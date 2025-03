Ta konec tedna slovenskega kolesarskega superzvezdnika čaka nastop na prvem spomeniku sezone, na italijanski klasiki Milano–Sanremo. Ta je šampionu, ki je že zmagal na treh spomenikih, Liege–Bastogne–Liege, po Flandriji in po Lombardiji, celo najmanj pisana na kožo, saj preprosto nima dovolj zahtevnega klanca, na katerem bi lahko zlomil tekmece. In kaj lahko Pogačar sploh naredi, da bi se v petek v Sanremu vendarle veselil zmage? "Ne prav veliko," meni legendarni irski kolesar Sean Kelly.

Lani je Tadej Pogačar poskušal tekmece zlomiti s pomočjo ekipe UAE Emirates s silovitim tempom na zadnjem vzponu Poggio. Taktika ni uspela, le 3,7 kilometra dolg klanec z vsega 3,7-odstotnim povprečnim naklonom je preprosto prekratek in premalo strm, da bi omogočal resnejšo selekcijo. "Fantje iz UAE Emirates so lani selekcijo poskušali narediti na Poggiu, ki so ga odpeljali s polnim plinom, pa jim ni uspelo dovolj otežiti dirke, saj dandanes ta klanec preživijo številni kolesarji, tudi sprinterji, še posebej pa tekmovalci, kot so Filippo Ganna, Mathieu van der Poel in Wout Van Aert," je v kolumni za Cycling News zapisal legendarni irski kolesarski as Sean Kelly.

Peklenski tempo ni bil dovolj

Sean Kelly je Milano - Sanremo dobil v letih 1986 in 1992. Foto: Guliverimage Kelly je prvi spomenik sezone – ob dirki Milano–Sanremo v ta prestižni klub spadajo še klasike Liege–Bastogne–Liege, Dirka po Flandriji, Dirka po Lombardiji in kraljica klasik Pariz–Roubaix – dobil v letih 1986 in 1992, za Pogačarja pa utegne biti ta dirka neosvojljiva, meni slavni Irec, ki ga v zadnjih letih poznamo kot strokovnega komentatorja na televiziji Eurosport. "Videli smo, kako UAE Emirates diktira peklenski tempo, pa ni bilo dovolj, da bi se otresli sprinterjev. Kaj sploh še preostane Pogiju? Ne prav veliko, razen če bo izjemno slabo vreme in bodo kolesarji na Poggio prišli premraženi in izmučeni. V tem primeru bi se mogoče lahko znebil dovolj tekmecev."

116. izvedba dirke Milano–Sanremo, ki bo na sporedu to soboto, bo dolga 289 kilometrov. Trasa je ravninska, zadnjih 30 kilometrov zaznamujeta znamenita klanca Cipressa (5,7 km, 4,1-odstotni povprečni naklon) in Poggio. Kelly si ne predstavlja, da bi Pogačar lahko resnejšo selekcijo naredil na prvem, saj je nato do Poggia še kakšnih 13 kilometrov ravnine, in bi glavnina Slovenca lahko zlahka ujela. Ostane tako samo Poggio.

Vratolomen napad Mateja Mohoriča

Matej Mohorič je prvi in edini Slovenec z zmago na spomladanski klasiki. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko Lani odločilne selekcije na tem klancu Pogačarju ni uspelo narediti, vzpon sta preživela tudi sprinterska asa Jasper Philipsen in Michael Matthews, ki sta Gorenjca nato premagala v ciljnem sprintu. Pogačar je s tretjim mestom zabeležil svoj najboljši izid na spomladanski klasiki. Pred tem je bil tam leta 2023 četrti, leta 2022 peti in leta 2020 12.

Leta 2022 pa je prestižno dirko dobil Matej Mohorič in Slovenijo vpisal med zmagovalce. Podbličan se je poslužil vratolomne taktike, namesto na vzponu je konkurente presenetil na spustu s Poggia, a zavedajoč se, za kako nevarno početje gre, pred napadom Pogačarja opozoril, naj mu nikar ne sledi.

Mohoričev zmagoviti napad leta 2022:

Pogačarjeva ekipa UAE Emirates – XRG bo tudi letos izjemno močna, na startni listi so še Domen Novak, pa Norvežan Vegard Stake Laengen, Američan Brandon McNulty, Kolumbijec Jhonatan Narvaez, Nemec Nils Politt in Belgijec Tim Wellens.

Preberite še: