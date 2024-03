Mladi slovenski kolesar po sladki zmagi: Neverjetno, kar težko verjamem, kaj se je zgodilo

Na 180,1 km dolgi trasi s krožnim zaključkom v Novem mestu je imel po sprintu večje skupine na glavnem trgu največ moči 18-letni Žak Eržen. Ta je zanesljivo ugnal drugouvrščenega Italijana Jakuba Mareczka (Corratec-Vini Fantini), tretji je bil še en Italijan Simone Buda (SO.L.ME-Olmo). Ostali Slovenci niso posegli med najboljšo deseterico, nastopilo jih je sicer 24.

Eržen: Vedel sem, da moram začeti sprint pred kockami

"Ekipa je naredila neverjetno delo. Na Brezovico smo spustili ubežnike naprej, a vedeli, da bo glavnina pred koncem spet skupaj. Neverjetno, kar težko verjamem, kaj se je zgodilo," je za organizatorje dirke dejal Eržen, ki se bo drugo sezono pridružil glavni ekipi Bahrajna v svetovni seriji.

"Mimo šole me je moštveni kolega Thomas Capra potegnil naprej, skozi vse desne ovinke sva bila v ospredju. Na mostu pa sem vedel, da moram sprint začeti še pred kockami in nato le še vztrajati s sprintom. Naslednji cilj je eden največjih v sezoni, in sicer mladinski Pariz-Roubaix," je še povedal 18-letni Novomeščan, ki dobro pozna traso dirke.

Foto: Ana Kovač Trasa te je bila identična lanski. Preizkušnja se je začela ob 12.30, v prvem delu pa je karavana dvakrat prečkala prelaz na Brezovico ter se nato usmerila nazaj proti Novem mestu. Tam so bili na sporedu še štirje "balkanski" krogi za skupno dolžino 180,1 km. Skupaj je bilo na startu 170 kolesarjev iz 26 ekip. Med njimi je bilo pet slovenskih.

Naslednja slovenska enodnevna dirka v programu Mednarodne kolesarske zveze bo na sporedu 19. maja za VN Gorenjske.

Sredi junija bo vrhunec slovenske kolesarske sezone z dirko po Sloveniji (12. - 16. junij). Za konec pa bo 1. septembra VN Kranja, ob koncu junija pa bo še državno prvenstvo v Trebnjem.