Z razgibano etapo okoli mesta Sant Feliu de Guixols se danes v Španiji začenja 104. izvedba Dirke po Kataloniji. Na sedemdnevni etapni dirki je predlani zmagal Primož Roglič, lani se je na prestol zavihtel Tadej Pogačar, ki je s štirimi etapnimi zmagami dobesedno pometel s konkurenco, letos pa bo v ospredju znova Roglič, ki prihaja nabrušen s priprav na kanarskem otoku Tenerife. Jonas Vingegaard bo zaradi posledic padca na dirki Pariz–Nica srečanje z Rogličem izpustil, bo pa tam španski matador Juan Ayuso, ki je v izjemni formi, kar je dokazal z zmago na Dirki od Tirenskega do Jadranskega morja. Na štartni listi so tudi Jan Tratnik, Domen Novak, Matevž Govekar in Gal Glivar.

Dirka po Kataloniji, ki letos obeležuje že 104. izvedbo, se bo danes začela z razgibano etapo okoli mesta Sant Feliu de Guixols (178,6 kilometra), in končala v nedeljo, 30. marca, s tradicionalnim finalom po ulicah Barcelone in šestimi vzponi na Montjuic. Organizatorji so etapo, ki vedno pritegne ogromno gledalcev, zaradi nogometne tekme med Barcelono in Girono, v izogib prometnemu infarktu, skrajšali na zgolj 88 kilometrov (lani 136.2 km).

Zmagovalna trojka lanske Dirke po Kataloniji: Mikel Landa, Tadej Pogačar in Egan Bernal. Foto: Guliverimage

Dirka po Kataloniji bo tudi tokrat raj za hribolazce. Kar pet etap je rezerviranih za mojstre obračanja pedal navkreber, tri od teh se bodo končale na vrhu vzpona.

Odličen pokazatelj sposobnosti bo 3. etapa, kjer kolesarje na 218.6 kilometra dolgi trasi od Viladecansa do smučarskega središča La Molina čakajo kar štirje kategorizirani vzponi in več kot pet tisoč višinskih metrov. Zahtevna in za končni razplet dirke izjemno pomembna bo tudi šesta etapa od Berge do Queralta, ki v zadnji polovici 159 kilometrov dolge trase ponuja tri vzpone, tudi ekstra kategorije.

Trasa tretje etape Dirke po Kataloniji ima več kot 5.000 višinskih metrov:

Trasa šeste etape Dirke po Kataloniji:



Roglič : Ayuso?

Ob odsotnosti Jonasa Vingegaarda, ki zaradi poškodbe roke na dirki Pariz–Nica še ni nared za napore dirke na najvišji ravni, in lanskega zmagovalca Tadeja Pogačarja, ki se osredotoča na enodnevne dirke v Belgiji, je glavni favorit za zmago slovenski as Primož Roglič (Red Bull Bora - Hansgrohe), ki je Dirko po Kataloniji - takrat še v dresu Jumbo Visme - dobil že leta 2023. To bo komaj druga preizkušnja za slovenskega kolesarja v tej sezoni (na etapni dirki po Algarveju je bil osmi) in edina pred italijanskim Girom, ki se bo začel 9. maja v Tirani v Albaniji.

35-letni Roglič, ki je pred dirko opravil višinske priprave na Tenerifu, bo v Kataloniji lahko računal na pomoč rojaka Jana Tratnika, v avstrijsko-nemški ekipi sta tudi izjemno nadarjeni Giulio Pellizzari in zmagovalec lanske dirke Po Sloveniji Giovanni Aleotti.

Glede na štartno listo, na kateri sta kar dva zmagovalca francoskega Toura, štirje zmagovalci italijanskega Gira in štirje junaki španske Vuelte, pot do zmage ne bo preprosta. Najtrši oreh bo bržkone Juan Ayuso (UAE Team Emirates - XRG), ki bo skušal nadaljevati zmagoviti niz z Dirke od Tirenskega do Jadranskega morja, namesto Vingegaarda bodo pri Vismi računali na Seppa Kussa, Simona Yatesa in Wilca Keldermana, prihajajo tudi Mikel Landa (Sudal), Juan Pedro Lopez in Geoghegan Hart (Lidl Trek), Felix Gall (Decathlon), Geraint Thomas in Egan Bernal (Ineos), ki se na dirke vrača po poškodbi ključnice, Richard Carapaz (EF), Enric Mas (Movistar), Ben O'Connor (Jayco AlUla), Louis Meintjes (Intermarché), Lenny Martinez (Bahrain - Victorious) in Lorenzo Fortunato (XdS Astana). Po hudi poškodbi in več kot enoletni odsotnosti se na dirke vrača Lennard Kämna.

Od Slovencev bodo na Dirki po Kataloniji nastopili tudi Gal Glivar (Alpecin - Deceuninck), Domen Novak (UAE Team Emirates - XRG), Jan Tratnik (Red Bull BORA - hansgrohe) in Matevž Govekar (Bahrain - Victorious), ki bo lovil priložnosti na ravninskih etapah.

Tadeja Pogačarja naslednja dirka čaka v petek, 28. marca, ko bo v Belgiji nastopil na enodnevni dirki E3. Dva dneva pozneje, v nedeljo, se bo poskušal vključiti v boj za zmago na enodnevni dirki Gent–Wevelgem, teden dni pozneje, v nedeljo, 6. aprila, pa ga čaka težko pričakovana Dirka po Flandriji. Odločitev glede nastopa na dirki Pariz–Roubaix naj bi iz Pogačarjeve ekipe sporočili v roku nekaj dni.

