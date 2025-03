Tadej Pogačar med glavnimi favoriti. "Lahko zmagamo? Nikakor ne bo lahko, ampak …"

"To je dirka, ki si jo zares želimo osvojiti," dan pred 116. kolesarsko klasiko Milano–Sanremo pravi slovenski superšampion Tadej Pogačar. Prvi zvezdnik ekipe UAE Emirates – XRG se bo spomladanskega spomenika udeležil petič v karieri, prav ta pa mu izmed vseh petih najslavnejših enodnevnih klasik najmanj ustreza, menijo strokovnjaki. Po mnenju irske legende Seana Kellyja utegne biti zanj celo neosvojljiva. A na to se 26-letni Gorenjec ne ozira, v soboto bo napadel zmago. Ampak kako?

"Lahko zmagamo? Nikakor ne bo lahko, ampak dali bomo vse od sebe. Kot smo videli v zadnjih letih, so mogoči različni scenariji v zaključku preizkušnje. Pripravili bomo načrt in poskušali priti v kar najboljši položaj. To je dirka, ki si jo zares želimo osvojiti," je odločen najboljši kolesar sveta Tadej Pogačar.

Tekmece lomi na zahtevnih vzponih, teh pa ni

Na prvem spomeniku sezone bo dirkal petič v karieri, na prvih štirih nastopih je stopnjeval uvrstitve, bil leta 2020 dvanajsti, leta 2022 peti, naslednje leto četrti in lani tretji. V imenitni zbirki zmag mu manjkata le še dva od petih spomenikov. Lombardijo je doslej osvojil že štirikrat, Liege–Bastogne–Liege dvakrat in Flandrijo enkrat. Na kraljici klasik, dirki Pariz–Roubaix, bo morda prvič dirkal v tej sezoni, a mu vodilni možje moštva UAE Emirates – XRG in številni strokovnjaki to odsvetujejo.

"Severni pekel" je namreč brutalna in izjemno nevarna dirka, ki lahko kolesarju ob le trenutku nezbranosti uniči sezono. Zanjo bo še dovolj časa, ko bo starejši, izkušenejši in predvsem tudi kakšen kilogram težji, mu svetujejo insajderji. Pogačar je trenutno grajen za hribe, tekmece lomi predvsem na zahtevnih vzponih, kjer mu ni para, in prav to je zanj ena glavnih ovir pri lovljenju zmage na dirki Milano–Sanremo.

Foto: zajem zaslona

Ta preprosto nima dovolj zahtevnega vzpona, da bi mu omogočila zanj značilen ubijalski napad. "La Classicissima di primavera" (spomladanska klasika) je najdaljša med spomeniki, letošnja trasa ima 289 kilometrov in dobrih 2.200 višinskih metrov. Glavnina teh gre na račun prelaza Turchino, ki pa je še pred sredino trase in absolutno predaleč od cilja, da bi bil lahko ključen v boju za zmago. Po njem namreč kolesarje čaka še 150 kilometrov dirkanja večinoma na ravnini po Ligurski obali, a najzanimivejši je vedno zaključek dirke.

Približno 50 kilometrov pred ciljem kolesarje čakajo trije ogrevalni klanci, Capo Mele (1,9 km; 4,2 %), Capo Cerve (1,9 km; 2,8 %) in Capo Berta (1,8 km; 6,7 %), a pravo dirkanje se začne šele v zadnjih 30 kilometrih z znamenitima vzponoma na Cipresso (5,6 km; 4,1 %) in Poggio di Sanmarino (3,6 km; 3,7 %). Sploh zadnji je v zadnjih letih postal mesto ključnih napadov, a tudi na tem relativno kratkem klancu je nekoliko zahtevnejših le zadnjih 800 metrov, kjer naklonina doseže osem odstotkov.

Matej Mohorič je leta 2022 kot prvi Slovenec slavil na spomladanski klasiki. Foto: Guliverimage

"V zadnjih letih sem dodobra spoznal traso"

Foto: zajem zaslona Vse to je vendarle premalo, da bi se lahko najmočnejši hribolazci znebili konkurentov, sprinterjev in t. i. puncheurjev, se pravi specialistov za enodnevne dirke. Lani je Pogačarjeva ekipa močno navila tempo na Poggio, a sta mučenje preživela tudi sprinterja Jasper Philipsen in Michael Matthews ter Slovenca nato premagala v zaključnem sprintu v Sanremu. Zmagal je Belgijec pred Avstralcem. Kakšno presenečenje torej sploh lahko pripravi Pogačar? "V zadnjih letih sem dodobra spoznal traso in upam, da bomo začinili sobotno dirko," je bil skrivnosten.

V preteklosti nas je že nekajkrat osupnil, lani denimo z epskima napadoma na dirki Strade Bianche (81 kilometrov pred ciljem) in na svetovnem prvenstvu v Zürichu (kar sto kilometrov pred ciljem!), zato bomo z velikim zanimanjem pospremili sobotni spektakel. Če mu uspe, se bo na seznamu legend pridružil Mateju Mohoriču, ki je Classicissimo kot prvi Slovenec dobil leta 2022, ko je tekmece presenetil na spustu s Poggia. Posnemanje kolega bi bilo lahko izjemno nevarno, sploh pa letos, ko vremenoslovci za soboto napovedujejo dež.

"Daleč najbolj nepredvidljiva dirka na svetu"

Foto: zajem zaslona A Pogačar je odločen, da se pridruži nesmrtni bratovščini zmagovalcev vseh spomenikov. Doslej je v zgodovini to uspelo le trem Belgijcem. Nazadnje je to uspelo doseči Rogerju De Vlaemincku leta 1977, ob njem pa se lahko s tem pohvalita še Eddy Merckx in Rik Van Looy. Pogačar je ob Nizozemcu Mathieuju van der Poelu (trikrat je dobil Flandrijo, dvakrat Roubaix in enkrat Sanremo) edini od aktivnih kolesarjev, ki ima v zbirki zmag tri različne spomenike. Prav Van der Poel utegne biti v soboto eden njegovih največjih tekmecev, sploh ker drugi adut ekipe Alpecin – Deceuninck in lanski zmagovalec Philipsen po padcu na nedavni dirki Nokere Koerse ni v najboljšem stanju.

Krog favoritov pa je izjemno širok, meni tudi športni direktor Kolesarske zveze Slovenije in nekdanji profesionalec Martin Hvastija. "Sanremo je daleč najbolj nepredvidljiva dirka na svetu, lahko jo zmaga najširši krog kolesarjev, od popolnih 'outsiderjev' do največjih zvezd." Tudi Pogačar ima možnost zmagati, a ne brez izdatne pomoči ekipe, še pravi: "Če želijo osvojiti dirko, jo morajo narediti težko. To pomeni, da mora ekipa 100-odstotno opraviti svoje delo na obeh klancih pred finalom v Sanremu. Lahko pa tudi vreme igra zelo pomembno vlogo."

Lani sta Pogačarja premagala sprinterja Michael Matthews in Jasper Philipsen. Foto: Guliverimage

Pomočniki in tekmeci

Pogačarju bodo v ekipi pomagali Domen Novak, Norvežan Vegard Stake Laengen, Mehičan Isaac del Toro (nadomestil je obolelega Američana Brandona McNultyja), Ekvadorec Jhonatan Narvaez, Nemec Nils Politt in Belgijec Tim Wellens.

Med favoriti so poleg Pogačarja in van der Poela še Danec Mads Pedersen, Italijana Filippo Ganna in Jonathan Milan, Britanec Tom Pidcock ter Matthews in Philipsen. Med izpostavljenimi kolesarji je tudi Matej Mohorič, ki pa za sabo nima najboljšega začetka leta, saj je bil v zadnjem času precej bolan.

Dirka se bo začela ob 10.15 v Pavii, južnem predmestju Milana. Ob 10.25 bi morali kolesarji prevoziti kilometer nič in dirkanje se bo začelo zares, v cilju pa najboljše pričakujejo med 16.40 in 17.20.

Novost bo letos tudi prva ženska preizkušnja Milano–Sanremo, ki se bo končala pred moško. Od Slovenk bosta na ženski premieri te dirke nastopili Urška Žigart (AG Insurance-Soudal) in Špela Kern (Cofidis).

