Padec Jonas Vingegaarda na dirki Pariz–Nica, kjer je danes velik dan za favorite

Na dirki Pariz–Nica je danes na sporedu 5. etapa s ciljnim vzponom na Côte de Notre-Dame-de-Sciez, ki bi zaradi svojega profila – zadnjih 1,7 kilometra bo imelo 10,8-odstoten povprečni naklon – lahko vplivala tudi na generalno razvrstitev. Z dirke prihaja novica, da je prvi favorit za zmago in vodilni na dirki Jonas Vingegaard padel 84 kilometrov pred ciljem, a se je hitro pobral, se ustavil pri zdravniškem vozilu, zamenjal kolo in nadaljuje dirko. Kakšne so posledice padca, še ni znano.