Nekdanji skakalec Primož Roglič poletel do zmage v Kataloniji!

"Šlo je za časovne pribitke, na tej dirki sem bil že dvakrat drugi in lepo je končati na vrhu. Opravili smo dober šprint, čeprav nisem šprinter in tega ne maram početi, raje vidim, da se stvari odločijo v gorah. A na tej dirki je šlo za bonifikacijske sekunde. Boril sem se do zadnje etape, imel sem noge, ponesla me je podpora ljudi. Po drugem letečem cilju nisem imel izbire, če sem hotel zmagati, sem moral nekaj narediti. Vse do zadnjih etap nisem imel občutka, da lahko zmagam, potem je odpadla še zadnja gorska etapa in odločitev je bila prestavljena na danes. Čudovito!" je v cilju povedal Primož Roglič, ki je prišel že do 91. profesionalne zmage.

🤗Ho has tornat a fer, @rogla ! Doble campió de la Volta a Catalunya! 🎩Hats off, Primoz! #VoltaCatalunya104 @RBH_ProCycling pic.twitter.com/FjLtvLMf8N

Juana Ayusa je zlomil na tretjem prečkanju Montjuica, ko se je dobrih 20 kilometrov pred ciljem v Pogačarjevem slogu odpeljal tekmecem. Mladi Španec je danes v cilj prišel z glavnino na 34. mestu, 19 sekund za Rogličem. Kolesarja sta obračunala že na dveh letečih ciljih dneva, prvega je dobil Roglič, drugega Ayuso in je tako pred zaključnimi krogi v Barceloni še držal sekundo prednosti pred Slovencem.

Zadnji kilometer etape:

🤩Reviu l'últim km de l'exhibició en solitari de @rogla per coronar-se campió de la #VoltaCatalunya104 ! 💥Vuelve a disfrutar el último km de la victoria en solitario de Primoz Roglic @BCN_esports . 🏆Relive the last km of Roglic's @RBH_ProCycling solo win in Barcelona! pic.twitter.com/GdNdGWZJ6w

Na dirki so nastopali še štirje Slovenci. Gal Glivar (Alpecin-Deceuninck) je odstopil pred peto etapo, Domen Novak (UAE Team Emirates-XRG) in Jan Tratnik (Red Bull-BORA-hansgrohe) sta bila v vlogi pomočnikov v svojih ekipah, Matevž Govekar (Bahrain-Victorious) pa je lovil vidne uvrstitve v ravninskih preizkušnjah.

Results powered by FirstCycling.com

Dirka po Kataloniji, potek sedme etape:

Cilj: Primož Roglič je veliki zmagovalec Katalonije! Zasavec je na tej dirki zmagal že leta 2023.

🏆 @rogla es corona amb exhibició a Barcelona!



¡Primoz Roglic gana en Barcelona y conquista su segunda #VoltaCatalunya!



💥Primoz Roglic @RBH_ProCycling is the king of the Volta again at Barcelona!#VoltaCatalunya104 pic.twitter.com/Ujj1geBdmk — Volta a Catalunya (@VoltaCatalunya) March 30, 2025

4,8 km do cilja - Roglič je Montjuic zadnjič prečkal z 11 sekundami pred Laurensom de Plusom in Lennertom van Eetveltom. Ayuso se še drži v ospredju glavnine, a je ostal sam brez pomoči moštvenih kolegov.

8 km do cilja - Roglič je prečkal ciljno črto v Barceloni in se podal v zadnji krog dirke z 18 sekundami prednosti pred zasledovalci. Glavnina je spet strnjena, a močno razpotegnjena.

11 km do cilja - Rogliču zdaj sledi skupina z Masom, Lennertom van Eetveltom, Alexom Laurencom in Mikelom Lando, vozi 14 sekund za vodilnim Slovencem in malo pred glavnino, v kateri se muči Juan Ayuso.

12 km do cilja - V lov za Rogličem se je podal še Enric Mas (Movistar), Ayuso je v vse večjih težavah, čeprav je njegov moštveni kolega Soler opravil odlično delo na čelu glavnine. Roglič je Montjuic prečkal devet sekund pred najbližjimi zasledovalci.

