Ekipni kronometer Vismi, v vodstvu zdaj Matteo Jorgenson

Kolesarji na dirki Pariz - Nica so danes imeli na sporedu tretjo etapo, ekipni kronometer. Na 28 kilometrov dolgi trasi od dirkališča Magny Cours do Neversa so zmagali člani ekipe Visma-Lease a bike, njen član Matteo Jorgenson je novi vodilni v seštevku dirke.