Zaključni šprint Britancu, Roglič in favoriti v cilju z glavnino

Matevž Govekar (Bahrain - Victorious) je bil tudi danes najvišje uvrščeni Slovenec na 18. mestu. Z glavnino je v cilj prispel tudi Primož Roglič (Red Bull - BORA - hansgrohe) na 47. mestu, prav tako Gal Glivar (Alpecin - Deceuninck) na 79., medtem ko je Jan Tratnik (Red Bull - BORA - hansgrohe) danes šprintal na letečem cilju v Garriguelli in tam osvojil eno točko ter eno sekundo bonifikacije, v cilj pa prišel na 127. mestu, 1:43 za zmagovalcem. Domen Novak (UAE Emirates - XRG) je zaostal 6:10 in zasedel 151. mesto v etapi.

V skupnem seštevku še naprej vodi Britanec Matthew Brennan (Visma | Lease a Bike), Primož Roglič je na šestem mestu, predenj se je po zaslugi treh bonifikacijskih sekund, ki jih je osvojil z zmagovitim šprintom na letečem cilju, prebil Juan Ayuso (UAE Emirates - XRG), Slovenec in Španec, ki spadata v najožji krog favoritov za skupno zmago, pa za vodilnim Brennanom zaostajata 15 sekund.

Glivar je v skupnem seštevku 55. (+ 2:18), Govekar 90. (+ 5:53), Tratnik 144. (+ 15:11) in Novak 148. (+ 19:37).

Jutri prvi resni preizkus čaka favorite za skupno zmago. Na vrsti je namreč 218,6 kilometra dolga gorska etapa od Viladecansa do Moline s kar 4.800 višinskimi metri in dobrih osem kilometrov dolgim ciljnim vzponom prve kategorije s 6,5-odstotnim povprečnim naklonom.

Dirka po Kataloniji, 2. etapa (Banyoles–Figueres, 177,3 km)

Cilj: V zaključku etape so v ospredje stopila moštva šprinterjev, o zmagovalcu je odločal klasičen ciljni šprint, v tem pa je bil najmočnejši Britanec Ethan Vernon (Israel - Premier Tech).

Zadnji kilometer etape:

23 km do cilja – Ekipa Visma | Lease a Boke nadzoruje dogajanje v glavnini, kolesarji so prevozili še zadnji resnejši klanec dneva, šprinterji so vse izzive preživeli brez težav, zato se obeta zaključni šprint za zmago.

43 km do cilja – Kolesarji so z vetrom v hrbet in več kot 60 kilometri na uro pridrveli v Figueres, glavnina je spet strnjena, a močno razpotegnjena.

55 km do cilja – Ekipi UAE Emirates – XRG in Movistar sta na čelu glavnine navijali hud tempo in poskušali razbiti glavnino, favoriti so ostali v njej, stik pa je izgubila večja skupina, ki ima zdaj slabe pol minute zaostanka. Leteči cilj v Garriguelli je dobil Juan Ayuso (UAE Emirates - XRG), ki si je ob treh točkah prislužil še tri bonifikacijske sekunde. Jan Tratnik (Red Bull - BORA - hansgrohe) je šprintal za tretje mesto, točko in eno sekundo časovnega odbitka.

70 km do cilja – Na ravnini je glavnina hitro pogoltnila še Uriarteja.

75 km do cilja – Na spustu se je v vodstvo odpeljal Španec Diego Uriarte (Equipo Kern Pharma), ki ima manjšo prednost pred glavnino. Današnja etapa se je začela v dežju, zdaj pa se je vreme izboljšalo, kolesarji vozijo v soncu in na povsem suhi cesti. Primož Roglič vozi varno v glavnini ob kolegih iz moštva Red Bull - BORA - hansgrohe.

82 km do cilja – Iz glavnine se je tik pred vrhom Sant Pere de Rodesa izstrelil Španec Mario Aparicio (Burgos Burpellet BH), prehitel Uriarteja in van der Tuuka ter osvojil deset gorskih točk. Glavnina zdaj vozi le še nekaj sekund za trojico v vodstvu.

86 km do cilja – Kolesarji so prevozili prvi klanec dneva (Coll Puig del Peni) in se zdaj že vzpenjajo na veliko zahtevnejši Coll de Sant Pere de Rodes (7,7 kilometra, 6,4-odstotni povprečni naklon). Iz ubežne skupine je odpadel Calum Johnston (Caja Rural - Seguros RGA), ki je zdaj že v glavnini, ta pa ima le še dobre pol minute zaostanka za vodilno dvojico Diegom Uriartejem (Equipo Kern Pharma) in Dannyjem van der Tuukom (Euskaltel - Euskadi).

98 km do cilja – Glavnina je malo spustila tempo, zdaj imajo Johnston, Uriarte in van der Tuuk spet večjo prednost (1:50).

111 km do cilja – Kolesarji se hitro približujejo prvemu klancu dneva, Coll Puig del Peni (4,8 kilometra, petodstotni povprečni naklon), prednost ubežnikov je padla pod minuto.

120 km do cilja – Prednost ubežne trojice počasi, a vztrajno kopni in zdaj znaša le še 1:50. Na čelu glavnine tempo narekujejo kolesarji moštva Visma | Lease a Bike.

130 km do cilja – Na čelu dirke se je oblikovala ubežna skupina treh kolesarjev – Calum Johnston (Caja Rural - Seguros RGA), Diego Uriarte (Equipo Kern Pharma) in Danny van der Tuuk (Euskaltel - Euskadi) –, ki ima pred glavnino dve minuti in pol prednosti.

12.55 – Ljubitelji kolesarstva, pozdravljeni v drugi etapi Dirke po Kataloniji, kjer na ponovitev rezultata iz leta 2023 (zmago) računa Primož Roglič. Po 15. mestu v prvi etapi in odbitni sekundi je v skupnem seštevku na petem mestu. Dan je prav poseben za Nizozemca Wilca Keldermana (Team Visma | Lease a Bike), ki praznuje 34. rojstni dan.