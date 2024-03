Nova dominantna predstava izjemnega Tadeja Pogačarja! #video

Tadej Pogačar ni napadel na tretjem, najtežjem vzponu, a tudi ni čakal na zaključnega. Pobegnil je na četrtem, 29 kilometrov pred ciljem. Drugouvrščeni Kolumbijec Egan Bernal je zaostal 57 sekund, takoj za njim je v cilj pripeljal Španec Mikel Landa. Slovenec je dobil tudi vmesni cilj za tri bonifikacijske sekunde pred zadnjim vzponom, dodatne sekunde za zmago, tako da njegova prednost v skupnem seštevku pred Lando znaša že tri minute in 31 sekund, Bernal na tretjem mestu zaostaja štiri minute in 53 sekund.

"Bila je res težka etapa. Na vzponu na Col de Pradell je zahteven ritem držala ekipa Visme, a smo njihove napade odbili. Izoblikovala pa se je skupina, s katero smo bili skupaj do vzpona na Collada de Sant Isidre, tam pa je napadel Movistar. Pokrili smo ga, nato pa sem šel v napad še sam. Nekaj kolesarjev mi je sledilo, a sem si rekel, da grem do konca. Prvi sem bil na vrhu, vse drugo je zgodovina," je v cilju povedal Pogačar, ki je na dirki najboljši tudi po točkah. "Zadnjega vzpona sem se lotil taktično in previdno, a sem vseeno trpel. Pomagali pa so mi gledalci, v lepem vzdušju je bilo prijetno kolesariti."

Pogačarjev moštveni kolega Domen Novak, ki ima na dirki vlogo pomočnika, je v cilj prišel 141., zaostal je 26 minut in 36 sekund. V skupnem seštevku je z zaostankom ure, 58 minut in 53 sekund na zadnjem, 149. mestu.

Dirka po Kataloniji, 6. etapa (Berga–Queralt, 154,7 km):

Cilj! Tadej Pogačar (UAE Emirates) je tudi v kraljevski etapi dirke po Kataloniji brez konkurence. Z dominantno zmago, tretjo na omenjeni dirki, je še okrepil vodstvo na dirki. S skoraj minuto zaostanka sta ciljno črto prečkala Egan Bernal (Ineos Grenadiers), ki je skočil na tretje mesto v skupnem seštevku dirke, tik za njim pa Mikel Landa (Soudal Quick-Step). Pogačar ima pred Lando tri minute in pol prednosti. Jutri bo na sporedu zadnja etapa v okolici Barcelone.

Neverjetno vzdušje na zadnjem vzponu 6. etape:

6 km do cilja: Tadej Pogačar se bliža novi etapni zmagi na dirki po Kataloniji! Pred njim je samo še ciljni klanec na Queralt, ki je dolg šest kilometrov in ima 7,3-odstoten povprečni naklon. Zaostanek Mikela Lande in Egana Bernala se vrti okoli 50 sekund. Bernal je danes izjemno motiviran, saj se lahko prebije med prve tri v skupnem seštevku dirke.

16 km do cilja: Egan Bernal je dohitel Mikela Lando, zdaj bosta združila moči v lovu za Tadejem Pogačarjem. Blizu jima je tudi skupina z Aleksandrom Vlasovom, tretjim v skupnem seštevku dirke. Dvojici se bo pridružil tudi Enric Mas.



19 km do cilja: Tadej Pogačar še vedno dominira na čelu dirke. Mikel Landa mu je s pol minute zaostanka najbližje, trudi se tudi Egan Bernal, ki zaostaja okoli 50 sekund. Sledi skupina z Joajem Almeido, Antoniom Tiberijem, Lennyjem Martinezom, Aleksandrom Vlasovom, Enricom Masom in Chrisom Harperjem, ki zaostajajo za več kot minuto.



29 km do cilja: Tadej Pogačar testira konkurenco, tri kilometre pod vrhom gorskega cilja na Collado de Sant Isidre je pospešil in se odpeljal tekmecem. Pobral je tudi deset točk na gorskem cilju in še povečal svojo prednost v razvrstitvi najboljšega na gorskih ciljih. Slovenec ima zdaj 85 točk, Mikel Landa, ki tudi danes namesto Pogačarja nosi majico najboljšega hribolazca na dirki, pa 64.

31 km do cilja: Kolesarji se že vzpenjajo na Collado de Sant Isidre. Gre za 4,9 kilometra dolg klanec 1. kategorije z 8,8-odstotnim povprečnim naklonom, ki se konča 27 kilometrov pred ciljem. Sledi spust in nato za konec še ciljni klanec na Queralt, ki je dolg šest kilometrov in ima 7,3-odstoten povprečni naklon.

54 km do cilja: Kolesarji se že spuščajo v dolino. V prvi skupini je 12 kolesarjev Tadej Pogačar, Marc Soler in João Almeida (vsi UAE Emirates), Enric Mas, Einer Rubio in Iván Sosa (Movistar), Mikel Landa (Soudal-QuickStep), Chris Harper (Jayco-AlUla), Aleksandr Vlasov (Bora-Hansgrohe), Egan Bernal (Ineos Grenadiers), Lenny Martinez (Groupama-FDJ) in Antonio Tiberi (Bahrain Victorious).



Dobro minuto za njimi so trije kolesarji Visme-Lease A Bike (Sepp Kuss, Cian Uijtdebroeks in Steven Kruijswijk), Geraint Thomas (Ineos Grenadiers), Wout Poels (Bahrain Victorious), Stephen Williams in George Bennett (Israel-Premier Tech). Iz kilometra v kilometer se njihov zaostanek zmanjšuje.

60 km do cilja: Tadej Pogačar je drugi prečkal gorski cilj na najtežjem vzponu današnje etape Coll de Pradell in pobral 20 točk za razvrstitev najboljšega na gorskih ciljih. Šest več jih je zbral njegov moštveni kolega Marc Soler.



61 km do cilja: Kolesarji so na najtežjem delu vzpona, Sepp Kuss popušča, medtem ko Tadej Pogačar, ki ima ob sebi tri moštvene kolege, in Mikel Landa ne kažeta znakov utrujenosti. Tudi Egan Bernal in Enric Mas sta blizu. Še kilometer in pol do vrha klanca ekstra kategorije Coll de Pradell.

Navijaško vzdušje na Coll de Pradell:

64 km do cilja: Kolumbijec Esteban Chaves (EF Education - EasyPost) se je odločil, da stvari vzame v svoje roke. V najtežjem delu vzpona je pospešil in si nabral nekaj metrov prednosti pred glavnino s favoriti. Glede na velik zaostanek v skupnem seštevku dirke za favorite ne predstavlja nobene nevarnosti, a mu pri UAE niso pustili, da se odpelje naprej. Želijo si etapne zmage in danes niso edini. Tudi kolesarji ekipe Visma | Lease a Bike si želijo zmage v brutalno zahtevni etapi.



70 km do cilja: Hugh Carthy (EF) je porabil vse moči, glavnina je močnejša, beg je končan. Kolesarji grizejo v klanec ekstra kategorije Coll de Pradell, ki je dolg 14,6 kilometra in ima 7,1-odstotni povprečni naklon.

73 km do cilja: Na čelu dirke vztraja samo še Hugh Carthy (EF), medtem ko je Bauke Mollema že poniknil v glavnini, ki navija tempo. Začenja se najtežji del etape, vzpon ekstra kategorije Coll de Pradell, ki je dolg 14,6 kilometra in ima 7,1-odstotni povprečni naklon. Vzpon je sestavljen iz dveh delov, prvih sedem kilometrov se bo cesta vzpenjala konstantno (5,6-odstotni naklon), sledi krajši spust, nato pa nov klanec, ki bo dolg šest kilometrov in ima okoli desetodstotni povprečni naklon, v najbolj strmem delu se bo cesta dvignila za kar 18 odstotkov.

85 km do cilja: Samo še 18 sekund prednosti za ubežnika Buakeja Mollemo (Lidl - Trek) in Hugha Carthyja (EF). Glavnina ju želi dohiteti že pred začetkom vzpona ekstra kategorije Coll de Pradell, ki bo najtežji del današnje etape.



94 km do cilja: Buake Mollema (Lidl - Trek) in Hugh Carthy (EF) še vedno vztrajata v begu, a njuna hitro prednost kopni. Zdaj imata samo še pol minute naskoka oz. približno 400 metrov pred glavnino s Tadejem Pogačarjem, Mikelom Lando in Aleksandrom Vlasovom. Kolesarji so že prečkali vrh drugega kategoriziranega vzpona današnje etape Collet de Cal Ros. Domen Novak, zvesti pomočnik Pogačarja, je gorski cilj prečkal kot četrti in vknjižil točko. Kolesarji ekipe Visma - lease a Bike so začeli navijati tempo.



Tadej Pogačar je bil pred startom 6. etape dobro razpoložen:





120 km do cilja: Buake Mollema (Lidl - Trek) in Hugh Carthy (EF) sta v begu. Imata minuto in pol prednosti pred glavnino z nosilcem majice vodilnega Tadejem Pogačarjem. Do začetka najtežjega vzpona sobotne etape na prelaz Pradell imajo še slabih 40 km.

V mestu Berga se je začela predzadnja etapa letošnje dirke po Kataloniji. Glede na zahteven profil, ki prinaša tudi klanec ekstra kategorije in cilj na vrhu vzpona se lahko zgodi marsikaj. Bo Tadej Pogačar, ki ima pred zasledovalci več kot dve minuti in pol prednosti zdržal pritisk? Bo v žep pospravil še tretjo etapno zmago na dirki, ki se je udeležuje prvič? Ali bo to dan po meri Američanaki te ceste pozna kot lasten žep?