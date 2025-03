Sijajni Pedersen še drugič zapored kralj belgijske klasike

Danski as Mads Pedersen (Lidl-Trek) je zmagovalec enodnevne kolesarske klasike Gent-Wevelgem. Na trasi med Ypresom in Wevelgemom (250,3 km) je večkrat napadel, sam pa nato po samostojni vožnji v zadnjih 56 km kronal odlično pripravljenost v zadnjih tednih pred glavnima izzivoma spomladanskega dela sezone. Žensko dirko je dobila Nizozemka Lorena Wiebes.

Za Pedersena je bila to jubilejna 50. zmaga v karieri in že tretja na eni pomembnejših preizkušenj na flamskih tleh, s čimer je zdaj sorekorder s še šestimi kolesarji, med njimi so tudi Italijan Mario Cipollini, Belgijca Eddy Merckx in Tom Boonen ter Slovak Peter Sagan. Gent-Wevelgem je prvil osvojil leta 2020, drugič pa lani.

Potem ko je 29-letni Danec lani v sprintu te preizkušnje ugnal Nizozemca Mathieuja van der Poela, slednji je letos manjkal, je tokrat ciljno črto prečkal povsem sam 49 sekund pred zasledovalci. Med njimi je drugo mesto pripadlo Belgijcu Timu Merlierju (Soudal Quick-Step), tretje pa Italijanu Jonathanu Milanu (Lidl-Trek).

Lorena Wiebes najmočnejša Žensko dirko Gent-Wevelgem pa je dobila Nizozemka Lorena Wiebes (SD Worx – Protime), ki je bila v zaključku 168,9-kilometrske dirke močnejša od Italijanke Elise Balsamo (Lidl – Trek) in rojakinje Charlotte Kool (Team Picnic PostNL). Edina Slovenka na dirki Eugenija Bujak (Cofidis) je v cilj prišla v času zmagovalke na 29. mestu. Back-to-back! 🇳🇱 Lorena Wiebes claims her second Gent-Wevelgem In Flanders Fields victory! 🏆 #GW25 pic.twitter.com/EWq2lYTU3J — Gent-Wevelgem (@GentWevelgem) March 30, 2025

Prvič napadel že 72 kilometrov pred ciljem

Glavno selekcijo v dirki je kot pred dvema dnevoma na klasiki E3 napravil predvsem Pedersen, ki je moral takrat priznati premoč van der Poelu.

Tokrat je Danec prvič napadel 72 km pred ciljem, nato pa je sam v ospredju ostal 16 km kasneje po novem pospeševanju.

Vmes si je nabral več kot dve minuti naskoka pred večjo zasledovalno skupino, v zadnjem delu pa ga je ta sicer lovila, a z vetrom v hrbet malce prepočasi, da bi mu preprečila četrto letošnjo zmago.

Danec je potrdil dobro formo v "svetem" belgijskem tednu dirk, ki se bo končal z nedeljsko preizkušnjo po Flandriji, kjer bosta njegova glavna tekmeca predvsem van der Poel in slovenski as Tadej Pogačar, sicer tudi zadnja zmagovalca drugega spomenika sezone.

V Flandriji bo drugače: Mathieu in Tadej sta na neki drugi ravni

"To bo povsem druga dirka. Mathieu in Tadej sta še vedno na neki povsem drugi ravni. Van der Poel se me je gladko otresel, za Tadeja pa vemo, da je pravzaprav kar dober kolesar in lahko stori podobno. Zadnji dnevi mi dajejo samozavest za nedeljo, verjamemo v zmago, a ne bo lahko," je v prvem odzivu za organizatorje dejal današnji zmagovalec.

"Pojma nimam, kaj sem mislil, ko sem ostal sam. Vedel sem, da bi bilo bolje biti sam ob koncu, ker je pihal veter v hrbet v zadnjih 20 km. Imel sem dobre noge in želel sem odpreti dirko. Lahko bi se razpletlo povsem drugače, moral sem tvegati, a izšlo se je. Mislim, da še nikoli nisem bil tako dober, to sem potrdil tako v petek kot danes," je še dejal Pedersen.

Mohorič še ni pravi

Od Slovencev je na dirki nastopil Matej Mohorič (Bahrain-Victorious), a forma 30-letnika po februarski bolezni pred glavnima izzivoma sezone ni prava. Tudi tokrat ni posegel v boj za visoke uvrstitve in odstopil.

Odstopil je tudi na dirki E3, pred tem pa na Milano-Sanremu dosegel 100. mesto. Zaradi bolezni ni startal na Strade Bianche, pred tem pa je odstopil še na preizkušnji Bruselj-Kuurne-Bruselj ter na Omloop Nieuwsbladu zasedel 152. mesto.

Februarja je pred boleznijo, ki mu je vzela veliko moči, na večdnevni dirki po Provansi končal kot drugi v skupnem seštevku.

Veliko časa za izboljšanje forme za dirko po Flandriji in Pariz-Roubaix (13. 4.) pa 30-letnik iz Podblice nima.

Results powered by FirstCycling.com

Preberite še: