Prvo etapo je dobil 19-letni Matthew Brennan, Roglič v ospredju

Na Dirki po Kataloniji smo že prvi dan videli zelo zanimivo etapo, ki jo je krojil tudi močan dež. Na koncu je odločal ciljni šprint, ki ga je dobil mladi Britanec Matthew Brennan, ki je na ciljni črti premagal Tiborja del Grosso (Alpecin-Deceuninck). Nizozemec je etapo končal na 3. mestu, pred koncem ga je prehitel še Avstralec Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck).

Primož Roglič (Red Bull-BORA-hansgrohe), ki ob članu UAE Team Emirates-XRG Juanu Ayusu velja za glavnega favorita za končno zmago, je skozi cilj prišel kot 15. in je v skupnem seštevku na petem mestu.

Za Rogliča so glavne etape tretja, četrta in šesta, ki se vse končajo z vzponom, a tudi zadnja etapa, tradicionalna v Barceloni s številnimi prečkanji Montjuica, še ponuja priložnost za premike v skupnem seštevku. V torek bi lahko na svoj račun prišli redki sprinterji na dirki.

Poleg Kisovčana po Kataloniji nastopajo še štirje Slovenci. Gal Glivar (Alpecin-Deceuninck) je bil 52. z več kot dvema minutama zaostanka, Matevž Govekar (Bahrain-Victorious) je zaostal 5 minut in 40 sekund (96.), Jan Tratnik (Red Bull-BORA-hansgrohe) in Domen Novak (UAE Team Emirates-XRG) pa sta se skozi cilj pripeljala povsem na repu s + 13:13.

Dirka po Kataloniji, 1. etapa (Sant Feliu de Guíxols–Sant Feliu de Guíxols, 178,6 km)



Cilj: V res zanimivem šprintu je etapo dobil šele 19-letni Matthew Brennan, potem ko je na ciljni črti dosegel izjemno zmago. Brennan je pred nekaj dnevi že dobil Grand Prix de Denain – Porte du Hainaut

10 km do cilja: V ospredju je spet ekipa Primoža Rogliča. Trenutno v ospredju tempo "navija" Giovanni Aleotti. Zraven je tudi Primož Roglič.

14 km do cilja: Kolona se je raztegnila, potem ko spredaj tempo narekujejo kolesarji UAE Team Emirates-XRG. Sicer se ekipe pogosto izmenjavajo v ospredju glavnine.

20 km do cilja: Kolesarji Red Bull - BORA - hansgrohe so se postavili v ospredje glavnine. Primož Roglič se vozi v zavetrju svoje ekipe in je trenutno v dobrem položaju.



30 km do cilja: Kolesarji Alpecin-Deceuninck so v ospredju glavine navili tempo, tako da se je kolona nekoliko raztegnila. Na trasi še vedno močno dežuje.

33 km do cilja: Kolesarji so imeli leteči cilj, kjer so najboljši trije kolesarji dobili bonus točke. Med njimi je bil tudi naš Primož Roglič, ki je bil tretji.

1. Michel Hessmann (@Movistar_Team) – 3 točke, 3''

2. Domen Novak (@TeamEmiratesUAE) – 2 točki, 2''

3. Primož Roglič (@RBH_ProCycling) – 1 točka, 1''

50 km do cilja: Razmere na cesti so vse težje, saj je dež vse močnejši.

55 km do cilja: Kolesarje še vedno močno pere dež. Dva kolesarja sta poskušala pobegniti glavnini, a jima ni uspelo, saj so ju hitro ujeli nazaj. Trenutno so na čelu glavnine kolesarji Alpecin-Deceuninck.

61 km do cilja: Razmere na cesti so zahtevne, saj so ceste spet mokre. Ubežniki so ujeti, Ineos Grenadiers še vedno narekujejo tempo. Povprečna hitrost na dirki je 38,6 kilometra na uro.

68 km do cilja: Prednost ubežnikov zdaj znaša le še 35 sekund.

74 km do cilja: Prednost ubežnikov zdaj znaša le še 50 sekund. Na čelu glavnine tempo narekujejo kolesarji Ineos Grenadiers.

78 km do cilja: Prednost ubežnikov je vse manjša. Zdaj znaša nekaj več kot minuto (1:03).

82 km do cilja: V ospredju so štirje kolesarji in imajo prednost minuto in 50 sekund pred glavnino. V ospredju so Jan Castellon (Caja Rural-Seguros RGA), Jose Luis Faura (Burgos-Burpellet-BH), Danny van der Tuuk (Euskaltel-Euskadi) in Nicoilas Alustiza (Euskaltel-Euskadi).

Na čelu dirke so štirje kolesarji – Španci(Caja Rural - Seguros RGA),(Burgos Burpellet BH),(Euskaltel - Euskadi) in Poljak(Euskaltel - Euskadi) –, ki imajo pred glavnino dve minuti in 40 sekund prednosti.Pozdravljeni, ljubitelji kolesarstva. Danes je dan, ko se na ceste vrača slovenski kolesarski zvezdnik, ki je letos nastopil zgolj na Dirki po Algarveju, kjer je osvojil skupno osmo mesto. Na Dirki po Kataloniji je poleg domačina(UAE Team Emirates-XRG) prvi favorit za zmago. Zobe bi lahko pokazal že v današnji etapi z eksplozivnim zaključkom.