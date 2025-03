Žak Eržen še drugič zapovrstjo slavil v Novem mestu

Z dirko v Novem mestu je tako končan prvi del sezone slovenskih dirk v mednarodnem koledarju, potem ko je bila pred tednom dni na sporedu VN Slovenske Istre, v četrtek pa VN Brda-Collio.

Na njih sta slavila Belgijec Michiel Coppens (BEAT Cycling) v Izoli in Poljak Marcin Budzinski (ATT Investments) v Dobrovem, kjer je slavil pred drugouvrščenim Finkštom.

V Novem mestu je bilo kar se tiče slovenskega slavja drugače, potem ko je po dobrem delu razvojne ekipe Bahraina delo na glavnem trgu končal Žak Eržen in se podpisal pod drugo zaporedno zmago na VN Adrie Mobila in peto slovensko na tej preizkušnji.

V sprintu je ugnal Danca Fritsa Biesterbosa (BEAT Cycling) in rojaka Tilna Finkšta, sicer zmagovalca leta 2023. V zgodovini te preizkušnje je od Slovencev v letih 2015 in 2019 slavil še Marko Kump.

Težje kot lani

"Zelo sem vesel, a bilo je zelo težko. Težje kot lani. Ves dan smo nadzirali dirko, ravno zaradi tega je bilo malce težje. Vendar so bili vsi fantje zelo močni in na koncu sem lahko končal njihovo delo," je v prvem odzivu za organizatorje med prenosom dirke na Planet TV dejal 19-letni Eržen.

Član ekipe svetovne serije, pogodbo z Bahrainom ima do konca leta 2026, je opisal tudi zadnje trenutke dirke, na kateri pozna vsak meter ceste. "Bilo je skoraj identično kot lani. Ko sem prišel na most v tretji poziciji, sem čutil, da lahko zlahka pridem mimo. Malo dlje sem čakal, potem pa šel do konca. Zelo se pozna, ko ti je znan vsak ovinek in nevarna točka. To je velika prednost," je še dodal Eržen.

Naslednjič se bodo kolesarji v Sloveniji na dirkah pod okriljem Mednarodne kolesarske zveze merili na slovenski pentlji, ki bo na sporedu med 4. in 8. junijem. Nato konec avgusta sledita še VN Gorenjske in VN Kranja.

