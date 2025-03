Andrej Hauptman v videu o stanju Tadeja Pogačarja

Tadej Pogačar navdušuje ljubitelje kolesarstva tudi letos. Njegova zadnja predstava na klasiki Strade Bianche je imela prav poseben predznak. Ko je padel 51 kilometrov pred ciljem pri hitrosti okoli 70 kilometrov na uro, je vsem zastal dih.

A se je ves popraskan pobral, usedel na kolo, ga zamenjal za novega ter nadaljeval svoj pohod do zmage. Andrej Hauptman je bil kot športni direktor ekipe UAE Emirates v spremljevalnem vozilu in je uvodoma na nepredvidljivost makadamskih odsekov na tej italijanski dirki dejal: "Ogromno se lahko zgodi na takšnih odsekih, za nas je to nekaj najbolj stresnega. Tadej je bil vrhunski. Padel je 50 kilometrov do cilja, a na srečo brez hujših posledic. To dirko si bomo zagotovo zapomnili."

O tem, kakšna je bila njegova prva misel, ko je Tadej padel, je pristavil: "Tako hitro se zgodi, da nimaš časa razmišljati. Rešuješ situacijo. Ni časa za stres."

"Za zdaj gre vse po načrtih"

Hauptman poudarja, da je osredotočenost na prav vseh dirkah ključna. Padci so pogosti in hitro se lahko zgodi kaj nepredvidljivega. Videli smo lahko, da je moral Jonas Vingegaard zaradi četrtkovega padca predčasno končati Dirko Pariz–Nica: "To smo lahko videli včeraj. Vsak kilometer na dirki je lahko odločilen. Ves čas moraš biti zbran, zlasti na klasikah ali tehničnih etapah. Če se zgodi, da le za trenutek izgubiš koncentracijo, se lahko vse obrne na glavo."

Skoraj teden dni bo zdaj od dirke in padca. Pogi že vrti pedala na kolesu in pogleduje proti naslednji preizkušnji z imenom Milano–Sanremo (22. marec).

"Tadej je kolesar, ki nikoli ne tarna. Lahko si predstavljate, da noči po takšnem padcu niso najlažje. Zlasti naslednji dan ali dva sta najbolj boleča. Tadej pa pravi, da gre vse po načrtu in se že pripravlja na naslednjo dirko. V ponedeljek je že takoj opravil lažji trening. Za zdaj gre vse po načrtih in se osredotoča na Milano–Sanremo," je odlično novico o zdravstvenem stanju Pogačarja sporočil Hauptman.

Ključna dela Cipressa in Poggio

Dirke Milano–Sanremo Pogačar še ni osvojil in je njegova velika želja. Trasa mu ni najbolj pisana na kožo, a kot pravi Hauptman, ga to ne bo ustavilo, da je ne bi poizkušal kdaj osvojiti. Skoraj 300 kilometrov je dolga, ključni del pa je v samem zaključku, ko prideta na vrsto dva klanca – Cipressa in Poggio.

O tem, ali imajo že izdelano taktiko, Hempi poudarja: "Cipresa je eden ključnih trenutkov dirke, kjer se odloča. Pomembno bo tudi, kaj se bo zgodilo na vzponu Poggio. Vse najboljše ekipe bodo tam s svojimi specialisti. Počakati bo treba na soboto in videti, kako se bo razvijala dirka."

Pariz–Roubaix?

"Kot pred vsako pomembno dirko je ključen zadnji teden. Za zdaj gre vse po načrtih. Milano–Sanremo ni dirka, ki bi bila Tadeju najbolj pisana na kožo, a on obožuje izzive. Verjame, da mu bo nekoč uspelo zmagati. Točno se ve, kako se mora dirkati na takšnih dirkah. Vsak trenutek na dirki je poglavje zase. V kolesarstvu na razplet vpliva ogromno dejavnikov, zato bo treba počakati na soboto," poudarja športni direktor ekipe.

V zadnjem obdobju so bila vse glasnejša namigovanja in zlasti ugibanja glede nastopa Tadeja Pogačarja že na letošnji legendarni tlakovani klasiki Pariz–Roubaix. Z moštvenim kolegom Timom Wellensom sta se v začetku februarja peljala po znamenitih tlakovcih, kar je sprožilo govorice o morebitnem nastopu. Ali obstaja dejanska možnost, da bi Pogi nastopil že na letošnji izvedbi, Hempi odgovarja: "Najprej moramo počakati, kako bo šlo na Milano–Sanremo, potem bomo govorili o naslednjih dirkah."