15 km do cilja - Roglič se je na Montjuic zagnal z 22 sekundami prednosti pred glavnino, na čelo te se je le prebil Marc Soler (UAE Emirates) in zdaj pomaga svojemu mlajšemu rojaku Ayusu. A kri so zavohali še nekateri Ayusovi tekmeci, van Eetvelt, Simmons ...

18 km do cilja - Ayuso je ostal brez pomoči moštvenih kolegov, preostalim ekipam je vseeno za njegov boj z Rogličem in mu ne pomagajo pri lovljenju Zasavca, ta pa pridobiva prednost in zdaj vozi 17 sekund pred zasledovalci.

21 km do cilja - Na tretjem vzponu na Montjuic je v klanec silovito zagrizel Primož Roglič in se odpeljal tekmecem. Prednost pred glavnino drži tudi na spustu.

31 km do cilja - Drugič je na Montjuic prvi prišel Italijan Giulio Pellizzari, tri točke za drugo mesto na gorskem cilju je osvojil tudi njegov kapetan pri Red Bull - BORI - hansgrohe Primož Roglič, dve pa Juan Ayuso za tretje mesto.

36 km do cilja - Na prvem prečkanju Montjuica je gorski cilj osvojil Luksemburžan Mats Wenzel (Equipo Kern Pharma) in prevzel tudi vodstvo v seštevku najboljšega hribolazca na dirki. Ima tri točke prednosti pred Brunom Armirailom.

38 km do cilja - Armirail in Carapaz sta bila ujeta.

40 km do cilja - Malo pred glavnino se vozita Ekvadorec Richard Carapaz (EF Education - EasyPost) in Francoz Bruno Armirail (Decathlon AG2R La Mondiale).

🏁41km a meta. Etapa 7⃣ @BCN_esports



🇪🇨 ¡@RichardCarapazM, al ataque en Montjuïc!



🔥Carapaz @EFprocycling makes a move from the first lap of the final circuit in Barcelona!#VoltaCatalunya104 pic.twitter.com/QJqHgIaA3X — Volta a Catalunya (@VoltaCatalunya) March 30, 2025

45 km do cilja - Na prvem vzponu na Montjuic se je dirka razživela, vrstijo se napadi v glavnini, nekaj kolesarjev ji je že pobegnilo.

47 km do cilja - Na drugem letečem cilju v Barceloni je bil Ayuso hitrejši od Rogliča, pred Zasavcem je črto prečkal tudi Nico Denz, mladi Španec je tako spet vodilni v skupnem seštevku dirke, ima le sekundo prednosti. Vprašanje zmagovalca 104. Dirke po Kataloniji bosta lahko rešila šele v cilju.

Izidi letečega cilja, Barcelona:

1. Ayuso 3 točke/3 bonifikacijske sekunde

2. Denz 2/2

3. Roglič 1/1

57 km do cilja - Na čelo glavnine so se postavili kolesarji moštva UAE Team Emirates - XRG, medtem je imel težave s kolesom še Nico Denz iz Red Bull - BORE - hansgrohe, ki pa je tudi že ujel glavnino, pobega ni, kolesarje čaka še en leteči cilj na 41. kilometru etape.

69 km do cilja - Glavnina je vse od štarta etape strnjena, Rogličeva Red Bull - BORA - hansgrohe nadzoruje dogajanje, pri UAE Emirates je imel težave s kolesom Adam Yates, ki pa se je hitro vrnil v skupino in nadaljuje dirko. Pred šestimi vzponi na Montjuic kolesarje v Barceloni čaka še en leteči cilj z bonifikacijskimi sekundami.

75 km do cilja - Primož Roglič (Red Bull - BORA - hansgrohe) je dobil prvi leteči cilj dneva, s tem dobil tri sekunde časovnega odbitka in prevzel virtualno vodstvo v skupnem seštevku dirke, saj je za Špancem Juanom Ayusom (UAE Team Emirates - XRG) po šestih etapah zaostajal sekundo. Tudi Ayuso je šprintal v Viladecansu, a zasedel šele tretje mesto in dobil sekundo odbitka.

Izidi letečega cilja, Viladecans:

1. Roglič 3 točke/3 bonifikacijske sekunde

2. Denz 2/2

3. Ayuso 1/1

Štart: Ob 10.55 so se kolesarji podali na pot.