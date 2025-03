Ayuso v slogu Pogačarja do etapne zmage in skupnega vodstva

Španski kolesar ekipe UAE Emirates Juan Ayuso je v slogu moštvenega kolega Tadeja Pogačarja dobil šesto, 163 kilometrov dolgo kraljevsko etapo kolesarske dirke od Tirenskega do Jadranskega morja s ciljem na smučišču Frontignano. Ayuso je v cilj prišel 13 sekund pred zasledovalcema in pred zadnjo etapo prevzel vodstvo v skupnem seštevku.

Kolesarji UAE Emirates so na svoj način omogočili Ayusu, favoritu dirke že pred njenim začetkom, da je pokazal svojo moč in prišel do svoje 11. zmage v karieri in tretje v letošnji sezoni. S taktiko, s katero navdušujejo tudi pri zmagah Pogačarja, so Špančevi moštveni kolegi na nek način že izvedli trening za Tour, kjer bo Ayusa nadomestil slovenski zvezdnik.

Pri tem je na razgibani etapi spet veliko vlogo odigral Domen Novak. Dolgo časa je bil v ospredju, narekoval ritem, s katerim so njegovi moštveni kolegi ob pomoči ekipe Bahrain-Victorious postopoma redčili glavnino. Glavni osip je bil na zaključnem, 7,3 kilometra dolgem vzponu, na katerem najboljšim pričakovano ni mogel slediti do zdaj vodilni Italijan Filippo Ganna in na katerem sta glavno vlogo v ekipi UAE prevzela Isaac del Toro in Adam Yates.

Domen Novak je odigral pomembno vlogo. Foto: Guliverimage

Ko sta onadva odnehala 3,6 kilometra pred ciljem, je sledil napad Ayusa, nanj so odgovorili le trije kolesarji, ki pa se jih otresel 600 metrov pozneje. Na cilj je prišel 13 sekund pred Britancem Tomom Pidcockom, ki je bil v sprintu močnejši od Avstraca Jaija Hindleyja, Mikel Landa pa je zaostal še dve dodatni sekundi.

"Naredili smo, kar smo si zamislili. Moji pomočniki, na koncu predvsem del Toro, so bili odlični, zaradi močnega vetra je bilo to potrebno. Na koncu sem trpel, a trpeli so tudi drugi. Malo so se mi približali, a dohiteli me niso," je na cilju organizatorjem dejal Ayuso, ki ima pred zadnjo, večinoma ravninsko etapo z enim resnejšim vzponom, ki pa ne bi smel biti odločilen, 37 sekund prednosti pred Italijanom Antoniom Tiberijem in 38 pred Ganno.

Luka Mezgec in Gal Glivar, preostala slovenska predstavnika, v etapi nista imela večje vloge.