Dramatična etapa Pedersenu, kar nekaj favoritov izgubilo minute

Danski kolesarski as Mads Pedersen (Lidl-Trek) je zmagovalec kaotične šeste etape dirke Pariz-Nica. Na trasi od Saint-Juliena do Berre-L'etanga (209,8 km) je slavil iz skupine najboljših, ki je razbila glavnino v zadnji tretjini etape. Skupno vodstvo je ohranil lanski zmagovalec Američan Matteo Jorgenson (Visma-Lease a Bike).

Odločilni trenutek dirke je prišel okoli 60 kilometrov pred ciljem, ko se je glavnina v hladnem in deževnem vremenu začela trgati. Glavno vlogo pri tem je odigrala ekipa Visma-Lease a Bike z vodilnim na dirki Matteom Jorgensonom na čelu, ki je močno pospešila. Na koncu se je Mads Pedersen, ki je za 49. zmago v karieri ugnal dva britanska člana ekipe Ineos Grenadiers Joshuo Tarlinga in Samuela Watsona. Edini Slovenec Matevž Govekar (Bahrain-Victorious) je zasedel 87. mesto z zaostankom 8:57 minute.

Številni kandidati za visoka mesta v skupnem seštevku so prav tako izgubili veliko časa, drugouvrščeni pred petkovim dnem Danec Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) je zaradi poškodbe roke predčasno končal dirko še pred štartom etape. Največ časa je izgubil do danes petouvrščeni Francoz Lenny Martinez (Bahrain-Victorious), in sicer devet minut. Slabi dve pa je v primerjavi z Jorgensonom izgubil Portugalec Joao Almeida (UAE Team Emirates-XRG), ki je bil pred tem skupno četrti. Zdaj je peti z zaostankom 2:40 minute. Jorgenson ima v seštevku 40 sekund naskoka pred drugim Nemcem Florianom Lipowitzem (Red Bull-BORA-hansgrohe) ter 59 pred tretjeuvrščenim Dancem Mattiasom Skjelmosejem (Lidl-Trek).

V soboto bo na sporedu predzadnja etapa, ki pa bo skrajšana. Organizatorji so sporočili, da so morali zaradi neugodnih vremenskih razmer v departmaju Alpes-Maritimes spremeniti traso. Ta bo po novem dolga 109,3 km in ne sprva predvidenih 147,8 km. Cilj ostaja enak v Auronu (7,3 km/7,2 %), vmes pa so morali organizatorji zavoljo varnosti tekmovalcev črtati vzpon na prelaz Colmiane in spust z njega.