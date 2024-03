Danski kolesarski as Mads Pedersen (Lidl-Trek) je zmagovalec enodnevne belgijske klasike Gent-Wevelgem. Na 253,1 km dolgi trasi od Ieperja do Wevelgema je v dvoboju za zmago v sprintu strl Nizozemca Mathieuja van der Poela (Alpecin-Deceuninck). Matej Mohorič (Bahrain Victorious) je bil 13., preostali trije Slovenci, ki so nastopili na klasiki, pa so odstopili. Za Jana Tratnika je bil usoden grd padec.