqKernPharma), 2pts

4⃣ @estecharu (@EFprocycling), 1pt#VoltaCatalunya103 🚴‍♂️ pic.twitter.com/zJ9VQSxeQe — Volta a Catalunya (@VoltaCatalunya) March 21, 2024

105 km do cilja: Kolesarji so začeli vzpon druge kategorije, Port d'Ager (3,9 kilometra pri 6,7-odstotnem povprečnem naklonu). Glavnina je razliko do ubežnikov nekoliko zmanjšala. Ta zdaj znaša slabi dve minuti.



120 km do cilja: V prvi uri etape je povprečna hitrost kolesarjev okrog 48 kilometrov na uro. Trenutna prednost ubežnikov je dve minuti in pol. 🚩 Etapa 4⃣ #VoltaCatalunya103



⚡️🚴‍♂️Escapada / Breakaway ⬇️@DeGendtThomas (@lotto_dstny)

Urko Berrade @Urkich (@EqKernPharma)

Idar Andersen (@UnoXteam)



🕒 + 3' 10"



💻Follow the stage LIVE: https://t.co/aiLDS8h3Vi pic.twitter.com/qRDheYv3w8 — Volta a Catalunya (@VoltaCatalunya) March 21, 2024

148 km do cilja: Kot kaže je bil to odločilen pobeg današnje etape. Trojica ubežnikov si je kmalu ustvarila občutno razliko. Ta je sprva znašala dve minuti in 40 sekund, malce pozneje pa že več kot tri minute (tri minute in 20 sekund).



150 km do cilja: Thomas De Gendt (Lotto-Dstny), Urko Berrade (Equipo Kern Pharma) in Idar Andersen (Uno-X Mobility) so se odločili za pobeg. Glavnina ni reagiral na njihov skok.



Napoved pred četrtkovo etapo

Tadeja Pogačarja in ostale favorite za skupno zmago – tem je v prvih dveh gorskih etapah slovenski as že zadal dva huda udarca in ima pred najbližjim zasledovalcem, Špancem Mikelom Lando (Soudal – Quick Step), že 2:27 prednosti – čaka mirnejši dan, kar je za ranjeno moštvo UAE Emirates (izgubilo je že obolelega Jaya Vina, pa tudi Felix Grossschartner je imel včeraj želodčne težave) dobra novica, pričakovati pa gre, da bodo iniciativo danes prevzele druge ekipe, takšne, ki imajo kandidate za etapno zmago.

Trasa je primerna za uspešen pobeg, zelo verjeten pa je tudi sprint večje skupine. Na listi letošnje katalonske dirke sta sicer le dva prava specialista za sprinte, Belgijec Arne Marit (Intermarche – Wanty) in Latvijec Emils Liepinš (DSM – firmenich PostNL), ekipe pa niti nimajo kolesarjev za vzpostavitev kakšnih sprinterskih vlakov, zato gre pričakovati bolj bitko kolesarjev, ki so hitri v sprintu, a se dobro znajdejo tudi v kakšnem daljšem napadu. Danes je dan za kolesarje, kot so Ethan Hayter, Bryan Coquard, Marijn van den Berg, Axel Laurance, Dorian Godon, Ide Schelling, Cyril Barthe, Jacopo Mosca …

Foto: Volta Ciclista a Catalunya

Etapa se bo začela na 700 metrih nadmorske višine, končala pa 35 metrov nad morjem. V prvi polovici etape čaka tekmovalce en vzpon druge kategorije, Port d'Ager (3,9 kilometra pri 6,7-odstotnem povprečnem naklonu), skupno pa le dobrih 1.200 višinskih metrov. Etapa se bo začela ob 12.45, v cilju pa kolesarje pričakujejo med 16.20 in 16.45.

Izidi tretje etape in skupni vrstni red:

